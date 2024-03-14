В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто

Доверчивый владелец сначала не мог поверить в обман, потом стал названивать похитителям, которые в ответ припугнули мужчину "братками" – дескать, смирись, а если будешь возмущаться и требовать назад авто, получишь серьёзные проблемы.

Об этом беспределе узнали представители "Русской общины", которые отправились на разборки в цыганский посёлок.