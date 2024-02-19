Охранники супермаркета пытались вымогать у пенсионерки деньги за случайно неоплаченную колбасу

За "жуткое преступление" охранники пытались взыскать с бабушки 40 тысяч рублей ущерба за одну дешёвую палку колбасы. Теперь бабуля боится мести, но полицейские уже проводят проверку.
В Москве охранники магазина "Спар" кошмарили 74-летнюю Марию Апонасовну. Женщина пришла в магазин и взяла палку колбасы за 400 рублей. Чтобы та не размокла от замороженной капусты, пенсионерка положила её отдельно от покупок. Оплачивая товар на кассе, женщина случайно забыла про колбасу и положила в сумку. На выходе женщину обыскали охранники и обнаружили неоплаченную колбасу. Они стали пугать пенсионерку полицией и уголовным делом, требуя заплатить за колбасу 40 тысяч рублей.
Перепугавшись, бабушка согласилась и отправилась к банкомату снимать деньги. Охранники, чтобы гарантировать себе возвращение пенсионерки, сфотографировали её карту москвича.
Когда пенсионерка вернулась с наличкой, трое охранников куда-то пропали — её встретил один мужчина, испуганный и постоянно оглядывающийся. Он сказал положить деньги на краю стола, сообщает Baza.
О случившемся пенсионерка никому рассказывать не планировала, но дочь заметила, что её мать ведётся себя рассеянно и выяснила, что случилось. Дочка пошла в полицию, но Мария Апонасовна боится, что её будут преследовать и просить забрать заявление. Во время разговора со следователем пенсионерка показала охранника, который сфотографировал её карту москвича. Полицейские проводят проверку.
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В истории про колбасу, пенсионерку и злых охранников - кто страдает шизофренией, бабка, колбаса, охранники, или тот, кто написал эту ахинею?
Личный опыт. Работал в банке. Девченки попросили привезти супер-клей. Зашел. Положил на ресепшн. Сделал шаг вбок, потому что бабулька подошла к секретарю, Первое что сделала бабулька, открыла сумку и смахнула туда клей....ХА...бедность!? Хер там. На счету 5 лямов - я узнал потом!)))
Я работаю в сезон в одном магазине типа супермаркет. Почти два года у нас не работали камеры. Прошедшей осенью после затянувшегося ремонта, камеры наконец подключили и конечно первым делом нам на руки смотреть стали. Но не в том суть. Всё время пока работаю, ходит часто в магазин местная бабушка. Очень приятная женщина с больными ногами. Старалась ей помогать по мере возможности. И вот вчера звонит мне моя коллега на счёт узнать не собираюсь ли я опять к ним на сезон работать. И рассказывает что поймали ту бабушку на воровстве. Я аж офигела. Ну такая милая дама, всегда приветливая, реально очень милая женщина. И помог делу случай. Просто коллега заметила что товар, про который бабушка спрашивала исчез с полки, а она его не пробивала. Спросила второго продавца, мол брала ли сама или пробивала кому? Нет. Стали смотреть камеры. И увидели что бабуля кладёт тот пропавший дезодорнтик, колбаску сырокпчёную, сыр, конфетки в сумочку, приходит на кассу и достаёт из той сумочки вторую. Пустую с кошельком только. И дружелюбно общаясь оплачивает хлебушек, молочко и прочее обычно каждодневное недорогое. А первую типо пустую держит ниже прилавка. Потом долго укладывает купленный товар и всё так незаметно, что если бы с другой стороны камера бы не показала, то вот прямо под носом и не видно ничего. Профессионал! Стали искать другие дни когда она приходила и КАЖДЫЙ раз она воровала! Посчитали примерно по товару и получилось, что меньше тысячи она ни разу не воровала. Вот вам и бабули. И именно эта бабушка не бедствовала точно. И одежда недешёвая, новинки часто на ней, и покупала, оплачивала продукты всегда не самые дешёвые, короче видно что не от безденежья так делала.
Это одни из лучших магазинов в Москве и Области.
А где режут, там в полиэтиленовый пакет завязывают и бирку со штрихкодом приклеивают.
Насчёт оплаты...
Был случай со мной - бабуля медленно собирает свой пакет после оплаты, я оплачиваю свой товар, вижу - мои продукты перемещаются в пакет бабули. У меня челюсть отвисла, но кассир вежливо попросила бабушку выложить чужие продукты. Бабуля извинилась. Ну, бывает в старости...
во первых, ни один крупный маркет не позволит своим сотрудникам такое творить.
во-вторых, творить такое под видеокамерами (а в любом магазине они пишут всё) только клинический идиот будет.
а тут левота какая-то.