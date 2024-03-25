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Как выглядят герои в фильме «Дюна: Часть вторая», по сравнению с другими экранизациями

Как выглядят герои в фильме «Дюна: Часть вторая», по сравнению с другими экранизациями

Автор:
25 марта 2024 11:06
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дюна   кино   роль   сраснение   съемка   фильм   
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Долгожданная вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва вот уже почти месяц гремит в мировых кинотеатрах. Трёхчасовая фантастическая экранизация уже собрала более полумиллиарда долларов, получила отличную прессу и высокие оценки от зрителей.

Если вы ещё не посмотрели фильм, обязательно сделайте это в ближайшее время, а мы пока покажем вам, как выглядят появившиеся персонажи этой части (которых не было в первой) по сравнению с предыдущими экранизациями «Дюны» Фрэнка Герберта — фильмом Дэвида Линча 1984 года, мини-сериалом 2000 года и его продолжением 2003 года.

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Роль исполнил Остин Батлер.

Певец Стинг исполнил роль в фильме 1984 года, а Мэтт Кислар — в мини-сериале 2000-го.

Роль исполнила Флоренс Пью.

Роли исполнили Вирджиния Мэдсен (1984) и Джули Кокс (2000).

Роль исполнил великолепный Кристофер Уокен.

Роль исполнили Хосе Феррер (1984) и Джанкарло Джаннини.

Роль в крошечной сцене исполнила Аня Тейлор-Джой. Это и была её «секретная сцена», о которой до премьеры говорил режиссёр Дени Вильнёв.

Роли исполнили Алисия Уитт (1984), Лора Бертон (2000) и Даниэла Амавия в мини-сериале «Дети Дюны» (2003).

Это героиня из романов Фрэнка Герберта, наконец, получила своё воплощение на экране. В предыдущих экранизациях героиня либо опускалась, либо её сюжетные функции были переложены на других (например, на Ирулан Коррино). Роль исполнила Леа Сейду.

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Метки: актеры   дюна   кино   роль   сраснение   съемка   фильм   
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6k
klop Час назад
Спасибо мне хватило первой части этой мути.
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3k
Александр Ломовицкий 4 минуты назад
Вильнев конечно не сделал шедевра из экранизации , очень много провалов и переделок оригинального сюжета , но визуальная составляющая у него шикарная я специально пошел в кинотеатр чтоб на большом экране посмотреть . Скажу так что даже на телефон не сильно отвлекался , значит фильм получился.
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Не могу смотреть экранизации некогда любимых книг. Как-то трепетно отношусь к сюжету.
Дюна сама по себе целая вселенная.
Уже споткнулись на Академии. И вот повторная экранизация Дюны. Не дается и все тут.
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Miralanim
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