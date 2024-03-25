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Гаджеты из прошлого, которые вызывали зависть у окружающих

Гаджеты из прошлого, которые вызывали зависть у окружающих

Автор:
25 марта 2024 15:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   гаджеты   девайсы   забавно   из прошлого   старые гаджеты   фото   
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Во все времена люди хотели обладать самыми последними и современными технологиями. Наша реальность - не исключение. Люди покупают дорогие телефоны, большие телевизоры и другую технику. А давайте посмотрим, что в недалеком прошлом считалось крутым и модным.

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Похвастайтесь фото в комментариях, какой самый крутой гаджет был у вас в прошлом?

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Метки: Прикол   гаджеты   девайсы   забавно   из прошлого   старые гаджеты   фото   
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1k
Андрей Еделькин Полчаса назад
Гаджет моего прошлого
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26k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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Ультратрахуил Полчаса назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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