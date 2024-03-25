FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8525 постов • 1052 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Жители Хабаровска засняли неопознанный летающий объект

Жители Хабаровска засняли неопознанный летающий объект

Автор:
25 марта 2024 15:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Хабаровск   комета   метеорит   нло   падение   
857
1
8

Примерно такое же заметили в Комсомольске-на -Амуре. Но эксперт уже заявил, что никаким НЛО там и не пахнет.

В ночном небе над Хабаровском пролетело НЛО. Так его обозначили в местных СМИ. Сначала за странным объектом тянулся горящий шлейф, затем он распался на небольшие фрагменты и свечение исчезло.

Чуть позже похожие видео стали выкладывать в сеть жители Комсомольска-на-Амуре. Люди снимали это «НЛО» и рассуждали о падении метеорита.

Предполагают, что это могла быть комета «Понса-Брукса», она как раз в эти дни пролетает мимо Земли. И её периодически будут наблюдать в разных уголках света. В следующий раз она промчится над планетой лишь через 71 год.

Но Владимир Моисеев, представитель клуба «Астрономия в Хабаровске», с этим не согласен. По его словам, люди засняли падение космического мусора. И никакой кометы или метеорита там и близко не было.

Космический мусор сошёл с орбиты, вчера был запуск Союза и его часть вошла в наши слои атмосферы. Это не комета, это мусор. Часть космического объекта.

И добавил, что расчёты падения мусора делаются перед стартом. Все траектории проверяются и обломки отработанного хлама валятся в пустынной местности.

Если обломки падают, то вне населённых пунктов. То есть риск того, что на головы что-то упадёт, минимальный.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Хабаровск   комета   метеорит   нло   падение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
143k
parallax 56 минут назад
Расходимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2700 постов (2655 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289712



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию...
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
165 лет исполнилось городскому водопроводу
165 лет исполнилось городскому водопроводу
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#кот#автомобили#интересно#факты#авто аварии#забавно#улыбнуло#задержание
#фото#Прикол#машина#люди#позитив#аварии#дети#Китай#Реакция#изобретения
#в мире#теракт#Крокус сити холл#автомир#ДТП#милота#история#террористы#кошка#кино
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений "Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024" "Официальное лицо Масленицы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024" В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с кольца под куполом цирка «Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни «Надя, господи, что ты делаешь?»: чемпионка России по сноуборду слетела со склона и рухнула на камни

На что жалуетесь?

Вернуться