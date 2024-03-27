11-летняя девочка взяла телефон матери и перевела мошенникам 72 тысячи рублей, чтобы поучаствовать в розыгрыше

Пропажу денег мать обнаружила случайно, дочь до последнего не сознавалась.
В полицию Кемерова обратилась 40-летняя жене, которая рассказала о хищении средств с банковской карты. Женщина потеряла 72 тысячи рублей и рассказала, как это случилось.
Оказывается, у женщины есть 11-летняя дочь. Девочка сидела в интернете и смотрела ролики разных блогеров в мессенджере. Один из них заявил о розыгрыше, в котором можно было выиграть дорогие призы. Школьница решила принять участие в розыгрыше, но для этого ей нужно было заплатить “вступительный взнос”.
Блогер подробно рассказал девочке, как залезть в телефон матери, открыть приложение банка, взять кредит и перевести часть денег на другой счёт. Девочка сделала всё по инструкции и перевела мошенникам 72 тысячи рублей, пока мать спала. После этого мошенник удалил переписку в мессенджере и перестал выходить на связь.
Проснувшись, женщина увидела сообщения от банка и позвонила на горячую линию. Там ей сообщили, что кредит был взят вечером, а деньги уже переведены на чужой счёт.
Полиция призывает родителей регулярно проводить профилактические беседы с детьми школьного возраста об опасности встречи с аферистами в сети Интернет. Мошенники могут обманывать юных граждан под разными предлогами. Важно донести до ребенка информацию, что не следует свободно делиться в сети Интернет информацией о своем месте проживания, передавать данные документов, не сообщать никаких персональных данных незнакомцу, не выполнять действия под их диктовку.
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