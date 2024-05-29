"Я в Таиланде, в тюрьме": герой мема про "борщ с капусткой" нарушил миграционный закон в Паттайе и был арестован

Никита Литвинков просрочил выезд из Таиланда почти на 150 дней, и считал, что, оформив водительские права, тем самым автоматически продлил себе визу. Оказалось, что всё не так просто.
Никиту Литвинкова многие помнят как героя мемов про "борщик с капустой, но не красный". В далёком 2008-м году Литвинков - тогда еще школьник - рассказал про ассортимент столовой, и стал популярным.
Фразы про борщ и салат, который "вообще меня бесит" до сих пор помнят многие олды.
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После школы страноватый парень пошёл учиться на дирижерско-хоровое отделение в музыкальное училище., отслужил в армии.
После подрабатывал, в том числе на свадьбах, где приобщился к "культуре пития". Запойным алкашом его не называли, но пригубить спиртное он любил.
Литвинков пробовал снова искать популярности, для чего завёл блог, в котором в прямом эфире играл на аккордеоне, пел и вёл пространные разговоры с подписчиками. Правда, успехов этот канал не имел, и со временем у Литвинкова пропало желание общаться с народом.
Потом он снялся в рекламе воронежского кафе "Факультет бистро", но насколько этот проект был успешным, неизвестно. Былой популярности у Литвинкова уже не было, и для молодого поколения он был просто взрослым и странным дядькой, не вызывавшим интереса.
Чем занимался герой фразы про борщик после, неизвестно, но недавно выяснилось, что Литвинков, некоторое время живший в Таиланде, нарушил миграционное законодательство страны, просрочив визу. Сейчас он находится в тайской тюрьме и просит родных выслать ему денег на обратный билет или просто купить билет в Россию.
Но, по сообщениям Baza родственники странного Литвинкова не знают номера его паспорта, так что помочь ничем не могут.
В принципе, представления о тайской тюрьме интернет-пользователи имеют - ранее там побывали музыканты группы "Би-2", которых задержали за отсутствие специальных виз на работу.
Тогда артистам помогало консульство Израиля, т.к. некоторые участники этой группы имеют израильское гражданство. А вот кто побеспокоится о вызволении Литвинкова, пока неизвестно. На родине он не был популярным, да и в Таиланде, судя по всему не обзавёлся друзьями-покровителями, способными вытащить его из передряги.
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В детстве?)
х*ерасе пространные как и с кем долбился в очко по объявлениям и за границей