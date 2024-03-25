Американский заключенный с личным гаремом из 13 охранниц, родивших 5 детей

Имя Тэвона Уайта — бандита, который, то попадал в тюрьму, то снова выходил из неё на свободу с юных лет, прогремело на всю Америку в 2015 году.
Оказалось, что всего за три последних года пребывания за решёткой 36-летний Уайт предположительно вызывал уважение не только у своих сокамерников в оранжевых комбинезонах, но и у 13 женщин в рубашках с синими воротничками и погонами, охранявших его.
Дело приняло серьёзный оборот, когда 5 охранниц в тюрьме забepeменели и об этой ситуации стало известно начальству, а затем и всей стране.
Однажды в ФБР внезапно поступил звонок.
«Банда BGF контролирует тюрьму округа Балтимор. Тэвон Уайт контролирует всю тюрьму».
Человек на другом конце телефона повесил трубку, сказав эти слова.
Агентов насторожило данное сообщение и они немедленно принялись проводить своё расследование.
Оказалось, что звонившим человеком был бывший заключенный (вышедший на свободу), над которым банда BGF издевалась несколько лет подряд.
Агент Стивен Фогель проводивший расследование обнаружил, что условия в тюрьме обстояли куда хуже, чем сообщил осведомитель. Выяснилось, что тюрьма была захвачена бандой под названием «Черная партизанская семья» и что её нельзя было назвать тюрьмой, скорее, это была зона для заработка денег.
С тех пор как Тэвин Уайт оказался за решёткой, он постепенно усиливал свой контроль над всей тюрьмой. В самую первую очередь он не жалел денег и комплименты, чтобы очаровать местных охранниц и использовать их для своих целей.
Сначала Тэвон Уайт предлагал женщинам простую подработку: проносить в тюрьму мелкую контрабанду в своём нижнeм бeльe (сигареты, лекарства, запрещенные вeщecтва). Ничего сложного, ко всему прочему женщины-охранницы получали за это неплохие деньги.
После получения контрабанды Тавон Уайт продавал товар прямо в тюрьме среди других заключённых, чем усиливал свой авторитет, а также создал очень удобное место для сбыта продукции своей банды напрямую с улиц (избавив их от лишнего риска и поиска клиентов).
Чтобы расширить свой бизнес в тюрьме, Уайт даже начал бесплатно предоставлять некоторые вещecтва заключенным, не имеющим зависимости, чтобы те подсаживались на них. Позже, когда заключенные подсаживались, они должны были платить Уайту за товар.
Таким образом, Тэвин Уайт начал зарабатывать серьёзные деньги, будучи запертым в тюремной камере. ФБР выяснило, что ежемесячный чистый доход Уайта достигал 20 000 долларов США лишь на продаже контрабанды в тюрьме.
Метод Тэвона Уайта оказался эффективен: всего за 3 года он подкупил 13 женщин-полицейских в городском центре заключения Балтимора и превратил этих женщин в свои собственные инструменты.
Эти женщины проносили в тюрьму мобильные телефоны и прочую контрабанду бандитам из Black Guerrilla Family, а также давали им расширенную свободу действий в своей тюрьме. Получив мобильный телефон, Тэвон Уайт мог командовать своей бандой и на улице (за пределами стен тюрьмы).
Но что более удивительно, так это то, что Тэвону Уайту также удалось сделать этих охранниц своими жeнщинaми, две из которых даже набили татуировки с его именем, а несколько других женщин забepeменели от него.
На часть своего дохода (как в тюрьме, так и снаружи) Уайт дарил роскошные автомобили своим женщинам-охранницам. Но такое высокомерное поведение, естественно, рано или поздно не могло не привести к нему беду.
Как итог: тюремный скандал разоблачен, соответствующие сотрудники наказаны.
Сотрудницы исправительного учреждения (вступавшие в связь с Уайтом):
Федеральные агенты США собрали данные о незаконной и преступной деятельности Тэвона Уайта в тюрьме по его звонкам по мобильному телефону. После подтверждения преступного поведения Тэвона Уайта федеральные агенты начали тщательное расследование и вскоре получили доказательства его преступлений.
Когда сенатор США узнал о том, что произошло в городском центре заключения Балтимора, он был крайне потрясен и немедленно начал расследование и принялся за наказание всех причастных.
Все 13 женщин-охранниц, участвовавших в работе тюрьмы, были отстранены от должности в апреле 2013 года. После предъявления судебных обвинений Тэвон Уайт был приговорен к дополнительным 12 годам тюремного заключения.
Тэвон Уайт смог совершить подобные преступления в тюрьме с помощью коррумпированной тюремной системы в США, поскольку тюрьмы там в основном частные, строятся и управляются исключительно как бизнес. В таких обстоятельствах тюремный персонал и надзиратели часто преследуют личную выгоду, легко подкупаются. Поэтому таким людям, как Тэвон Уайт, часто легко воспользоваться возможностью и взять всю тюрьму под свой контроль.
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<<Женщины любят подонков лишь они оставляют здоровых потомков>>
И это неудивительно. Агрессивный, уверенный в себе самец, заставляет трепетать биологические струны тонкой женской души. А если он ещё и в уши лить елей умеет... то будут ждать и передачи носить годами и терпеть побои.