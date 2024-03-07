«Когда неправильно сформулировала желание "пожить за границей"»: как выглядит соседство с уроженцами из Средней Азии

При выборе жилья многие считают, что главное - не его состояние, а хорошие соседи. Ремонт можно и переделать, а вот соседей - вряд ли.
В многоэтажках порой даже не знаешь, кто живёт в соседней квартире. Но если соседи - выходцы из Средней Азии, национальный колорит придёт в жизнь каждого, кто имеет счастье купить квартиру на той же площадке.
Девушка показывает типичный будний день. В видео есть казан с пловом, много обуви и улыбчивые дети.
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В комментариях под видео развернулась бурная дискуссия. Пользователи рассказывают, чем может обернуться подобное соседство.
"В нашем доме поселился замечательный сосед" на новый лад.
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Если расплодился здесь - оплата всех медуслуг и депортация 50 семей.
Совершил уголовное преступление - срок от 10 лет строгача и депортация 500 человек.
Может тогда поймут...
Одним словом в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но как обычно мы чтим чужие обычаи, а вот наши правила и законы почему-то игнорируют.
Лично не против мигрантов, они много делают, из той работы, что не выполняют местные жители, но мигранты есть и в эмиратах и в штатах, много где, но они почему-то боятся нарушить чужие законы!
Так почему приехав в Россию они ведут себя так?!…