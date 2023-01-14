Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала за решетку

В ходе расследования выяснилось, что Пуллен познакомился с Хиббс, когда она оказывала ему медицинскую помощь в тюрьме, а затем связался с ней в социальной сети. Хиббс уволилась в июле 2021 года, но уже через неделю была арестована и призналась, что обменивалась сообщениями с заключенным и флиртовала с ним.