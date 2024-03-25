Жители Хабаровска засняли неопознанный летающий объект

Примерно такое же заметили в Комсомольске-на -Амуре. Но эксперт уже заявил, что никаким НЛО там и не пахнет.
В ночном небе над Хабаровском пролетело НЛО. Так его обозначили в местных СМИ. Сначала за странным объектом тянулся горящий шлейф, затем он распался на небольшие фрагменты и свечение исчезло.
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Чуть позже похожие видео стали выкладывать в сеть жители Комсомольска-на-Амуре. Люди снимали это «НЛО» и рассуждали о падении метеорита.
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Предполагают, что это могла быть комета «Понса-Брукса», она как раз в эти дни пролетает мимо Земли. И её периодически будут наблюдать в разных уголках света. В следующий раз она промчится над планетой лишь через 71 год.
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Но Владимир Моисеев, представитель клуба «Астрономия в Хабаровске», с этим не согласен. По его словам, люди засняли падение космического мусора. И никакой кометы или метеорита там и близко не было.
Космический мусор сошёл с орбиты, вчера был запуск Союза и его часть вошла в наши слои атмосферы. Это не комета, это мусор. Часть космического объекта.
И добавил, что расчёты падения мусора делаются перед стартом. Все траектории проверяются и обломки отработанного хлама валятся в пустынной местности.
Если обломки падают, то вне населённых пунктов. То есть риск того, что на головы что-то упадёт, минимальный.
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