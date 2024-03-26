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«Матрице» 25 лет: как сегодня выглядят актёры легендарного боевика и чем они занимаются

«Матрице» 25 лет: как сегодня выглядят актёры легендарного боевика и чем они занимаются

Автор:
26 марта 2024 09:03
Сообщество : Кино
Метки: 25 лет   актеры   матрица   роль   съемка   фильм   
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Вспоминая революционную в мире кино «Матрицу», нельзя не сказать об актёрах, благодаря которым некоторые имена стали нарицательными. Как же изменились исполнители главных и второстепенных ролей за 25 лет?

31 марта первой «Матрице» исполняется 25 лет! Фантастический боевик братьев Вачовски в 1999 году потряс мировое сообщество качеством визуальных эффектов, гармоничным соединением философской мысли и экшена. Картина получила четыре «Оскара» в категориях, отвечающих за качество звука и монтажа. Влияние истории о противостоянии человека и машин оказалось настолько велико, что «новые» спецэффекты мгновенно стали клише, а в мире искусства до сих пор делают отсылки на это произведение, не говоря о вторичных продуктах франшизы: комиксы, аниме и компьютерные игры.

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Тот самый «белый кролик», за которым Нео последовал в начале фильма по приказу Морфеуса. Сегодня австралийская актриса пишет книги для детей.

Да, в «Матрице» был не только агент Смит! Австралийский актёр почти всю свою карьеру снимается в драматических и криминальных сериалах.

Самый молодой член экипажа, который рассказал Нео о причудливом сенсорном восприятии в Матрице. Актёр, исполнивший его роль, сейчас снимается в различных австралийских фильмах и сериалах.

Ещё один бесстрашный член команды. Актриса не снималась в кино с 2017 года.

Опытный оператор «Навуходоносора». После выхода фильма заявлял о несправедливом отношении к нему режиссёров фильма и невыполненных обещаниях. После 2013 года не появлялся на экранах в качестве актёра.

Член экипажа, предавший команду Смиту. Построил успешную карьеру в сериалах, особенно запомнившись по проекту «Клан Сопрано» (1999–2007), за который он получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана.

Хьюго Уивинг построил отличную карьеру в кино, заработав уважение и любовь зрителей и критиков. Сегодня он продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также выступать на сцене театра.

На роль Морфиуса претендовали Гэри Олдман, Сэмюэл Л. Джексон и Вэл Килмер, но досталась она именно Лоренсу Фишберну, образ которого теперь неразделим с двумя, предложенными на выбор, таблетками. По сей день актёра можно увидеть во множестве фильмов, например, в 2023 году было объявлено, что он исполнит важную роль в новом сезоне «Ведьмака».

Не зря актриса проходила физические испытания! От её игры и трюков сходили с ума и девчонки, и мальчишки! Керри продолжает сниматься в кино. В 2024 году она участвует в двух проектах: комедийной драме «Шоколадные ящерицы» и триллере «Аколит».

«Избранный» Нео покорил сердца миллионов зрителей, а Киану Ривз, несмотря на сложные периоды карьеры и личной жизни, остаётся одним из популярнейших актёров! В 2023 году вышла четвёртая часть «Джона Уика», признанная самой успешной среди трёх последних.

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Метки: 25 лет   актеры   матрица   роль   съемка   фильм   
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А П 14 минут назад
Про "Джона Уика" не согласен.
Такой отстоище...
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Wadim Час назад
"Газманов" стал больше похож на Газманова, чем сам Газманов :)
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2294 поста (2251 в горячем)

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