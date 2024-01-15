Хохлач: надувает голову как воздушный шар

Помните, как в детстве мама выгоняла вас из воды со словами «вылезай, а то сопли заработаешь»? Так вот, права была мама! Самцов хохлачей из воды не выгоняют, вот они почти всю жизнь с соплёй под носом и ходят! Оно и неудивительно — хохлачи живут в северной части Атлантики. Вода там всегда будоражуще прохладная. Но ластоногие не унывают, они сделали повисшую из носа перепонку своей фишкой!