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В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты

В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты

Автор:
11 мая 2023 08:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   видео   интересное   комета   метеор   нло   фото   
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В небе над японским островом Окинава заметили горящие объекты неизвестного происхождения. Учёные заявили, что это не похоже ни на метеор, ни на комету.

На роликах, которые стали появляться в соцсетях, видны горящие шары, летящие по небу и оставляющие за собой огненный след. Внешне объекты похожи на метеориты, но по словам учёных, ими не являются.

Доцент Университета Хёго Тосихито Исида заявил телеканалу TBS., что обычно метеориты летят быстро, а шлейф за ними остается короткий. Портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора, сообщает РИА Новости.

Хёго Тосихито Исида отметил, что объекты больше всего похожи на сходящий с орбиты искусственный спутник.

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Метки: Япония   видео   интересное   комета   метеор   нло   фото   
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12  комментариев
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19k
alexis 2 часа назад
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perekrestok Полчаса назад
Повезло японцам. Инопланетяне к ним не вторгнутся. Просто промахнутся - страна узенькая и попасть туда сложно.
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1k
elenrill 42 минуты назад
Тут либо "Морской бой", либо "Обломки!" Обои два так же начинаются
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9k
Oleg 50 минут назад
Только десептиконы могут спасти этот загнивающий мирок ...
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1k
Алексей Час назад
Похоже ,зелёные человечки сваливают с земли накануне грандиозного шухера
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43
Александра С Час назад
Американцы очередное кино-трагедию снимают.
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25
Gergy 2 часа назад
Нукому неизвестная "КОМЕТА!" несет пресную воду на Земле, а может быть и жизнь ...
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Оксид Бетона 2 часа назад
Инопланетяне вторгаются в Японию! Я в каком-то фильме американском такое уже видел.
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17k
Алексей 2 часа назад
шатл Колумбия наконец то приземлился у пендосов.....
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