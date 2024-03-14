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Отзывы с маркетплейсов, которые читать смешнее, чем анекдоты

Отзывы с маркетплейсов, которые читать смешнее, чем анекдоты

Автор:
14 марта 2024 12:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   маркетплейс   онлайн-шоппинг   отзывы   фото   
1730
14

Отзывы - важная часть покупательского мира. Благодаря им можно найти лучший товар. Однако порой впечатления от полученных вещей могут вызвать смех. Перед вами разные отзывы на товары с Вайлдбериз и других маркетплейсов.

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Метки: Прикол   забавно   маркетплейс   онлайн-шоппинг   отзывы   фото   
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6  комментариев
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dima423 58 минут назад
Комментарий к фото
Да шла бы сразу без трусов на свиданку... возможно это даже повысило вероятность обретения мужа))
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Polotenchick 5 минут назад
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Polotenchick 5 минут назад
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6k
Харон ( Χάρων) 57 минут назад
"Свежак" с кучей баянов.
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Спелая кукурузинка

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