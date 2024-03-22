9 интересных деталей из кино, у которых есть своя история

Фильм: «Тихое место» (2018).

На дворе апокалипсис, а половина полок в магазинах наполнена товарами? Всё дело в том, что на показанных стеллажах выставлена «громкая» еда, то есть чипсы и другие хрустящие продукты. В мире, где на людей стали нападать монстры, реагирующие на малейший звук, от такой пищи пришлось отказаться в первую очередь.

Ещё ведь и пакетики шелестят!