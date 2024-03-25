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"Хоть бы куртку ему надели!": в соцсетях появились сердобольные пользователи, которые пожалели террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

"Хоть бы куртку ему надели!": в соцсетях появились сердобольные пользователи, которые пожалели террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Автор:
25 марта 2024 15:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Krokus   гуманизм   жалость   реакция соцсетей   теракт   террористы   
1261
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Задержание и допрос бандитов, устроивших теракт в московском "Крокусе", нежностью не отличались. Да и с чего бы? Однако среди пользователей сети нашлись гуманисты, пожалевшие несчастненьких, с которыми плохо обращались силовики.

Гуманизм - отличительная черта здорового общества. Однако многие считают, что с террористами цацкаться нельзя. Эти бандиты не заслуживают гуманного обращения, ведь для них не существует ничего святого. В "Крокус Сити Холле" они расстреливали обычных безоружных людей, не гнушались убивать детей и инвалидов.


После кадров жесткого задержания абу-бандитов в Брянской области, некоторые россиянки прониклись состраданием к террористам. Одна из жительниц Ростовской области говорит, что ей стало жаль бедолагу, дрожащего на морозе. Пж сердце кровью обливалось.




Еще одна девушка (как оказалось, это стримерша, которую в сети знают под именем Надюшка) со слезами на глазах пожелала тому, кто отрезал ухо террористу, побывать в шкуре несчастного.




Трэш-блогер Некоглай, удравший в Молдову, тоже сочувствует террористам, упоминая, что в Америке с ними бы обходились гуманнее.


Позже Некоглай удалил это видео - может, понял, наконец, что сморозил чушь?


Впрочем, сочувствующих террористам не так и мало - довольно почитать комментарии к постам с задержанием.


Ну и для тех, кто жалеет бандитов - видео. Посвящается всем, кто жалеет о зверском обращении с этими нелюдями.


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Метки: Krokus   гуманизм   жалость   реакция соцсетей   теракт   террористы   
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20  комментариев
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26k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Наоборот! Надо этим шакалам показывать, что будет не только с ними, но и с пособниками и роднёй! Чтобы не питали иллюзий! И так слишком долго раскачиваемся!

Отдельное спасибо тем кто их брал, не дал уйти и допрашивал в полевых условиях, взял на себя этот нелёгкий труд!
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4
Pуслан . 43 секунды назад
Так идите к ним волонтёрами, сделайте массаж, расскажите на ночь сказку, зачем попусту пидзеть на публику за лайки?
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8k
КремлеКот 45 секунд назад
На Фишках было видео, которые снимали эти нелюди, где одни из них резал горло одному из раненых мужчин.
Надо всех этих "жалельщиков" сутки напролёт заставить смотреть эти кадры. А потом привезти в морг и пусть там поглядят на трупы погибших.
Господи, что же твориться в головах у этих идиотов ?!
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11k
МихА 3 минуты назад
Сопливые, слезливые выродки повылезали свои пуси-муси мычат,,, нам-их-жалко, яб не только ухо а голову отрезал. Вы СУКИ!!! так говорите и стоните на камеру потому, что вас дол*оёпов это не коснулось... Скажите как вам жалко террористов тем кто потерял там своих близких.
ПИ.ДА-РАС.НЯ!!
Я считаю силовики ещё мягко их принимали.
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4k
xbrat 4 минуты назад
За слезки больше задонатять дрочеры?
Розгами на красной площади, чтобы кожа слезла... для наглядности таким же потаскухам любого пола
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9k
Алексей 12 минут назад
Эти мрази снимали на видео то, что они делали и самих себя. Что сказали бы эти сердобольные, если бы увидели, как эти визжащие нелюди "с добрыми глазами" резали горло беззащитным людям в "Крокусе"
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14k
Григорий Бабкин 16 минут назад
Усыплять надо таких сердобольных. Чтобы не плодились. Вот почему запрещена принудительная стерилизация?
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1k
дмитрий викторович 19 минут назад
Я тут с соседней темы занял. Ну так, для иллюстрации.
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1k
surgy 21 минуту назад
Так у нас целая армия баб, которая только и ищет общения с заключенными. В свое время видел целые группы в ВК, где размещались километры записей от таких вот сострадающих дурех, которые искали связи с заключенными. Что их объединяет, так это то, что они их всячески выгораживают, защищают, встают на их сторону и пытаются их защищать вне зависимости от виновности…
Я о другом: как же их дефектно воспитали, что для них норма выстраивание отношений с заключенными?
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18k
Majul Полчаса назад
Вот подобных на видео надо сразу же под белы рученьки и в аул к этим бабаям, пусть там подобных осл..бов жалеют. Мрази тупорогие.
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2k
O.Bender1 Полчаса назад
Ё.Б.НУТЫЕ на всю голову бабы, жалеющие мразей! Посмотрел бы я на этих дур, что бы они говорили, если бы убили их родственников.
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10k
sedoisever Полчаса назад
А меня больше других бесят умники, которые ноют по сетям, что "всем ясно, что это не они". Мотивировать они это ничем не могут, кроме того, что повторяют, как хомяки про "там были подготовленные амбалы, это по видео видно". Предлагаю им пойти дать показания, раз они осведомлены лучше спецслужб. Агрятся, хамят и сливаются.
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314
Игорь Полчаса назад
Всем , кто их жалеет, организовать экскурсию в Крокус и на опознание тел погибших... Откуда такие дебилы берутся?
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1k
MС Chungachanga Полчаса назад
Обыкновенные кретины, противостовляющие себя обществу ради хайпа ,готовые защищать любой человекобразный кал преступивший человечность и закон! Также было и с куском говна убивших людей в Казани, а что с ним сейчас им плевать.
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3k
Fiverknot 36 минут назад
Если на концерте был бы кто-то из родных этих сердобольных с*к, я бы посмотрел какие слова они на камеру записали бы.
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111
DuckTales 38 минут назад
Больные люди ...
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3k
Жирный бот 42 минуты назад
Э.. Зачем биоматериалу куртка? Всеравно утилизировать это будут
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1k
Андрей Еделькин 46 минут назад
Некоглаю желаю попасть в демократическую тюрьму Гуантанамо
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2k
Pinhead 47 минут назад
Соевые ушлепки, розгами до крови
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1913 постов (1901 в горячем)

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