Хохлач: надувает голову как воздушный шар

Помните, как в детстве мама выгоняла вас из воды со словами «вылезай, а то сопли заработаешь»? Так вот, права была мама! Самцов хохлачей из воды не выгоняют, вот они почти всю жизнь с соплёй под носом и ходят! Оно и неудивительно — хохлачи живут в северной части Атлантики. Вода там всегда будоражуще прохладная. Но ластоногие не унывают, они сделали повисшую из носа перепонку своей фишкой!
Они используют её во время брачного сезона. Мембрана хохлача очень весело надувается в шар — чем больше, тем лучше. Дамы любуются, самцы страшатся. Если же по какой-то причине представление с надуванием не возымело эффекта, у хохлача в ласте припасён ещё один фокус. Висюлька ещё и музыкальная — при встряхивании она издаёт различные звуки, что позволяет и сохранить дипломатический тон в переговорах с соперником, и привлечь внимание красотки.
Когда отпугнуть наглеца пантомимой не выходит, в дело вступают острые зубы. Бьются хохлачи ожесточённо, иногда насмерть. Как правило, драки возникают при борьбе двух равных самцов за внимание ластоногой красавицы. В начале сезона размножения хохлачки находят себе персональную льдину поудобнее и ждут, когда к ним приплывёт их сопливый принц на синей волне. Самец остаётся с избранницей и защищает от назойливых поклонников до тех пор, пока детишки не начнут выходить на самостоятельную охоту.
Повзрослеть хохлачата стремятся очень быстро — настолько, что первая линька у них происходит ещё в утробе матери. А период вскармливания занимает всего 15-18 дней. Такой стремительный рост возможен благодаря особому молоку тюлених — оно у них очень жирное, поэтому щенки (не ругательство) быстро набирают массу. Мотать сопли на кулак некогда: жировые запасы — залог тепла в суровых краях Севера.
Но для того, чтобы достичь полноценных взрослых 300 килограмм веса самцам придётся попотеть, охотясь на рыбу, кальмаров, осьминогов и ракообразных. За ними тюлени ныряют на глубину до километра! Самкам немного проще, их максимальный вес — всего 150 кг. Половозрелыми самцы считаются к 4 годам — именно тогда они зарабатывают перепонку под ноздрёй. Но помериться козявками из носа с другими самцами они осмелятся только спустя два года. До того момента главная забота животинки — здоровое питание и хорошая подводная охота.
Для того чтобы проводить больше времени в воде, хохлачи обзавелись ещё одним мешком! Ведь одного мало! На этот раз во лбу. Этот вырост также есть только у самцов. Надув его, тюлень обеспечивает себе дополнительный запас кислорода для долгих погружений. Кроме того, этот мешок тюлени используют как дополнительный резонатор. Он позволяет усиливать звук под водой и предупреждать об опасности.
А это довольно полезный навык, ведь есть и те, кто считает хохлачей довольно вкусными. Например, полярные акулы, медведи, косатки, гренландцы... Хотя о последних ластоногие могут не переживать: охота на хохлачей сильно ограничена из-за малой численности популяции.
Источник:
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