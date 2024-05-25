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Остров Дьявола – райская преисподняя

Остров Дьявола – райская преисподняя

Автор:
25 мая 2024 12:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Остров Дьявола   Франция   Французская Гвиана   заключённый   история   колония   содержание   тюрьма   условие   факт   
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Острова, расположенные у берегов Французской Гвианы, без преувеличения райские. Роскошные леса разрастаются во влажных условиях, а голубые воды у побережья словно обнимают землю, напоминая чистый пояс освежающего прилива.

Но небольшое путешествие в прошлое показывает другую – тёмную сторону острова Дьявола и французской колонии, благодаря которой крошечный клочок земли получил всемирную известность.

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Когда в 1852 году остров Дьявола только был открыт, он стал местом заключения для всех, кого император Наполеон III хотел вывезти из страны. Получилось так, что тюрьма была открыта как раз вовремя, чтобы поместить в неё несколько сотен республиканцев, выступавших против прихода Наполеона к власти. Кроме политических заключённых, остров Дьявола стал домом и для множества обычных закоренелых преступников. И на пике своего развития превратился в место обитания 80 000 убийц, воров и других опасных персонажей.

Помимо жестоких узников, тюрьма стала известна ещё и благодаря действительно адским условиям содержания. Люди должны были следовать очень строгим правилам. Заключённые содержались в тёмных камерах, им строго-настрого запрещалось разговаривать, курить, читать и даже просто сидеть до наступления темноты.

Их содержали в одиночестве в крошечной камере, потолок которой представлял собой решётку. Такое устройство позволяло охранникам внимательно следить за ними с пешеходного мостика. Охрана носила обувь на  мягкой подошве, чтобы подходить бесшумно и в любой момент застать заключённых врасплох. От узников требовалось полное молчание. Разговор с охранником или даже просто попытка его начать часто завершались очередным наказанием.

В жутких условиях жизни каждый третий заключённый погибал от болезней, характерных для этой местности, а также по другим причинам, самыми распространёнными среди которых были голод и насилие.

Летняя жара способствовала развитию болезней, у острова кружили акулы. А о тех немногих беглецах, которым удавалось вырваться на свободу, либо никто не слышал, либо они становились легендами, приукрашенными сообщениями о каннибализме в гвианских джунглях.

В конце концов, эти ужасные условия жизни стали достоянием широкой общественности. И в 1938 году тюремная система перестала существовать. Однако исправительная колония на острове была ликвидирована только после Второй мировой войны, окончательно закрывшись в 1946 году. После этого было несколько попыток использовать остров: летний лагерь, полицейский участок, завод по производству растительного масла и даже акулья фабрика. Но все эти начинания оказались безуспешными. В конце концов, остров, овеянный мрачными историями, был заброшен, а здания постепенно поглотила природа.

Отдельные колониальные постройки на острове были отреставрированы и открыты для туристов, чтобы те могли познакомиться с его гнетущей историей. Сегодня остатки колонии служат напоминанием о жестокости и насилии на острове. Хотя многие руины разрушились под воздействием природы и стихий, туристам разрешено исследовать безжизненные останки некогда ужасного острова Дьявола.

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Метки: Остров Дьявола   Франция   Французская Гвиана   заключённый   история   колония   содержание   тюрьма   условие   факт   
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Сергей Час назад
Могли бы про мотылька пару слов написать
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methos2 13 минут назад
Нормальная тюрьма. Для воров, убийц и насильников самое оно.
Я не думаю, что условия содержания как, например, у Брейвика прям вот сильно искупают вину серийного насильника или убийцы.
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
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