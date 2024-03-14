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В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто

В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто

Автор:
14 марта 2024 12:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Русская община   авто   вернули авто   воровство   екатеринбург   цыгане   
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В цыганский посёлок нагрянули около сотни крепких мужчин и потребовали встречи с бароном.

Недавно в Екатеринбурге произошла история с криминальным налётом.


А началось всё с того, что екатеринбуржец разместил объявление о продаже своей старенькой машины. На обычную "Ладу" девятой модели клюнули цыгане, захотели посмотреть авто, а потом попросили разрешения сделать тест-драйв. О цене договорились, всё обсудили, а потом, как водится у вороватого народца, ромалэ сели за руль – и поминай, как звали…


Доверчивый владелец сначала не мог поверить в обман, потом стал названивать похитителям, которые в ответ припугнули мужчину "братками" – дескать, смирись, а если будешь возмущаться и требовать назад авто, получишь серьёзные проблемы.


Об этом беспределе узнали представители "Русской общины", которые отправились на разборки в цыганский посёлок.


Поняв, что без машины визитёры не уйдут, барон быстренько организовал возврат авто.


"В единстве - сила", - замечают активисты "Русского общества", и, судя по всему, они абсолютно правы.

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Метки: Видео   Русская община   авто   вернули авто   воровство   екатеринбург   цыгане   
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32  комментария
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Максим Макашев Час назад
надо было с барона "компенсацию за моральный ущерб" ещё стребовать
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1k
asd 5 минут назад
Если зайти на телеграмм канал Русской общины, то становится страшно сколько разных несправедливых вещей в стране творится.
После этого необходимо сразу на Фишки, в полит солянку, нервы успокаивать (информацией, что у нас все хорошо и под контролем).
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5k
Руслан 6 минут назад
До черножопых любых мастей доходит ТОЛЬКО через пиз@юли...Уговоры, социо-культурная интеграция, всё это - туфта. Только силой можно добиться того, чтобы вели себя тише воды, ниже травы. Причем есть примеры, в тех же ОАЭ
При нормальном раскладе, раздачей пиз@юлей занимается государство через силовиков. Но много интересантов на самом верху и в среде мусоров так плотно связаны с черножопыми, что без крови хрен разорвешь эту связь. Вывод напрашивается сам собой: либо всё-таки власть проявит политическую волю и начнет нагибать заинтересованных чиновников прежде всего. Без их поддержке нагнуть диаспоры - дело техники. Ну либо самоорганизация коренного населения с последующими сожженными домами и кровью чурбанов и прочих пришлых чумазых. А это уже гражданская война. Вопрос: что выберет власть?
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39k
koleos72 9 минут назад
Что толку, что своё вернули? Надо было на память дом раскатать главному!
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39k
Алексей 10 минут назад
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3k
Semёn 12 минут назад
Здоровья, силы духа, и сплоченности ребятам!!! Давно пора начинать русскому народу держаться друг друга, в идеале чтобы наши общины стригли с этих чурок и всех диаспор, коли правительство не считает нужным объявить вне закона чурбанские диаспоры!
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30k
AzuveR 12 минут назад
Цыганва, никчемный народ ,человеческий биомусор. Коба ,в 1933 приказал убрать всех рамал из Москвы и отправить в Сибирь что и было сделано. Сейчас ,это сделать тоже бы не помешало. И провести зачистку по всем городам России. Отправить всё стадо в глухую тайгу.
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1k
Михаил 19 минут назад
В Котельниках разобраться еще надо... хотя вообще много где...
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5k
Serj81 21 минуту назад
Сжечь накуй весь табор
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1k
Kra Полчаса назад
Ну, с одним разобрались, они другого кинут...
Этих, из табора что, посадить нельзя по гуманным российским законам?
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
надо было их там и закопать, твари грязные цыгане
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489
danieldewitte Полчаса назад
Почему дальше не хлабучили, капченые, когда х.у.й. к жопе подкрадывается, ведутся на все. Народец хоть и наглый, но сцыклтвый.
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11k
Vacony 36 минут назад
..неужели началось ? ...
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5k
Отвратительный Мужик 37 минут назад
У цыган надо отнимать детей и воспитывать в специальных интернатах. Только так можно будет сделать из них относительно нормальных членов общества .
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489
danieldewitte Отвратительный Мужик Полчаса назад
Знаю одного правильно социализированного и образованного цыгана, он свой колхоз жутко стесняется и сторонится.
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821
Шурман 42 минуты назад
Как то продавал машину не в салон в замен новой а так с рук , приехали черные и типа все отлично и бабки у них в полном конверте , говорят давай тест сделаем ну давай сажусь рядом и остальные прыгают говорю нет только я и этот пацан и все , проехались по району он вышел довольный на своем им что то сказал и говорят ну пиши акт о продаже и снимай номера я говорю ни фига едим в банк деньги мне на счет и там же все снимаем и я пишу бумажку , так и сделали а потом звонок типа воскресение мы поддельные номера не можем сделать дай свои мы тебе завтра их вернем :))) наивные блин говорю нет , короче они на парковке у кого то номера скрутили и доехали спокойно а там их выкинули .
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2k
Звёздный странник 46 минут назад
Вспомнил старый анекдот сталинских времён. Может кто и не слышал. Юмор, соответсвенно, той эпохи.
=-=-=
Сидят двое на завалинке, курят. Один другому и говорит:
- Чё в тишине-то сидим? Расскажи что-нибудь.
- Ну, хошь историю про цыган?
- Давай.
- Ну, слушай. Жили-были цыгане и вот один...
- Стоп, стоп! Ну-ка, ещё раз сначала.
- Жили-были цыгане и вот...
- Стоп! Ещё раз!
- Да ты чё такой невнимательный? Плохо слышишь что ли?
- Ну, пожалуйста.
- Да блин! Жили были цыгане и...
- А ещё раз! Ну, жалко что ли?
- Ты чё? Прикалываешься что ли?
- Да нееее. Просто обожаю слышать про них в прошедшем времени.
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14k
кот базилий 48 минут назад
Какой примитивное обезьянье кидалово.
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35k
Юр21 52 минуты назад
Ну наконец то! Парням надо в Челябинск съездить, по слухам там непорядок какой то...
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12k
Б.Касторский 58 минут назад
Дико читать! В собственной стране нужна своя община чтобы защищаться от беспредела пришлых. В голове не укладывается.
Я рад, что помогли. Но удивляет как некоторые диаспоры вольготно себя чувствуют.
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42k
Сергей 58 минут назад
Мало нам мигрантов, ещё эта мерзопакость стала голову поднимать.
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60k
dima423 Час назад
Какая идеальная тупость...поверил цыганам наслово, отдал машину без денег...может еще и договор подписал?? Я бы за такого долбайоба даже впрягаться не стал, тупость должна наказываться)
Ну а то что цыган поставили на место, это отдельная тема, это конечно хорошо и полезно)
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