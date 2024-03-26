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"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей

"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей

Автор:
26 марта 2024 17:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #гуманность   Daily Mail   Krokus   Москва   ФСБ   комментарии   спецлужбы   теракт   террористы   
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Британская газета Daily Mail опубликовала большой материал, посвященный бесчеловечному отношению к бандитам со стороны российских спецслужб. Однако читатели издания безоговорочно одобрили методы обращения с террористами.


Западные СМИ разрываются от сочувствия к террористам. "Любые признания, сделанные после таких форм пыток, нельзя считать достоверными", - пишет Daily Mail. В публикации присутствуют фото задержанных бандитов и в момент их поимки, и в суде. Каждый снимок сопровождает комментарий, подчёркивающий негуманное отношение к задержанному.


"Ранее в социальных сетях появились видео ареста подозреваемых - один из них стоит на коленях и, по-видимому, признается в совершении нападения. Похоже, что варварское обращение с этими подозреваемыми намеренно просачивается в СМИ, поскольку сегодняшние фотографии были опубликованы в Telegram-каналах, симпатизирующих спецслужбам", - негодуют журналисты.


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Перепечатывая сообщения Телеграм-каналов, британский таблоид рассказывает о методе допроса с применением электрического тока.

Снимкам террористов из зала суда уделяется особое внимание. Фото бандита с отрезанным ухом и синяками на лице выложено в нескольких вариантах- чтобы получше пронять читателя.

Однако подписчики Daily Mail одобрительно отзываются о методах работы российских спецслужб. В комментариях, оставленных под статьёй - восхищение и утверждение, что только так можно и нужно работать с террористами. Саркастические замечания о том, что в Британии пойманному бандиту скорее всего предоставили бы отдельную камеру со всеми удобствами, находят понимание и у пользователей из других стран. Похоже, толерантность и либеральная мягкотелость по душе далеко не всем жителям Запада.


Пользователи уверены, что этот посыл через фото и видео работы силовиков РФ понятен без слов и адресован кому нужно (перевод автоматический и корявый, но смысл понятен).



Сейчас под статьёй более четырех тысяч комментариев, и максимальное одобрение получили те, в которых пользователи соглашаются, что с террористами нужно поступать исключительно жёстко. Они ведь никого не жалеют. На заметку нашим сердобольным россиянам.

Источник:

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Метки: #гуманность   Daily Mail   Krokus   Москва   ФСБ   комментарии   спецлужбы   теракт   террористы   
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32k
Axel Полчаса назад
"На заметку нашим сердобольным россиянам"
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3k
Диагноз 9 минут назад
Легко рассуждать о том что тебя лично не коснулось. Пусть британские таблоиды спросят у родственников погибших людей или тех кто был там, все видел и выжил... Достаточно ли бесчеловечно или недостаточно бесчеловечно силовики отнеслись к подобным нелюдям - террористам... Пусть просто посмотрят снимки зала крокуса неделю назад и как он выглядит сейчас, все это есть в и-нете. И все это разрушалось с живыми людьми внутри.
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26k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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16k
Александр Полчаса назад
А почему бы Daily Mail не сделать репортаж из Гуантанамо?
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8k
Alex Полчаса назад
Жаль, что яйца им не отрезали.
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199
DuckTales 38 минут назад
Не сомневаюсь, что подобная практика общения с этими нелюдями была всегда и не только у нас, но удивило, что впервые это так откровенно показали. Мне кажется правильно сделали, все должны видеть что ожидает подобных тварей в нашей гостеприимной стране.
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199
DuckTales Alex PAW 37 секунд назад
Согласен
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1k
ФЫВАПРОЛ 46 минут назад
Мы и так урюков в анус целуем. Пусть в свою мелкобританию их всех забирают. Им слабо? Великие таджикские мелкобританцы будут)))
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1919 постов (1906 в горячем)

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