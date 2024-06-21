Они насмерть сражались друг с другом за право посетить её покои!
Мало кто знает, что одна из самых властных, жестоких и ceкcyaльно "ненасытных" женщин правила территорией современной Анголы в XVII веке.
Она обладала неудержимой жаждой власти и владела гаремом из сотен мужчин. При всём этом она не только использовала рабов для yдoвлетворения своих желаний, но и заставляла их сражаться за то, чтобы получить шанс провести с ней нoчь. Однако даже выжить в сражении за желание королевы не было наградой для этих мужчин.
Примерно в 1583 году на территории современной Анголы родилась маленькая девочка по имени Зинга Мбанде. Отец Зинги, Нгола Киломбо, был правителем королевства Ндонго (современной Анголы). Ее мать, Кенгела ка Нкомбе, была одной из многих жен-рабынь короля и его любимой наложницей.
Поскольку Зинга была девочкой, никто из потенциальных наследников короля, не рассматривал её как угрозу своим притязаниям на трон.
Зинга даже прошла военную подготовку наравне с мальчиками, научилась использовать традиционное оружие воинов ндонган: боевой топор. И когда она подросла, король позволил Зинге занимать место рядом с ним.
В те годы португальцы активно пытались колонизировать территорию Анголы и сохранить контроль над прибыльной работорговлей в этом регионе.
К тому времени, когда отец Зинги пришел к власти в качестве короля, то он заключил с португальцами соглашение на поставку рабов португальцам — при условии, что они пощадят его народ и оставят государство независимым.
И это соглашение действовало какое-то время.
Однако после смерти короля португальцы не видели причин продолжать соблюдать это соглашение. Они бросили его сына (который планировал стать следующим королем) в тюрьму и взяли под свой контроль его королевство.
Принцесса Зинга, однако, не собирался сидеть сложа руки и позволять португальцам оставаться у власти. В первую очередь она смогла высвободить своего брата с помощью дипломатических переговоров, однако позднее он умер при загадочных обстоятельствах. Историки предполагают, что королева сама избавилась от своего брата с целью захвата трона.
Затем Зинга провозгласила себя королевой, забрала богатство своей королевской семьи и бежала из захваченной страны, основав новое государство, известное как Матамба, дальше на западе Анголы, чтобы сопротивляться португальской колонизации.
Здесь она предлагала убежище рабам и африканским солдатам, прошедшим обучение у португальцев, а также заключила союз с некоторыми племенами и голландцами. Затем она основала военную организацию, известную как «киломбо», в которой дети отказывались от связей со своими семьями и вместо этого воспитывались в небольших общинных отрядах ополчения.
Также Зинга создала целый гарем из своих фанатичных поклонников мужчин-солдат, которые не только воевали за неё, но и отдавали свою жизнь на дуэлях за право провести с ней нoчь.
Благодаря своему довольно внушительному гарему солдат, королева Зинга вела с португальцами партизанскую войну и перекрывала пути работорговли, часто силой, освобождая рабов или забирая их к себе в гарем.
Известно, что королева Зинга, руководившая своими войсками в течение четырех десятилетий, лично водила свои войска в битву против португальцев. Один голландский офицер позже описал Зингу как женщину, которая «любила сражаться, одевалась как мужчина и даже пила кpoвь поверженных врагов».
Когда голландский офицер записал детали своего общения с королевой Зингой в 1640-х годах, в них он упоминает не только о жестоком характере королевы, но и о её странных ceкcyaльных предпочтениях.
Было известно, что она «держала гарем из сотен мужчин, которые также являлись настоящими солдатами». Офицер также писал, что эти мужчины каждый день устраивали сражения друг с другом до смерти за право провести нoчь с королевой. Это были правила созданные Зингой. Однако победитель на самом деле не выигрывал, поскольку, как сообщается, его так или иначе казнили на следующее утро после единственной ночи проведенной с кopoлевой, но его потенциальный ребенок при рождении сохранял бы право наследовать трон.
О гареме королевы Зинги также подробно рассказывает маркиз де Сад в своих трудах под названием «Философия в будуаре».
Устав от постоянных партизанских нападений и даже нескольких проигранных сражений, португальцы заключили с королевой Зингой договор в 1657 году, который более или менее позволял ей жить в Ндгоно независимо, как и при её отце. Она смогла вернуть свои земли и получить право на торговлю.
Однако, когда ослабнувшая королева умерла в возрасте 82 лет в 1663 году, португальцы вновь перестали следовать заключенному соглашению и колонизировали всю Анголу.
Источник:
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