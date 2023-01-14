Сотрудница тюрьмы завела роман с заключенным и попала за решетку

Элиз Хиббс, бывший медицинский работник тюрьмы в британском городе Бридженд, Уэльс, попала за решетку после того, как завела роман с преступником.
Хиббс общалась с заключенным Гарри Пулленом, который был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2019 году за сбыт наркотиков. Позже преступника перевели в другую тюрьму из-за подозрений в наличии отношений с работницами учреждения.
Когда Пуллена переводили в третью тюрьму для подготовки к освобождению, во время осмотра в его прямой кишке был обнаружен мобильный телефон. Заключенный получил дополнительный тюремный срок.
Позже суду стало известно, что Хиббс не единственная сотрудница тюрьмы, вступившая в близкие отношения с заключенным. 25-летняя Рут Шмайло также общалась с Пулленом и была арестована. Шмайло обвинили в неправомерном поведении на государственной службе. Сотрудница тюрьмы отрицает свою вину. Она была выпущена под залог и скоро предстанет перед судом.
В ходе расследования выяснилось, что Пуллен познакомился с Хиббс, когда она оказывала ему медицинскую помощь в тюрьме, а затем связался с ней в социальной сети. Хиббс уволилась в июле 2021 года, но уже через неделю была арестована и призналась, что обменивалась сообщениями с заключенным и флиртовала с ним.
Бывшую сотрудницу тюрьмы приговорили к шести месяцам тюремного заключения. Женщина утверждает, что между ней и преступником никогда не было сексуальных отношений.
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