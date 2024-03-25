Гаджеты из прошлого, которые вызывали зависть у окружающих

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Во все времена люди хотели обладать самыми последними и современными технологиями. Наша реальность - не исключение. Люди покупают дорогие телефоны, большие телевизоры и другую технику. А давайте посмотрим, что в недалеком прошлом считалось крутым и модным.
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Похвастайтесь фото в комментариях, какой самый крутой гаджет был у вас в прошлом?
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