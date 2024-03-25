Жители Хабаровска засняли неопознанный летающий объект

Но Владимир Моисеев, представитель клуба «Астрономия в Хабаровске», с этим не согласен. По его словам, люди засняли падение космического мусора. И никакой кометы или метеорита там и близко не было.

Космический мусор сошёл с орбиты, вчера был запуск Союза и его часть вошла в наши слои атмосферы. Это не комета, это мусор. Часть космического объекта.

И добавил, что расчёты падения мусора делаются перед стартом. Все траектории проверяются и обломки отработанного хлама валятся в пустынной местности.