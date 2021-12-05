У древних майя был целый соляной завод

Находки археологов в Белизе подтвердили это!
Письменность, система исчисления, в конце концов, календарь — майя оставили миру огромное наследие. Но чем жила древнейшая из цивилизаций? Ниже мы расскажем о древнем «бизнесе» майя.
Однажды в Белизе
Исследователей всегда интересовало прошлое. Археологи и палеонтологи, отправляясь в экспедиции и выезжая на раскопки, стремятся узнать как можно больше информации о становлении человека как вида, об укладе жизни древних людей и прочее. Вот и учёные из университета Луизианы, отправившись на территорию Белиза, нашли доказательства обитания и деятельности людей цивилизации майя. Исследуя морское дно в месте под названием Пейнс-Крик, археологи обнаружили их следы в виде когда-то работающего соляного завода. Подводные экспедиторы нашли и древнюю посуду, и соломенные жилища. По всей видимости, водной среде удалось неплохо сохранить следы существования людей цивилизации майя.
Важнейшее сырье
Соль ценилась всегда и везде. Вот и самая известная цивилизация Америки активно использовала и применяла ее. На тот момент, соль вообще была главным сырьем для государств. Она была не только дорогостоящим продуктом, соль также выступала своего рода валютой и была экономической основой для совершения торговых сделок.
Остатки соляного завода на самом деле нашли ещё в прошлом году, но на тот момент исследователи считали, что он работал временно, возможно, это зависло от погодных условий или от сезона. Но раскопки в этом году показали, что соляное предприятие работало постоянно, археологи нашли множество солевых ванн и платформ, на которых работали люди. Соляной промысел был важен и в отношении рыбного производства, майя солили и сушили пойманный улов.
По оценкам ученых, завод был построен еще около 500-600 лет до нашей эры, но примерно через 300 лет завод перестал работать, так как древняя цивилизация Америки покинула место своего обитания.
Источник:
- Как стареет жемчуг
- Самый несгибаемый воин в истории
- Как можно мыться жиром, с помощью спаржи или мухоморов: гигиена народов Сибири
- Как на Байкале ловят нейтрино
- Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России
Понравилось17
чисто "на отье.бись"
А какая технология получения соли ?
А как под водой 2.000 лет сохранились СОЛОМЕННЫЕ жилища ?????
вопросы, вопросы...