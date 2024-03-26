"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей





Западные СМИ разрываются от сочувствия к террористам. "Любые признания, сделанные после таких форм пыток, нельзя считать достоверными", - пишет Daily Mail. В публикации присутствуют фото задержанных бандитов и в момент их поимки, и в суде. Каждый снимок сопровождает комментарий, подчёркивающий негуманное отношение к задержанному.





"Ранее в социальных сетях появились видео ареста подозреваемых - один из них стоит на коленях и, по-видимому, признается в совершении нападения. Похоже, что варварское обращение с этими подозреваемыми намеренно просачивается в СМИ, поскольку сегодняшние фотографии были опубликованы в Telegram-каналах, симпатизирующих спецслужбам", - негодуют журналисты.



