"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева

После того как в Хабаровском крае едва не похитили ребёнка, местные правые активисты решили действовать самостоятельно.
Совсем недавно в Хабаровском крае в посёлке Тополево незнакомцы едва не увезли 12-летнего мальчика. Подростка схватили взрослые мужчины, попытались запихнуть его в багажник авто, но мальчишка сумел вырваться и убежать.
Активист Исаев сообщил, что происходившее попало на камеру наблюдения, записи с которой передали в полицию. Как сообщает мама подростка, незадолго до этого случая группа мужчин появилась на территории местного детского сада. Ходили там, пока их не спросили, что кто они такие и что там делают. Незнакомцы ответили, что ищут денег на еду, после чего ретировались. В тот день у ворот детского сада также стояло подозрительное авто.
После случая неудавшегося похищения активисты «Русской Общины», «Северного человека», и «К.О.Б.Р. Амур» пришли в общежитие мигрантов и потребовали в трёхдневный срок найти тех, кто пытался похитить ребёнка и сдать их в руки полиции.
"За своих мы горло перегрызем", — говорит мужчина на видео.
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Также от мигрантов потребовали «довести до своих, что не все женщины хотят с вами знакомится», а кроме этого, «не приставать к маленьким девочкам».
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Мигрантам сообщили, что если они будут вести себя нормально, с ними будут дружить, ну а если нет - пусть пеняют на себя.
Активисты общественных организаций сообщают о подготовке регулярных патрулей во всех частях города.
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Сначало выгнали всех русских, а теперь к ним же едут, падлы
там они заархивированы что ли?
Когда же эти Коммерсы нажрутся - жадность владельцев бизнеса зашкаливает.
Надо как в Японии - там мигранты ДОЛЖНЫ получать большую зарплату, чем местные.
Потому и нет в Японии низкоквалифицированных мигрантов.