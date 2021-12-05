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У древних майя был целый соляной завод

У древних майя был целый соляной завод (4 фото)

Автор:
05 декабря 2021 09:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   древние майя   интересно   наука   раскопки   соляной завод   факты   фото   
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Находки археологов в Белизе подтвердили это!

Письменность, система исчисления, в конце концов, календарь — майя оставили миру огромное наследие. Но чем жила древнейшая из цивилизаций? Ниже мы расскажем о древнем «бизнесе» майя.


Однажды в Белизе

Исследователей всегда интересовало прошлое. Археологи и палеонтологи, отправляясь в экспедиции и выезжая на раскопки, стремятся узнать как можно больше информации о становлении человека как вида, об укладе жизни древних людей и прочее. Вот и учёные из университета Луизианы, отправившись на территорию Белиза, нашли доказательства обитания и деятельности людей цивилизации майя. Исследуя морское дно в месте под названием Пейнс-Крик, археологи обнаружили их следы в виде когда-то работающего соляного завода. Подводные экспедиторы нашли и древнюю посуду, и соломенные жилища. По всей видимости, водной среде удалось неплохо сохранить следы существования людей цивилизации майя.

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Важнейшее сырье

Соль ценилась всегда и везде. Вот и самая известная цивилизация Америки активно использовала и применяла ее. На тот момент, соль вообще была главным сырьем для государств. Она была не только дорогостоящим продуктом, соль также выступала своего рода валютой и была экономической основой для совершения торговых сделок.

Остатки соляного завода на самом деле нашли ещё в прошлом году, но на тот момент исследователи считали, что он работал временно, возможно, это зависло от погодных условий или от сезона. Но раскопки в этом году показали, что соляное предприятие работало постоянно, археологи нашли множество солевых ванн и платформ, на которых работали люди. Соляной промысел был важен и в отношении рыбного производства, майя солили и сушили пойманный улов.

По оценкам ученых, завод был построен еще около 500-600 лет до нашей эры, но примерно через 300 лет завод перестал работать, так как древняя цивилизация Америки покинула место своего обитания.


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Метки: в мире   древние майя   интересно   наука   раскопки   соляной завод   факты   фото   
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
Ипать, мощщный пост
чисто "на отье.бись"
А какая технология получения соли ?
А как под водой 2.000 лет сохранились СОЛОМЕННЫЕ жилища ?????
вопросы, вопросы...
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