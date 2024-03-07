«Когда неправильно сформулировала желание "пожить за границей"»: как выглядит соседство с уроженцами из Средней Азии

В многоэтажках порой даже не знаешь, кто живёт в соседней квартире. Но если соседи - выходцы из Средней Азии, национальный колорит придёт в жизнь каждого, кто имеет счастье купить квартиру на той же площадке.

Девушка показывает типичный будний день. В видео есть казан с пловом, много обуви и улыбчивые дети.