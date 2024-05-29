"Я в Таиланде, в тюрьме": герой мема про "борщ с капусткой" нарушил миграционный закон в Паттайе и был арестован

После подрабатывал, в том числе на свадьбах, где приобщился к "культуре пития". Запойным алкашом его не называли, но пригубить спиртное он любил.

Литвинков пробовал снова искать популярности, для чего завёл блог, в котором в прямом эфире играл на аккордеоне, пел и вёл пространные разговоры с подписчиками. Правда, успехов этот канал не имел, и со временем у Литвинкова пропало желание общаться с народом.

Потом он снялся в рекламе воронежского кафе "Факультет бистро", но насколько этот проект был успешным, неизвестно. Былой популярности у Литвинкова уже не было, и для молодого поколения он был просто взрослым и странным дядькой, не вызывавшим интереса.