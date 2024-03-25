Американский заключенный с личным гаремом из 13 охранниц, родивших 5 детей

Однажды в ФБР внезапно поступил звонок.

«Банда BGF контролирует тюрьму округа Балтимор. Тэвон Уайт контролирует всю тюрьму».

Человек на другом конце телефона повесил трубку, сказав эти слова.

Агентов насторожило данное сообщение и они немедленно принялись проводить своё расследование.

Оказалось, что звонившим человеком был бывший заключенный (вышедший на свободу), над которым банда BGF издевалась несколько лет подряд.

Агент Стивен Фогель проводивший расследование обнаружил, что условия в тюрьме обстояли куда хуже, чем сообщил осведомитель. Выяснилось, что тюрьма была захвачена бандой под названием «Черная партизанская семья» и что её нельзя было назвать тюрьмой, скорее, это была зона для заработка денег.

С тех пор как Тэвин Уайт оказался за решёткой, он постепенно усиливал свой контроль над всей тюрьмой. В самую первую очередь он не жалел денег и комплименты, чтобы очаровать местных охранниц и использовать их для своих целей.