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Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение

Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение

Автор:
04 июля 2024 15:00
Сообщество : Факты
Метки: Вещи   Предметы   интересно   познавательно   странное   удивительное рядом   факты   что это такое?   
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Интернет знает все - и потому, обнаружив где-нибудь в бабушкином чулане или на блошином рынке какую-нибудь непонятную штуковину, опытные пользователи сети тут же фотографируют ее и отправляют на обсуждение знатокам. Кто-нибудь из них точно угадает, что это такое! А у внимательных читателей прибавится хоть и не всегда актуальных, но совсем не лишних знаний.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Предметы   интересно   познавательно   странное   удивительное рядом   факты   что это такое?   
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5  комментариев
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20k
Bill Час назад
Да ведь это же губозакаточная машинка
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444
Alexander 11 минут назад
Комментарий к фото
ну наверное ДТ ... измерение температуры вспышки в тигле.
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26k
Bayker 15 минут назад
Про губозакаточную машинку уже шутили?
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12k
vasilykopkov 46 минут назад
Комментарий к фото
Ага, "из стерлингового серебра".
Огромная наклейка made in china и ни намёка на пробу.
Просто посеребрённая коробочка.
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2k
andretry 52 минуты назад

Это же губозакаточная машинка!
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1328 постов (1257 в горячем)

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