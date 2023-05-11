В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты

В небе над японским островом Окинава заметили горящие объекты неизвестного происхождения. Учёные заявили, что это не похоже ни на метеор, ни на комету.
На роликах, которые стали появляться в соцсетях, видны горящие шары, летящие по небу и оставляющие за собой огненный след. Внешне объекты похожи на метеориты, но по словам учёных, ими не являются.
Доцент Университета Хёго Тосихито Исида заявил телеканалу TBS., что обычно метеориты летят быстро, а шлейф за ними остается короткий. Портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора, сообщает РИА Новости.
Хёго Тосихито Исида отметил, что объекты больше всего похожи на сходящий с орбиты искусственный спутник.
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