"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей

Британская газета Daily Mail опубликовала большой материал, посвященный бесчеловечному отношению к бандитам со стороны российских спецслужб. Однако читатели издания безоговорочно одобрили методы обращения с террористами.
Западные СМИ разрываются от сочувствия к террористам. "Любые признания, сделанные после таких форм пыток, нельзя считать достоверными", - пишет Daily Mail. В публикации присутствуют фото задержанных бандитов и в момент их поимки, и в суде. Каждый снимок сопровождает комментарий, подчёркивающий негуманное отношение к задержанному.
"Ранее в социальных сетях появились видео ареста подозреваемых - один из них стоит на коленях и, по-видимому, признается в совершении нападения. Похоже, что варварское обращение с этими подозреваемыми намеренно просачивается в СМИ, поскольку сегодняшние фотографии были опубликованы в Telegram-каналах, симпатизирующих спецслужбам", - негодуют журналисты.
Перепечатывая сообщения Телеграм-каналов, британский таблоид рассказывает о методе допроса с применением электрического тока.
Снимкам террористов из зала суда уделяется особое внимание. Фото бандита с отрезанным ухом и синяками на лице выложено в нескольких вариантах- чтобы получше пронять читателя.
Однако подписчики Daily Mail одобрительно отзываются о методах работы российских спецслужб. В комментариях, оставленных под статьёй - восхищение и утверждение, что только так можно и нужно работать с террористами. Саркастические замечания о том, что в Британии пойманному бандиту скорее всего предоставили бы отдельную камеру со всеми удобствами, находят понимание и у пользователей из других стран. Похоже, толерантность и либеральная мягкотелость по душе далеко не всем жителям Запада.
Пользователи уверены, что этот посыл через фото и видео работы силовиков РФ понятен без слов и адресован кому нужно (перевод автоматический и корявый, но смысл понятен).
Сейчас под статьёй более четырех тысяч комментариев, и максимальное одобрение получили те, в которых пользователи соглашаются, что с террористами нужно поступать исключительно жёстко. Они ведь никого не жалеют. На заметку нашим сердобольным россиянам.
Источник:
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