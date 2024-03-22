9 интересных деталей из кино, у которых есть своя история

Предлагаю вам ознакомиться с некоторыми скрытыми, малозаметными, но крайне занимательными второстепенными деталями из известных фильмов, которые расширяют показанные миры, делая их насыщеннее и полноценнее. Вроде, мелочь, а знать такое приятно.
Посмотреть фильм — это, конечно, хорошо, но вот почитать о том, что вы в нём не заметили — вообще великолепно, правда?
Фильм: «Дитя человеческое» (2006).
Напомним, что в фильме показан антиутопичный мир, в котором зачатие человеческих детей стало невозможным и цивилизация катится к своему логичному вымиранию. Из-за отсутствия детей домашние животные приобретают гораздо большее значение для людей. Судя по рекламным плакатам, в мире фильма существуют успешные компании, которые продают премиальную одежду для кошек и создают сезонные коллекции одежды для собак.
Фильм: «Бегущий пол лезвию 2049» (2017).
Неоновая надпись гласит «товары из СССР». Вряд ли к 2049 году возможна массовая продажа предметов из Советского Союза, который распался в 1991 году. А это означает, что во вселенной фильма никакого распада и не было.
Фильм: «Тихое место» (2018).
На дворе апокалипсис, а половина полок в магазинах наполнена товарами? Всё дело в том, что на показанных стеллажах выставлена «громкая» еда, то есть чипсы и другие хрустящие продукты. В мире, где на людей стали нападать монстры, реагирующие на малейший звук, от такой пищи пришлось отказаться в первую очередь.
Ещё ведь и пакетики шелестят!
Мультфильм: «Коралина в Стране Кошмаров» (2009).
Мистер Бобо носит реально существующую медаль «Участнику ликвидации аварии на ЧАЭС».
Злодеи из бондианы стояли за похищением картин, которые были похищены в реальном мире
Фильмы: «Доктор Ноу» (1962) и «007: Координаты Скайфолл» (2012).
В «Докторе Ноу» мы видим «Портрет герцога Веллингтона» Франсиско Гойя, который в 1961 году был похищен в реальности. В 1965 картину добровольно вернул укравший её британский пенсионер Кемптон Бантон. Но мы-то знаем, что на самом деле это был Доктор Ноу!
А вот в «Скайфолле» появляется картина «Женщина с веером» Амедео Модильяни, которая в реальности не найдена по сей день.
Фильм: «Дэдпул 2» (2018).
Рут Бейдер Гинзбург — знаменитая юристка и судья верховного суда США с 1993 по 2020 годы. Её жизнь и карьера отлично показаны в фильме «По половому признаку» (2018). Важной частью её биографии являются попытки попасть туда, куда во времена её молодости не особо пускали женщин — будь то юрфак или тот же верховный суд — но при этом миссис Гинзбург почти всегда добивалась своего. Так почему бы не попробовать попасть в команду Дэдпула?
Фильм: «Сквозь горизонт» (1997).
Австралийский флаг на форме доктора Уильяма Вейра выглядит непривычно. Дело в том, что британский «Юнион-Джек» в левом углу заменён на флаг аборигенов Австралии, что символизирует отказ страны от статуса конституционной монархии. Сбудется ли пророчество авторов фильма?
Фильм: «Бесславные ублюдки» (2009).
Многие заметили шрам на шее героя Брэда Питта, но в фильме никак не упоминается его происхождение. Зато кое-что об этом сказано в оригинальном сценарии Квентина Тарантино:
У лейтенанта Альдо есть одна определяющая физическая особенность: ожог на шее, оставленный верёвкой. Как будто когда-то давно он пережил линчевание. Шрам ни разу не будет упомянут.
Враг не относится ни к какому государству. Поэтому его база находится буквально посреди океана
Фильм: «Топ Ган: Мэверик» (2022).
Создатели фильма с Томом Крузом сделали всё возможное, чтобы ни одна страна в мире не смогла идентифицировать себя как таинственного противника команды военных пилотов «Топ Гана». Эта дипломатически-коммерческая подстраховка зашла настолько далеко, что военную базу врагов, показанную в фильме на карте, расположили в океане — в так называемой Точке Немо, которая находится более чем в тысячи километров от суши в любом направлении.
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А фраза "product of CCCP" (си-си-си-пи) может означать, например Central Committee of the Chinese Communist Party