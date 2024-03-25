"Хоть бы куртку ему надели!": в соцсетях появились сердобольные пользователи, которые пожалели террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Задержание и допрос бандитов, устроивших теракт в московском "Крокусе", нежностью не отличались. Да и с чего бы? Однако среди пользователей сети нашлись гуманисты, пожалевшие несчастненьких, с которыми плохо обращались силовики.
Гуманизм - отличительная черта здорового общества. Однако многие считают, что с террористами цацкаться нельзя. Эти бандиты не заслуживают гуманного обращения, ведь для них не существует ничего святого. В "Крокус Сити Холле" они расстреливали обычных безоружных людей, не гнушались убивать детей и инвалидов.
После кадров жесткого задержания абу-бандитов в Брянской области, некоторые россиянки прониклись состраданием к террористам. Одна из жительниц Ростовской области говорит, что ей стало жаль бедолагу, дрожащего на морозе. Пж сердце кровью обливалось.
Источник:
Еще одна девушка (как оказалось, это стримерша, которую в сети знают под именем Надюшка) со слезами на глазах пожелала тому, кто отрезал ухо террористу, побывать в шкуре несчастного.
Источник:
Трэш-блогер Некоглай, удравший в Молдову, тоже сочувствует террористам, упоминая, что в Америке с ними бы обходились гуманнее.
Источник:
Позже Некоглай удалил это видео - может, понял, наконец, что сморозил чушь?
Впрочем, сочувствующих террористам не так и мало - довольно почитать комментарии к постам с задержанием.
Ну и для тех, кто жалеет бандитов - видео. Посвящается всем, кто жалеет о зверском обращении с этими нелюдями.
Источник:
Источник:
- Журналисты воссоздали события теракта в "Крокус Сити Холле"
- Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
- "Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку
- «Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
- «Эти подонки должны быть уничтожены публично»: Иосиф Пригожин жёстко высказался о тех, кто устроил теракт в «Крокус Сити Холле»
Отдельное спасибо тем кто их брал, не дал уйти и допрашивал в полевых условиях, взял на себя этот нелёгкий труд!
Надо всех этих "жалельщиков" сутки напролёт заставить смотреть эти кадры. А потом привезти в морг и пусть там поглядят на трупы погибших.
Господи, что же твориться в головах у этих идиотов ?!
ПИ.ДА-РАС.НЯ!!
Я считаю силовики ещё мягко их принимали.
Розгами на красной площади, чтобы кожа слезла... для наглядности таким же потаскухам любого пола
Я о другом: как же их дефектно воспитали, что для них норма выстраивание отношений с заключенными?