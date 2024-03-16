10 голливудских фильмов, в которых русские изображены хорошими

Так уж сложилось, что в западном кинематографе, русские почти всегда выглядят маниакальным злодеями с мыслями уничтожить землю и всё живое, ну или, минимум, нажиться на чём-нибудь нехорошем, типа продажи атомной бомбы каким-нибудь остервенелым террорюгам. Но есть фильмы, где "наши" люди изображены хорошими персонажами.
Несколько незнакомых друг другу людей оказываются на неизвестной планете и, столкнувшись со страшными существами, пытаются понять, где они и как туда попали. Одного из персонажей, Николая Сарова, сыграл российский актер Олег Тактаров, который признался, что это его первая положительная голливудская роль русского человека. Николай по своей природе человек обязательный, сильный, надежный и умный. Он завоевывает не только сердца зрителей, но и остальных персонажей.
Агент ЦРУ Наполеон Соло и агент КГБ Илья Курякин работают в Германии 60-х годов. По работе они вынуждены встретиться друг с другом, но при неудобных обстоятельствах, которые сначала вынуждают их вступить в конфликт, а затем объединиться, чтобы сохранить мир между Советским Союзом и США. Роль Ильи Курякина исполнил Арми Хаммер, а роль Наполеона Соло досталась Генри Кавиллу. Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, заработав всего лишь в полтора раза больше своего производственного бюджета, сиквел планировали выпустить очень скоро, но по разным причинам его откладывали и, похоже, в итоге отложили навсегда.
Во второй части «Железного человека» появляется Наташа Романофф, которая следит за Тони Старком и помогает ему не наделать глупостей. Наташа, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, беспощадна, но при этом очаровательна и при необходимости очень добра. Ее история практически в полной мере была раскрыта в фильме «Черная Вдова», в котором показано непростое прошлое Наташи.
Иван Данко – принципиальный, жесткий и волевой советский милиционер, который во время задержания опасного преступника теряет своего напарника и единственного друга, Юрия Огаркова. Преступник сразу после этого сбегает в США, чтобы продолжить свое дело, но попадает в руки к полиции, и та собирается вернуть его в СССР. За ним отправляют Ивана, который хочет, чтобы правосудие восторжествовало, однако элементарная миссия быстро принимает суровые обороты, и Иван объединяется с чикагским полицейским Артом Ридзиком, чтобы завершить свою миссию.
Впервые Павел Чехов появился в сериале «Звездный путь: Оригинальный сериал». По словам создателя сериала Джина Родденберри, он создал Павла после того, как прочитал критическую статью в советской газете «Правда», в которой редактор сетовал на то, что на «Энтерпрайзе» нет русских, хотя Советский Союз на тот момент находился в первом ряду в космической гонке. Впрочем, позже стало известно, что статьи такой никогда не было, а заявление Джина было тщательно запланировано и согласовано с редактором «Правды» Михаилом Зимяниным. В оригинальном сериале Чехова сыграл Уолтер Кениг, который не имел ничего общего с Советским Союзом и даже заявлял, что Павел на самом деле не оттуда. А вот в последних трех фильмах Павла сыграл Антон Ельчин, родившийся в Ленинграде, но в полгода оказавшийся в США.
Когда в фильмах мир сталкивается лицом с угрозой уничтожения, правители всех стран опускают свои разногласия и объединяются, чтобы противостоять этому. Правда, по-другому было в сатирическом фильме «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо, в котором правительство США отвернулось от России, Китая и Индии и сделало все для того, чтобы огромная комета столкнулась с Землей. В пафосном и эпичном «Армагеддоне» же американские буровики, в кратчайшие сроки ставшие астронавтами, отправляются на опасную миссию в космос при поддержке России. По плану главные герои должны дозаправиться на станции «Мир», где уже полтора года несет службу полковник Лев Андропов. Лев – яркий русский, действия которого при первом знакомстве со зрителями не имеют ничего общего с настоящими российскими космонавтами, но вот его личностные качества, раскрывающиеся в опасных критических ситуациях, намного лучше говорят: «он – хороший русский».
Фильм «К-19» рассказывает реальную историю, произошедшую с экипажем советской подлодки К-19, в которой под угрозой оказался целый реактор. «К-19» мог бы стать типичным фильмом-клюквой с одним хорошим русским среди десятков плохих, но создатели фильма попытались с уважением отнестись к этой истории, поэтому консультировались с тем самым экипажем. Первый вариант сценарий был настолько ужасен, что экипаж разгневался на сценаристов и режиссера и даже планировал подать в суд за искажение фактов, но затем была проведена работа над ошибками, которая привела к тому, что, по мнению прототипов главных героев, история в фильме верна на 90%, за исключением бунта, появившихся американцев, мыслей о сдаче, паники и нескольких аварийных случаев, которые на самом деле произошли в другое время.
Американский агент Итан Хант сбегает из российской тюрьмы, чтобы остановить опасного преступника, но тому все равно удается взорвать Спасскую башню Кремля. Естественно, все указывает на то, что виновен Итан, и по его следу пускается спецагент Анатолий Сидоров, который в конце узнает, что Хант невиновен. Нельзя с точностью сказать, что Анатолий Сидоров – это такой же хороший человек, как Павел Чехов, потому что его личность раскрыта не в полной мере. Для Итана на протяжении всего фильма он является серьезной преградой, но, если посмотреть на весь сюжет с его стороны, то вывод только один: он с честью служит своей стране.
Николай работает телохранителем и шофером сына влиятельного авторитета, Семена. Однажды он знакомится с акушеркой по имени Анна, которая пыталась найти родных девочки, которая только родилась и уже осталась без матери. Пытаясь помочь Анне, Николай выходит на след, который ведет к Семену. Как и ко всем своим другим ролям, к этой Вигго Мортенсен отнесся с большим трепетом. Он не только изучил всю тему, в которой крутится Николай, но также посетил Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Обычно сатирические фильмы о противостоянии между Советским Союзом и США во второй половине двадцатого века снимались ближе к спаду напряженности, однако «Русские идут! Русские идут! – это совершенно другая ситуация, ведь эта картина была снята почти перед самым пиком напряженности. По сюжету фильма экипаж советской подводной лодки садится на мель у небольшого американского острова и старается незаметно спуститься обратно в воду. В это время обеспокоенные местные жители, думающие о том, что на них напала советская армия, встали в штыки. В этой сатирической ленте нет ни одного отрицательного персонажа. При небольшом бюджете она заработала более 20 миллионов долларов и была номинирована на четыре «Оскара», но ни одну из наград не получила.
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