Честные комиксы "Да, НО", показывающие истинную суть вещей

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Полюбившиеся комиксы от иллюстратора Гудим продолжают завоёвывать соцсети. Автор регулярно придумывает новые идеи для противоречивых комиксов. Новая серия рисунков, которые показывают, как устроен мир!
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ИМХО.
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