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11-летняя девочка взяла телефон матери и перевела мошенникам 72 тысячи рублей, чтобы поучаствовать в розыгрыше

11-летняя девочка взяла телефон матери и перевела мошенникам 72 тысячи рублей, чтобы поучаствовать в розыгрыше

Автор:
27 марта 2024 17:50
Сообщество : Мошенничество
Метки: интересное   мошенники   мошенничество   обман детей   обманули ребёнка   розыгрыш   фото   
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Пропажу денег мать обнаружила случайно, дочь до последнего не сознавалась.

В полицию Кемерова обратилась 40-летняя жене, которая рассказала о хищении средств с банковской карты. Женщина потеряла 72 тысячи рублей и рассказала, как это случилось.

Оказывается, у женщины есть 11-летняя дочь. Девочка сидела в интернете и смотрела ролики разных блогеров в мессенджере. Один из них заявил о розыгрыше, в котором можно было выиграть дорогие призы. Школьница решила принять участие в розыгрыше, но для этого ей нужно было заплатить “вступительный взнос”.

Блогер подробно рассказал девочке, как залезть в телефон матери, открыть приложение банка, взять кредит и перевести часть денег на другой счёт. Девочка сделала всё по инструкции и перевела мошенникам 72 тысячи рублей, пока мать спала. После этого мошенник удалил переписку в мессенджере и перестал выходить на связь.

Проснувшись, женщина увидела сообщения от банка и позвонила на горячую линию. Там ей сообщили, что кредит был взят вечером, а деньги уже переведены на чужой счёт.

Полиция призывает родителей регулярно проводить профилактические беседы с детьми школьного возраста об опасности встречи с аферистами в сети Интернет. Мошенники могут обманывать юных граждан под разными предлогами. Важно донести до ребенка информацию, что не следует свободно делиться в сети Интернет информацией о своем месте проживания, передавать данные документов, не сообщать никаких персональных данных незнакомцу, не выполнять действия под их диктовку.


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Метки: интересное   мошенники   мошенничество   обман детей   обманули ребёнка   розыгрыш   фото   
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4  комментария
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18k
MarkovAlexandr 45 минут назад
На телефоне стоит банковское приложение, и телефон не защищен не паролем, ничем? Феерично!
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7k
Lexx 4 минуты назад
Девочка долго не сможет сидеть на попе.
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3k
STRiX Полчаса назад
В телеграмме конченная возможность двухсторонне удалять сообщения. Это вообще идиотизм, чтобы собеседник имел право удалить твои сообщения выборочно, да и вообще весь чат, и чтобы у тебя не осталось никаких доказательств
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6k
Григорий Полчаса назад
покемонка сосала сосала и высосала! Давай Пруфы!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4862 поста (4651 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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