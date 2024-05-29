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"Я в Таиланде, в тюрьме": герой мема про "борщ с капусткой" нарушил миграционный закон в Паттайе и был арестован

"Я в Таиланде, в тюрьме": герой мема про "борщ с капусткой" нарушил миграционный закон в Паттайе и был арестован

Автор:
29 мая 2024 12:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Никита Литвинков   Таиланд   борщик с капусткой   виза   знаменитости   нарушение миграционного законодательства   паттайя   тюрьма   
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Никита Литвинков просрочил выезд из Таиланда почти на 150 дней, и считал, что, оформив водительские права, тем самым автоматически продлил себе визу. Оказалось, что всё не так просто.

Никиту Литвинкова многие помнят как героя мемов про "борщик с капустой, но не красный". В далёком 2008-м году Литвинков - тогда еще школьник - рассказал про ассортимент столовой, и стал популярным.


Фразы про борщ и салат, который "вообще меня бесит" до сих пор помнят многие олды.




После школы страноватый парень пошёл учиться на дирижерско-хоровое отделение в музыкальное училище., отслужил в армии.


После подрабатывал, в том числе на свадьбах, где приобщился к "культуре пития". Запойным алкашом его не называли, но пригубить спиртное он любил.


Литвинков пробовал снова искать популярности, для чего завёл блог, в котором в прямом эфире играл на аккордеоне, пел и вёл пространные разговоры с подписчиками. Правда, успехов этот канал не имел, и со временем у Литвинкова пропало желание общаться с народом.


Потом он снялся в рекламе воронежского кафе "Факультет бистро", но насколько этот проект был успешным, неизвестно. Былой популярности у Литвинкова уже не было, и для молодого поколения он был просто взрослым и странным дядькой, не вызывавшим интереса.


Чем занимался герой фразы про борщик после, неизвестно, но недавно выяснилось, что Литвинков, некоторое время живший в Таиланде, нарушил миграционное законодательство страны, просрочив визу. Сейчас он находится в тайской тюрьме и просит родных выслать ему денег на обратный билет или просто купить билет в Россию.



Но, по сообщениям Baza родственники странного Литвинкова не знают номера его паспорта, так что помочь ничем не могут.


В принципе, представления о тайской тюрьме интернет-пользователи имеют - ранее там побывали музыканты группы "Би-2", которых задержали за отсутствие специальных виз на работу.


Тогда артистам помогало консульство Израиля, т.к. некоторые участники этой группы имеют израильское гражданство. А вот кто побеспокоится о вызволении Литвинкова, пока неизвестно. На родине он не был популярным, да и в Таиланде, судя по всему не обзавёлся друзьями-покровителями, способными вытащить его из передряги.

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Метки: Видео   Никита Литвинков   Таиланд   борщик с капусткой   виза   знаменитости   нарушение миграционного законодательства   паттайя   тюрьма   
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17  комментариев
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11k
Алексей 59 минут назад
Бывает хуле
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686
­­­­ 16 минут назад
Нет мне просто интересно как вот это превратилось вот в это... где был этот "поворот не туда"
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13k
Гомерчик Полчаса назад
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14k
Андрей А Полчаса назад
Вот только еще этого двинутого педика на Фишках не вспоминали!
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64k
Олег Полчаса назад
а с хера-ли ему помогать? Пусть сидит. Законно ведь сидит. Заработает на билет, вернётся и найдет нормальную работу ( в чём я очень сомневаюсь)
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10k
Alex Час назад
Да уж. Вроде нормальный парень был...
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7k
livaneth Час назад
Израиль своих не бросает. А на россиян Израилю плевать. Пусть сидят. Обидно, но логично.
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1k
DuckTales Час назад
Ничего себе кого вспомнили
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4k
poбт Час назад
"вёл пространные разговоры с подписчиками"
х*ерасе пространные
как и с кем долбился в очко по объявлениям и за границей
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Нах*уй он кому нужен? Пусть посидит.
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18k
ron 2 часа назад
очередной убегун от сво?
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66
uid-tfwhppoz ron 50 минут назад
думаешь если вернется, сразу поедет бороться с фашизмом?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2144 поста (2132 в горячем)

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