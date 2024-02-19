Охранники супермаркета пытались вымогать у пенсионерки деньги за случайно неоплаченную колбасу

В Москве охранники магазина "Спар" кошмарили 74-летнюю Марию Апонасовну. Женщина пришла в магазин и взяла палку колбасы за 400 рублей. Чтобы та не размокла от замороженной капусты, пенсионерка положила её отдельно от покупок. Оплачивая товар на кассе, женщина случайно забыла про колбасу и положила в сумку. На выходе женщину обыскали охранники и обнаружили неоплаченную колбасу. Они стали пугать пенсионерку полицией и уголовным делом, требуя заплатить за колбасу 40 тысяч рублей.





Перепугавшись, бабушка согласилась и отправилась к банкомату снимать деньги. Охранники, чтобы гарантировать себе возвращение пенсионерки, сфотографировали её карту москвича.

Когда пенсионерка вернулась с наличкой, трое охранников куда-то пропали — её встретил один мужчина, испуганный и постоянно оглядывающийся. Он сказал положить деньги на краю стола, сообщает Baza.