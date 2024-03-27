11-летняя девочка взяла телефон матери и перевела мошенникам 72 тысячи рублей, чтобы поучаствовать в розыгрыше

В полицию Кемерова обратилась 40-летняя жене, которая рассказала о хищении средств с банковской карты. Женщина потеряла 72 тысячи рублей и рассказала, как это случилось.

Оказывается, у женщины есть 11-летняя дочь. Девочка сидела в интернете и смотрела ролики разных блогеров в мессенджере. Один из них заявил о розыгрыше, в котором можно было выиграть дорогие призы. Школьница решила принять участие в розыгрыше, но для этого ей нужно было заплатить “вступительный взнос”.