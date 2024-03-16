10 голливудских фильмов, в которых русские изображены хорошими

Впервые Павел Чехов появился в сериале «Звездный путь: Оригинальный сериал». По словам создателя сериала Джина Родденберри, он создал Павла после того, как прочитал критическую статью в советской газете «Правда», в которой редактор сетовал на то, что на «Энтерпрайзе» нет русских, хотя Советский Союз на тот момент находился в первом ряду в космической гонке. Впрочем, позже стало известно, что статьи такой никогда не было, а заявление Джина было тщательно запланировано и согласовано с редактором «Правды» Михаилом Зимяниным. В оригинальном сериале Чехова сыграл Уолтер Кениг, который не имел ничего общего с Советским Союзом и даже заявлял, что Павел на самом деле не оттуда. А вот в последних трех фильмах Павла сыграл Антон Ельчин, родившийся в Ленинграде, но в полгода оказавшийся в США.