В Москве обманули родственницу семьи Романовых на 165,5 млн рублей

Женщина осталась без денег и без картин. Она обратилась в полицию, теперь этим занимается следователи.

У Александра III была младшая дочь, княгиня Ольга, у которой родился сын Тихон. В зрелом возрасте у Тихона появилась падчерица Татьяна, которая живёт в Канаде.