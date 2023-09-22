Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой задержан в Москве

Утром 21 сентября Дмитрия задержали на Малой Бронной в Москве. В тот же день его отправили в СИЗО. Mash уточняет, что Дюран обманул примерно 50 человек. Общая сумма ущерба — около 100 млн рублей. Дюрану грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце 2022 году Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что собралась замуж за нового ухажёра.

Это президент кондитерской компании Family Dessert. Он занимается развитием мануфактур в разных странах мира по производству десертов и тортов. Они, кстати, очень вкусные, на мои мероприятия он неоднократно их дарил, - заявила экс-балерина.

Пара готовилась к свадьбе зимой 2023 года, но что-то пошло не так и они расстались. Судя по всему, к счастью. Интересно, Волочковой так не везёт в отношениях, что уже второй её бывший оказывается в тюрьме, или наоборот: Анастасия успеваем вовремя бросить очередного возлюбленного, пока он не сел в тюрьму.