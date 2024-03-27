"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева

Совсем недавно в Хабаровском крае в посёлке Тополево незнакомцы едва не увезли 12-летнего мальчика. Подростка схватили взрослые мужчины, попытались запихнуть его в багажник авто, но мальчишка сумел вырваться и убежать.

Активист Исаев сообщил, что происходившее попало на камеру наблюдения, записи с которой передали в полицию. Как сообщает мама подростка, незадолго до этого случая группа мужчин появилась на территории местного детского сада. Ходили там, пока их не спросили, что кто они такие и что там делают. Незнакомцы ответили, что ищут денег на еду, после чего ретировались. В тот день у ворот детского сада также стояло подозрительное авто.

После случая неудавшегося похищения активисты «Русской Общины», «Северного человека», и «К.О.Б.Р. Амур» пришли в общежитие мигрантов и потребовали в трёхдневный срок найти тех, кто пытался похитить ребёнка и сдать их в руки полиции.

"За своих мы горло перегрызем", — говорит мужчина на видео.