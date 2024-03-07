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«Когда неправильно сформулировала желание "пожить за границей"»: как выглядит соседство с уроженцами из Средней Азии

«Когда неправильно сформулировала желание "пожить за границей"»: как выглядит соседство с уроженцами из Средней Азии

Автор:
07 марта 2024 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   мигранты   многоэтажка   соседи   среднеазиатский колорит   
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При выборе жилья многие считают, что главное - не его состояние, а хорошие соседи. Ремонт можно и переделать, а вот соседей - вряд ли.


В многоэтажках порой даже не знаешь, кто живёт в соседней квартире. Но если соседи - выходцы из Средней Азии, национальный колорит придёт в жизнь каждого, кто имеет счастье купить квартиру на той же площадке.


Девушка показывает типичный будний день. В видео есть казан с пловом, много обуви и улыбчивые дети.


В комментариях под видео развернулась бурная дискуссия. Пользователи рассказывают, чем может обернуться подобное соседство.


"В нашем доме поселился замечательный сосед" на новый лад.

Источник:

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Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   мигранты   многоэтажка   соседи   среднеазиатский колорит   
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33  комментария
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11k
Juli 2 часа назад
мда...и если раньше эти чурки были только в Москве. сейчас они как таракашки расползлись по всей нашей России..Почему, если трудовой мигрант приезжает, мы разрешаем ему притащить всю тараканью семейку? Какого фига эти пловоеды пользуются нашей социалкой? детсады, школы, медицина? Хочешь приехать на работу - приезжай и паши - потом вали в свой аул к своей вечнорожающей жёнушке. Нефиг здесь аул плодить.
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6k
Трям Минуту назад
Если приезжает козоглазый работать - пусть работает и чтоб в другое время его ни слышно, ни видно не было, иначе депортация 50 человек за любой чих.
Если расплодился здесь - оплата всех медуслуг и депортация 50 семей.
Совершил уголовное преступление - срок от 10 лет строгача и депортация 500 человек.
Может тогда поймут...
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5k
Руслан 3 минуты назад
Азиатам бы в соседи не приличных горожан, а условного дядю Васю алконавта, у которого собирается шалман таких же. Вот было бы эпично. Там бы и в плов нассали, и двери бы заблевали, и музон до утра. Сами бы сбежали
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3k
Pioner76 3 минуты назад
А у нас в Литве, когда восточные гости шли к нам через границу, ловили их и закрывали в лагеря. А потом домой отправляли. Хотя сейчас опять наблюдается в городах, но в основном работает. Им среди белых людей ни место.
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14k
кот базилий 8 минут назад
Сколько же онм жрать будут этот таз с пловом? и где они его готовили - костер на балконе?
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72k
Пётровыч 14 минут назад
Всё что лежит вне квартиры можно забрать и отнести на помойку, или в бюро находок.
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62k
Олег 41 минуту назад
вечером собрать всю обувь и в мусоропровод. Залить помоями. Насрать в казан с жрючевом тоже не грех
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14k
KotSkripaley 54 минуты назад
На мой век хватит, с беложопыми соседями жить, а после меня хоть потоп...
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21k
Александр 59 минут назад
Судя по комменту той что снимает, не очень она и огорчена, со смехом комментирует
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12k
DumDum Час назад
Нормальая модель поведения. Для нормального аула.
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8k
Alex Час назад
Врагу не пожелаешь с такими свиньями жить бок о бок
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7k
Горец Ю Час назад
Вроде есть правила проживания. Соблюдение санитарных норм (хранение продуктов в коридоре), правила пожарной безопасности ( размещение посторонних предметов на путях эвакуации). Я везде вынужден их соблюдать, а наши дорогие гости- особенные?
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642
Zmey8838 Час назад
Вон, Эмираты, Сауды - у них полно мигрантов. Только никаких выводков и полное бесправие. Если что-то нарушат - загудят на огромные сроки
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21k
Shtoppi Час назад
нечего этим зверям первобытным в России делать. они настолько тупые и не обучаемые от слова "совсем" что даже не понятно как они еще до сих пор не вымерли к х_ям, с учетом того что у них в черепе только и есть что насрано.
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52
FlakoBoy KotSkripaley 45 минут назад
скоро??? тебе до пенсии еще 15 лет как минимум или ты у нас особенный?
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559
Thor Steiner Час назад
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27k
Лис Час назад
Все понаехавшим - вокзал, ишак, кишлак.
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1k
surgy 2 часа назад
Как верно отмечено в одном из комментариев: приехав к ним в гости, будь добр соблюдай их обычаи и порядки…
Одним словом в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но как обычно мы чтим чужие обычаи, а вот наши правила и законы почему-то игнорируют.
Лично не против мигрантов, они много делают, из той работы, что не выполняют местные жители, но мигранты есть и в эмиратах и в штатах, много где, но они почему-то боятся нарушить чужие законы!
Так почему приехав в Россию они ведут себя так?!…
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11k
Juli 2 часа назад
Обязательно писать жалобы участковому. Пусть проверяет аул и возьмёт квартиру на контроль. Может и собственник потом 10 раз подумает, перед тем. как поселить этих.
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