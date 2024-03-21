"Требовал вернуть 130 рублей за билет в кино": девушки поделились историями после свиданий

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Женщин часто обвиняют в меркантильности, но чаще всего это делают мелочные мужчины. Как раз с такими девушки сходили на свидания - и после у них осталась весёлая история. Посмотрим, как ведут себя порой парни?
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А у вас были случаи подобные?
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Может это просто был повод, чтобы больше с ними не встречаться
Очень похоже, что все тексты писала нейросеть по заданию одной и той же фемки...