Удивительные находки, которые трудно объяснить

Даже сейчас археологи продолжают делать интересные открытия, благодаря которым мы узнаём много нового о прошлом Земли и её обитателях.
Только вот иногда находки оказываются настолько необычными, что их не так-то просто объяснить. Как раз о некоторых из них и пойдёт речь в этой статье.
Кабаянские мумии
Все мы наслышаны о том, что в Древнем Египте было принято мумифицировать тела умерших. Но чего вы, возможно, не знаете, так это того, что подобная практика была распространена и на Филиппинах.
А любопытнее всего то, что подход филиппинцев к мумификации был совершенно иным, они не использовали бинты и традиционные методы бальзамирования, которыми пользовались в Древнем Египте.
На самом деле, их способ может вас удивить, ведь древние филиппинцы мумифицировали своих мертвецов при помощи огня... Одно из самых больших подобных захоронений было найдено в конце 20 века в пещере, в провинции Кабаян, в честь которой мумии и получили своё название.
Конкретно эти мумии, по предположениям учёных, были сделаны 500-700 лет назад. Что до "технологии" этой необычной мумификации, то её детали известны только в общих чертах.
Исследователи смогли выяснить, что процесс мумификации начинался ещё до смерти человека, когда умирающий выпивал очень солёный напиток. После смерти телу придавали сидячее положение и подвергали воздействию дыма в течение нескольких месяцев.
Только после этого мумию помещали в небольшой сосновый гроб и относили в пещеру. Стоит сказать, что такой способ мумификации очень эффективен и позволяет сохранять тела в хорошем состоянии в течение довольно длительного времени.
Яйцо дракона?
Очень часто артефакты, которые выглядят загадочно, пытаются связать с пришельцами, древними цивилизациями или криптидами. Чего греха таить, я и сам порой слишком усердствую в поисках тайн и принимаю желаемое за действительное. Но, возможно, не в этом случае.
В 2020 году житель Арканзаса копал яму под бассейн и нашёл в земле загадочный объект, имеющий приплюснутую яйцевидную форму. Он поспешил опубликовать его фотографии на своей странице в социальной сети, вызвав тем самым настоящий переполох.
Сторонники существования криптидов даже не сомневались, что перед ними ни что иное, как яйцо дракона, которое немного сплющилось под давлением земли. Стоит признать, что эта странная штука, имеющая длину чуть больше полуметра, действительно похожа на яйцо или окаменелого монстра.
Хотя нашлись и те, кто утверждал, что в находке нет ничего загадочного, назвав её обычным геологическим образованием. То ли желая скрыть правду, то ли по какой-то другой причине мужчина отказался от дальнейших комментариев и не стал предоставлять этот объект для анализа. Поэтому остаётся только догадываться, что находится внутри "яйца".
"Древний телефон"
Порой внутри гробниц и в местах захоронений археологам удаётся найти очень любопытные артефакты, которые напоминают современные вещи. Так произошло и с находкой женщины из древней империи Хунну.
В 2016 году группа наших археологов под руководством Павла Леуса проводила раскопки в некрополе Ала-Тей, находящемся на дне гигантского Саяно-Шушенского водохранилища, более известного как Саянское море (могильник освобождается от воды весной на 2 месяца в году: май и июнь).
Пожалуй, что самой интересной находкой (по крайней мере на данный момент) стал этот необычный предмет, который был погребён вместе с женщиной более 2100 лет назад.
Вам эта таинственная вещь не напоминает устройство, которым мы постоянно пользуемся? Да, я имею в виду мобильный телефон. Археологи даже шутя назвали этот предмет - "айфоном", а его обладательницу - "Наташей".
Этот загадочный предмет своими габаритами и весом действительно напоминает мобильный телефон. Его ширина 9 см, длина - 18 см, а толщина - 1 см. А выполнен он из гагата - относительно прочной разновидности каменного угля.
Любопытно, что пластина была инкрустирована небольшими камнями из перламутра, сердолика и бирюзы. Так что же это за предмет? И как он использовался?
Если вы присмотритесь к фотографии выше, то заметите, что рядом с этим прямоугольным предметом были найдены китайские монеты (в этом нет ничего удивительного, так как древний кочевой народ Хунну активно торговал с Китаем).
Так как монеты располагаются вокруг талии, то, вероятнее всего, они были прикреплены к ремню, а предмет из гагата мог быть пряжкой.
- Это место - научная сенсация, - сказала Марина Килуновская из Института материальной истории культуры, курировавшая Тувинскую археологическую экспедицию. - Нам невероятно повезло, что мы нашли захоронения кочевников, которые не были потревожены расхитителями могил.
Стоит добавить, что постоянно меняющийся уровень воды Саянского моря, раскинувшегося по территории Республики Тыва и Красноярского края, создаёт серьёзную угрозу для таких уникальных могильников, как Ала-Тей и Хунну Терезин. Только представьте, сколько ещё интересных и ценных находок может там скрываться...
Источник:
АНТИФИШКИ
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