В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто

В цыганский посёлок нагрянули около сотни крепких мужчин и потребовали встречи с бароном.
Недавно в Екатеринбурге произошла история с криминальным налётом.
А началось всё с того, что екатеринбуржец разместил объявление о продаже своей старенькой машины. На обычную "Ладу" девятой модели клюнули цыгане, захотели посмотреть авто, а потом попросили разрешения сделать тест-драйв. О цене договорились, всё обсудили, а потом, как водится у вороватого народца, ромалэ сели за руль – и поминай, как звали…
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Доверчивый владелец сначала не мог поверить в обман, потом стал названивать похитителям, которые в ответ припугнули мужчину "братками" – дескать, смирись, а если будешь возмущаться и требовать назад авто, получишь серьёзные проблемы.
Об этом беспределе узнали представители "Русской общины", которые отправились на разборки в цыганский посёлок.
"В единстве - сила", - замечают активисты "Русского общества", и, судя по всему, они абсолютно правы.
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После этого необходимо сразу на Фишки, в полит солянку, нервы успокаивать (информацией, что у нас все хорошо и под контролем).
Этих, из табора что, посадить нельзя по гуманным российским законам?
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Сидят двое на завалинке, курят. Один другому и говорит:
- Чё в тишине-то сидим? Расскажи что-нибудь.
- Ну, хошь историю про цыган?
- Давай.
- Ну, слушай. Жили-были цыгане и вот один...
- Стоп, стоп! Ну-ка, ещё раз сначала.
- Жили-были цыгане и вот...
- Стоп! Ещё раз!
- Да ты чё такой невнимательный? Плохо слышишь что ли?
- Ну, пожалуйста.
- Да блин! Жили были цыгане и...
- А ещё раз! Ну, жалко что ли?
- Ты чё? Прикалываешься что ли?
- Да нееее. Просто обожаю слышать про них в прошедшем времени.
Я рад, что помогли. Но удивляет как некоторые диаспоры вольготно себя чувствуют.
Ну а то что цыган поставили на место, это отдельная тема, это конечно хорошо и полезно)
В данном конкретном случае я бы никогда ни при каких обстоятельствах так бы не отдал машину, сказал бы будут деньги, приезжайте забирайте... все) По моему это очевидно даже ребенку
К чему вообще твои слова, что ты хотел сказать? Что этот дурачок правильно сделал отдав машину цыганам не получив денег?