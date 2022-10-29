Удивительные находки, которые трудно объяснить

Только вот иногда находки оказываются настолько необычными, что их не так-то просто объяснить. Как раз о некоторых из них и пойдёт речь в этой статье.

Кабаянские мумии

Все мы наслышаны о том, что в Древнем Египте было принято мумифицировать тела умерших. Но чего вы, возможно, не знаете, так это того, что подобная практика была распространена и на Филиппинах.