У древних майя был целый соляной завод

Письменность, система исчисления, в конце концов, календарь — майя оставили миру огромное наследие. Но чем жила древнейшая из цивилизаций? Ниже мы расскажем о древнем «бизнесе» майя.

Однажды в Белизе

Исследователей всегда интересовало прошлое. Археологи и палеонтологи, отправляясь в экспедиции и выезжая на раскопки, стремятся узнать как можно больше информации о становлении человека как вида, об укладе жизни древних людей и прочее. Вот и учёные из университета Луизианы, отправившись на территорию Белиза, нашли доказательства обитания и деятельности людей цивилизации майя. Исследуя морское дно в месте под названием Пейнс-Крик, археологи обнаружили их следы в виде когда-то работающего соляного завода. Подводные экспедиторы нашли и древнюю посуду, и соломенные жилища. По всей видимости, водной среде удалось неплохо сохранить следы существования людей цивилизации майя.