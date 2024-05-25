Остров Дьявола – райская преисподняя

Помимо жестоких узников, тюрьма стала известна ещё и благодаря действительно адским условиям содержания. Люди должны были следовать очень строгим правилам. Заключённые содержались в тёмных камерах, им строго-настрого запрещалось разговаривать, курить, читать и даже просто сидеть до наступления темноты.

Их содержали в одиночестве в крошечной камере, потолок которой представлял собой решётку. Такое устройство позволяло охранникам внимательно следить за ними с пешеходного мостика. Охрана носила обувь на мягкой подошве, чтобы подходить бесшумно и в любой момент застать заключённых врасплох. От узников требовалось полное молчание. Разговор с охранником или даже просто попытка его начать часто завершались очередным наказанием.