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Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой задержан в Москве

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой задержан в Москве

Автор:
22 сентября 2023 10:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: арест   бывший жених   волочкова   интересное   мошенничество   полиция   фото   
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Анастасия Волочкова явно не умеет выбирать мужчин. В мае этого года бывший жених Волочковой избил свою супругу до полусмерти и был задержан. Спустя пять месяцев ещё один бывший Волочковой попал в полицию.

Дмитрия Дюрана задержали в Москве, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Mash. По данным издания, почти два года назад Дмитрий Дюран назанимал у разных людей денег под "расширения бизнеса". В итоге владелец бренда Family Desert пропал и перестал платить даже проценты. Занявшие ему деньги люди обратились в полицию. В апреле 2022-го на Дюрана завели дело и позже объявили его в федеральный розыск.

Утром 21 сентября Дмитрия задержали на Малой Бронной в Москве. В тот же день его отправили в СИЗО. Mash уточняет, что Дюран обманул примерно 50 человек. Общая сумма ущерба — около 100 млн рублей. Дюрану грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце 2022 году Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что собралась замуж за нового ухажёра.

Это президент кондитерской компании Family Dessert. Он занимается развитием мануфактур в разных странах мира по производству десертов и тортов. Они, кстати, очень вкусные, на мои мероприятия он неоднократно их дарил, - заявила экс-балерина.

Пара готовилась к свадьбе зимой 2023 года, но что-то пошло не так и они расстались. Судя по всему, к счастью. Интересно, Волочковой так не везёт в отношениях, что уже второй её бывший оказывается в тюрьме, или наоборот: Анастасия успеваем вовремя бросить очередного возлюбленного, пока он не сел в тюрьму.

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Метки: арест   бывший жених   волочкова   интересное   мошенничество   полиция   фото   
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1  комментарий
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grigorenko vladislav 9 минут назад
Не везёт Насте в отношениях? Наоборот, всё ровненько - подобное тянется к подобному.
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