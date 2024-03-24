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18 фотографий, которые должны были быть обычными, но случайно превратились настоящие шедевры

18 фотографий, которые должны были быть обычными, но случайно превратились настоящие шедевры

Автор:
24 марта 2024 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Юмор   забавно   кадр   подборка   фото   
937
19

Главное назначение фотографии — поймать и запечатлеть нужный момент. Но некоторые люди выводят свои снимки на новый уровень и превращают их в настоящие произведения искусства, при этом не прикладывая для этого никаких усилий.

У них просто получаются фотографии, больше похожие на шедевры эпохи Ренессанса, действие которых происходит в наши дни. Вот несколько таких снимков, где всё случайно получилось так красиво, что просто налюбоваться невозможно.

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Некоторые животные умеют быть первосортными врединами не только со своими сородичами, но и с людьми. Причём на свои злодеяния они явно тратят не меньше времени, чем на вкусняшки.

Успеть поймать нужный момент за мгновения до провала — это настоящий талант. И он точно есть у авторов этих 16 снимков.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   кадр   подборка   фото   
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1  комментарий
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Мойша 20 минут назад
Комментарий к фото
Монахиня на отдыхе.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3461 пост (3293 в горячем)

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