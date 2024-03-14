Отзывы с маркетплейсов, которые читать смешнее, чем анекдоты

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Отзывы - важная часть покупательского мира. Благодаря им можно найти лучший товар. Однако порой впечатления от полученных вещей могут вызвать смех. Перед вами разные отзывы на товары с Вайлдбериз и других маркетплейсов.
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