В Москве обманули родственницу семьи Романовых на 165,5 млн рублей

73-летняя Татьяна Литтл проживает в Канаде.
73-летняя Татьяна Литтл приехала в Россию из Канады, чтобы продать картины из коллекции семьи Романовых, которые она получила по наследству. С собой женщина взяла 180 произведений искусства. Татьяна познакомилась с покупательницей онлайн. Мошенница заявила, что с продажей картин могут быть проблемы, так как Литтл не является гражданкой РФ. Она предложила Татьяне приобрести 180 картин за 36,8 миллионов рублей.
После соглашения о сделке часть картин отправили из аэропорта Шереметьево в Останкинскую телебашню. Там же встретилась наследница царской семьи с мошенницей, чтобы передать наличные деньги. Но оказалось, что Татьяна плохо знает русский язык и вместо договора купли ей подсунули документ дарения, сообщает Mash.
Женщина осталась без денег и без картин. Она обратилась в полицию, теперь этим занимается следователи.
У Александра III была младшая дочь, княгиня Ольга, у которой родился сын Тихон. В зрелом возрасте у Тихона появилась падчерица Татьяна, которая живёт в Канаде.
Великая княгиня Ольга Александровна - дочь императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны. С детства девочка любила рисовать и брала уроки живописи у лучших художников. Император Александр III одобрял и поддерживал увлечение дочери изобразительным искусством.
Именно эти картины её родственница и отдала мошенникам.
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Но бабушка потерпевшей сама их
нарисовала. Вполне может быть переехав за границу с ними еще до революции. Часть картин могла быть нарисована за границей . По канадским законам имущество перешло к наследникам. По советским так же бы перешло.