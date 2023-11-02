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В Москве обманули родственницу семьи Романовых на 165,5&nbsp;млн рублей

В Москве обманули родственницу семьи Романовых на 165,5 млн рублей

Автор:
02 ноября 2023 11:44
Сообщество : Мошенничество
Метки: Романовы   интересное   искусство   картины   мошенники   обман   фото   
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73-летняя Татьяна Литтл проживает в Канаде.

73-летняя Татьяна Литтл приехала в Россию из Канады, чтобы продать картины из коллекции семьи Романовых, которые она получила по наследству. С собой женщина взяла 180 произведений искусства. Татьяна познакомилась с покупательницей онлайн. Мошенница заявила, что с продажей картин могут быть проблемы, так как Литтл не является гражданкой РФ. Она предложила Татьяне приобрести 180 картин за 36,8 миллионов рублей.

После соглашения о сделке часть картин отправили из аэропорта Шереметьево в Останкинскую телебашню. Там же встретилась наследница царской семьи с мошенницей, чтобы передать наличные деньги. Но оказалось, что Татьяна плохо знает русский язык и вместо договора купли ей подсунули документ дарения, сообщает Mash.

Женщина осталась без денег и без картин. Она обратилась в полицию, теперь этим занимается следователи.

У Александра III была младшая дочь, княгиня Ольга, у которой родился сын Тихон. В зрелом возрасте у Тихона появилась падчерица Татьяна, которая живёт в Канаде.

Великая княгиня Ольга Александровна - дочь императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны. С детства девочка любила рисовать и брала уроки живописи у лучших художников. Император Александр III одобрял и поддерживал увлечение дочери изобразительным искусством.

Именно эти картины её родственница и отдала мошенникам.

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Метки: Романовы   интересное   искусство   картины   мошенники   обман   фото   
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15  комментариев
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Предметы искусства вернулись на Родину, пусть даже таким способом.
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3k
веселый просто 3 минуты назад
Классно княгиня Ольга нарисовала. Талант
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60k
Александр 4 минуты назад
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3k
Кирилл 8 минут назад
а потому что надо знать Русский язык!
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63k
doker 36 минут назад
Романовы империю прое**ли, так чего за картины переживают, лошары...
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544
ruslan d 53 минуты назад
КАкое нафиг наследство , почему эти картины не национализировали ???
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
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