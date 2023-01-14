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Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала за решетку

Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала за решетку

Автор:
14 января 2023 10:06
Сообщество : Истории
Метки: в мире   заключенный   история   люди   роман   срок   тюрьма   фото   
671
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Элиз Хиббс, бывший медицинский работник тюрьмы в британском городе Бридженд, Уэльс, попала за решетку после того, как завела роман с преступником.

Хиббс общалась с заключенным Гарри Пулленом, который был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2019 году за сбыт наркотиков. Позже преступника перевели в другую тюрьму из-за подозрений в наличии отношений с работницами учреждения.

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Когда Пуллена переводили в третью тюрьму для подготовки к освобождению, во время осмотра в его прямой кишке был обнаружен мобильный телефон. Заключенный получил дополнительный тюремный срок.

Позже суду стало известно, что Хиббс не единственная сотрудница тюрьмы, вступившая в близкие отношения с заключенным. 25-летняя Рут Шмайло также общалась с Пулленом и была арестована. Шмайло обвинили в неправомерном поведении на государственной службе. Сотрудница тюрьмы отрицает свою вину. Она была выпущена под залог и скоро предстанет перед судом.

В ходе расследования выяснилось, что Пуллен познакомился с Хиббс, когда она оказывала ему медицинскую помощь в тюрьме, а затем связался с ней в социальной сети. Хиббс уволилась в июле 2021 года, но уже через неделю была арестована и призналась, что обменивалась сообщениями с заключенным и флиртовала с ним.

Бывшую сотрудницу тюрьмы приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Женщина утверждает, что между ней и преступником никогда не было сексуальных отношений.

Источник:

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Метки: в мире   заключенный   история   люди   роман   срок   тюрьма   фото   
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13  комментариев
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15k
Patmaz Час назад
Ей что, на воле нормального мужика не найти? Обязательно зэка и наркомана?
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7k
RIZ deadening 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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29k
Григорий 8 минут назад
Зачем телефон вынимать? Надо сразу весь модельный ряд добавить, в упаковках.
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10k
Shtoppi Полчаса назад
инстаняшка и гопник с окраины )))))))))))))))
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
так то..симпотная...волосастая...губешке свои..и глызья.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
зато капитаншу АПЛ не посадили...которую пердолил весь экипаж...а она фотки выкладывала в тикток))))
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
Это она ему что ли засунула телефон ..)
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7k
Copycat Час назад
как же без фоток в туалете)
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938
Шурман Час назад
Хорошая барби , но похоже мозги ушли в пиду :)
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