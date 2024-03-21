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"Требовал вернуть 130 рублей за билет в кино": девушки поделились историями после свиданий

"Требовал вернуть 130 рублей за билет в кино": девушки поделились историями после свиданий

Автор:
21 марта 2024 08:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   истории   неудачное свидание   отношения   просил вернуть деньги   свидание   фото   
2930
14

Женщин часто обвиняют в меркантильности, но чаще всего это делают мелочные мужчины. Как раз с такими девушки сходили на свидания - и после у них осталась весёлая история. Посмотрим, как ведут себя порой парни?

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А у вас были случаи подобные?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   истории   неудачное свидание   отношения   просил вернуть деньги   свидание   фото   
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23  комментария
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26k
sssss3 2 часа назад
Тарелочницы негодуют.....
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39k
Алексей 10 минут назад
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39k
Алексей 10 минут назад
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39k
Алексей 10 минут назад
дада а мы и другие истории знаем)
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
А я то думаю, что за очередной помойный высер я читаю- глянула, так это очередная отрыжка от "Кукурузины". Сразу все вопросы отпали. Любит она ( или он) ,всякий бред постить.
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16k
Alex 41 минуту назад
Если пост ересь - значит кукурузина. 100%
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1k
Александр Шевченко 43 минуты назад
Всё просто. Девушки хотят всего, но от одного мужчины, мужчина хочет одного, но от многих женщин. Компромис тут совсем не прост ... А по поводу поста что это за мокрощелки и дебилы доя которых 150-500 р дороже душевного равновесия и собственного достоинства, о Человеках Морально Опущенных.
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783
Шурман 45 минут назад
Короче пока жена сейчас в кровати то буду требовать компенсацию за 18 лет брака :)))))))
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159
Валентина 45 минут назад
Никогда не позволяла платить за себя. Даже с мужем когда встречались, всегда делили счёт. Перестали так делать, когда съехались вместе жить, потому как при переезде на квартиру каждый привез свои сбережения и просто положили их в одно место. Бюджет стал общий, расходы, соответственно, тоже все общие.
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1k
Дмитрий Носов Час назад
Еще неизвестно что там за девушки были))
Может это просто был повод, чтобы больше с ними не встречаться
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10k
Zhora Час назад
Тарелочницы VS крохоборы)
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6k
Rubiroid_47 Час назад
Копеечка к копеечке, да рубль набегает ))
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9k
vasilykopkov 2 часа назад
130 рублей? Бред.
Очень похоже, что все тексты писала нейросеть по заданию одной и той же фемки...
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−3
29k
Егор 2 часа назад
Девчонки тоже продуманные бывают. Давно как-то, еще 90-е были, гулял по улице с одной, первое свидание и все такое. Она очень настаивала, чтобы я проводил ее прямо до двери квартиры - типа, в парадной тоже опасно. В саму квартиру не пригласила, но попросила захватить мешок с мусором до контейнерной площадки. Капец. Взял и оставил под дверью.
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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864
Рафаэль 2 часа назад
Ладно так и быть, признаюсь - это я всем им писал деньги вернуть за ужины и кофе!!?
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700
Quantimus 2 часа назад
А кто заставлял этих гениев экономики тащить бабу в ресторан или кино на первом свидании? Встречайтесь в публичном бесплатном месте - летом парки, в непогоду и зимой какая-нибудь выставка бесплатная или библиотека.
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418
Alex Quantimus 20 минут назад
А что делать если во время свидания кушать хочется, а ждать на улице пока ты у себя дома поешь она не хочет? :)))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1543 поста (1499 в горячем)

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