Гуманизм - отличительная черта здорового общества. Однако многие считают, что с террористами цацкаться нельзя. Эти бандиты не заслуживают гуманного обращения, ведь для них не существует ничего святого. В "Крокус Сити Холле" они расстреливали обычных безоружных людей, не гнушались убивать детей и инвалидов.





После кадров жесткого задержания абу-бандитов в Брянской области, некоторые россиянки прониклись состраданием к террористам. Одна из жительниц Ростовской области говорит, что ей стало жаль бедолагу, дрожащего на морозе. Пж сердце кровью обливалось.



