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"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева

"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева

Автор:
27 марта 2024 17:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Русская община   активисты   мигранты   похищение ребёнка   хабаровский край   
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После того как в Хабаровском крае едва не похитили ребёнка, местные правые активисты решили действовать самостоятельно.

Совсем недавно в Хабаровском крае в посёлке Тополево незнакомцы едва не увезли 12-летнего мальчика. Подростка схватили взрослые мужчины, попытались запихнуть его в багажник авто, но мальчишка сумел вырваться и убежать.


Активист Исаев сообщил, что происходившее попало на камеру наблюдения, записи с которой передали в полицию. Как сообщает мама подростка, незадолго до этого случая группа мужчин появилась на территории местного детского сада. Ходили там, пока их не спросили, что кто они такие и что там делают. Незнакомцы ответили, что ищут денег на еду, после чего ретировались. В тот день у ворот детского сада также стояло подозрительное авто.


После случая неудавшегося похищения активисты «Русской Общины», «Северного человека», и «К.О.Б.Р. Амур» пришли в общежитие мигрантов и потребовали в трёхдневный срок найти тех, кто пытался похитить ребёнка и сдать их в руки полиции.


"За своих мы горло перегрызем", — говорит мужчина на видео.


Также от мигрантов потребовали «довести до своих, что не все женщины хотят с вами знакомится», а кроме этого, «не приставать к маленьким девочкам».


Мигрантам сообщили, что если они будут вести себя нормально, с ними будут дружить, ну а если нет - пусть пеняют на себя.


Активисты общественных организаций сообщают о подготовке регулярных патрулей во всех частях города.


Источник:

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Метки: Видео   Русская община   активисты   мигранты   похищение ребёнка   хабаровский край   
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18  комментариев
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
чурки слов НЕ ПОНИМАЮТ. Они понимают только СИЛУ
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2k
Веселый Пук 5 минут назад
Как он мягко с ними общается.
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39k
Алексей 6 минут назад
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7k
Бу 6 минут назад
это правильно
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23k
Killgrave 10 минут назад
Добром это не кончится - там не с кем разговаривать и тем более договариваться. Столько однополой черноты в одном тесном месте - животные инстинкты слов не внемлют.
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5
mr.Bin 12 минут назад
бля... как тараканы,лезут и лезут
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293
Xiks 15 минут назад
А что ж раньше все молчали? Государство поощряет этих приезжих. Народу самому порядок наводить?
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10k
soar 17 минут назад
Я одного не понимаю, чтобы в стране обратили внимание на проблему мигрантов, диаспор и их мягко говоря странного отношения к Закону, нужно было обязательно дождаться Крокус-сити? А месяц назад, год назад, два года назад не понятно было, что ситуация уже аховая?
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Ну хоть действовать начали.Уже хорошо.Я давно говорил,хоть что то надо делать.
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14k
кот базилий Полчаса назад
Мальчика сьесть хотели, и за попытку похищения никто не задержан?
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6k
Трям 48 минут назад
Вполне горибельный домик.
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29k
Alex 56 минут назад
Чернота-мусор.
Сначало выгнали всех русских, а теперь к ним же едут, падлы
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891
Жизнь Час назад
блин они из дома выходили только минут 40-50
там они заархивированы что ли?
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39k
albedo 2 часа назад
Дожили - патрули в своих городах организовывать.
Когда же эти Коммерсы нажрутся - жадность владельцев бизнеса зашкаливает.
Надо как в Японии - там мигранты ДОЛЖНЫ получать большую зарплату, чем местные.
Потому и нет в Японии низкоквалифицированных мигрантов.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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