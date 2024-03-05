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Честные комиксы "Да, НО", показывающие истинную суть вещей

Честные комиксы "Да, НО", показывающие истинную суть вещей

Автор:
05 марта 2024 14:00
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   Прикол   да но   забавно   комиксы   смешные картинки   фото   
1370
18

Полюбившиеся комиксы от иллюстратора Гудим продолжают завоёвывать соцсети. Автор регулярно придумывает новые идеи для противоречивых комиксов. Новая серия рисунков, которые показывают, как устроен мир!

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Метки: Гудим   Прикол   да но   забавно   комиксы   смешные картинки   фото   
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6  комментариев
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18k
MarkovAlexandr Час назад
А что всех так напрягает указывать банковскую карту при бесплатной подписке? Дебетовую получаешь, с бесплатным обслуживанием, кладешь на нее 10 рублей, для проверочных списаний, и всё - везде её указываешь, пусть потом пытаются продлить подписку.
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6k
Харон ( Χάρων) 40 минут назад
Интересное наблюдение: если на сайте появляется какая-то дичь или тупость, а кто автор сих "шедевров" не глянул, то с вероятностью 99,5% можно быть уверенным что это либо Кукурузина, либо Никифоридис...
ИМХО.
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Спелая кукурузинка

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