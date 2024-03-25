Как выглядят герои в фильме «Дюна: Часть вторая», по сравнению с другими экранизациями

Долгожданная вторая часть «Дюны» Дени Вильнёва вот уже почти месяц гремит в мировых кинотеатрах. Трёхчасовая фантастическая экранизация уже собрала более полумиллиарда долларов, получила отличную прессу и высокие оценки от зрителей.
Если вы ещё не посмотрели фильм, обязательно сделайте это в ближайшее время, а мы пока покажем вам, как выглядят появившиеся персонажи этой части (которых не было в первой) по сравнению с предыдущими экранизациями «Дюны» Фрэнка Герберта — фильмом Дэвида Линча 1984 года, мини-сериалом 2000 года и его продолжением 2003 года.
Роль исполнил Остин Батлер.
Певец Стинг исполнил роль в фильме 1984 года, а Мэтт Кислар — в мини-сериале 2000-го.
Роль исполнила Флоренс Пью.
Роли исполнили Вирджиния Мэдсен (1984) и Джули Кокс (2000).
Роль исполнил великолепный Кристофер Уокен.
Роль исполнили Хосе Феррер (1984) и Джанкарло Джаннини.
Роль в крошечной сцене исполнила Аня Тейлор-Джой. Это и была её «секретная сцена», о которой до премьеры говорил режиссёр Дени Вильнёв.
Роли исполнили Алисия Уитт (1984), Лора Бертон (2000) и Даниэла Амавия в мини-сериале «Дети Дюны» (2003).
Это героиня из романов Фрэнка Герберта, наконец, получила своё воплощение на экране. В предыдущих экранизациях героиня либо опускалась, либо её сюжетные функции были переложены на других (например, на Ирулан Коррино). Роль исполнила Леа Сейду.
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Дюна сама по себе целая вселенная.
Уже споткнулись на Академии. И вот повторная экранизация Дюны. Не дается и все тут.