Как выглядят герои в фильме «Дюна: Часть вторая», по сравнению с другими экранизациями

Если вы ещё не посмотрели фильм, обязательно сделайте это в ближайшее время, а мы пока покажем вам, как выглядят появившиеся персонажи этой части (которых не было в первой) по сравнению с предыдущими экранизациями «Дюны» Фрэнка Герберта — фильмом Дэвида Линча 1984 года, мини-сериалом 2000 года и его продолжением 2003 года.