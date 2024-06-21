Королева Зинга и её гарем мужчин

В те годы португальцы активно пытались колонизировать территорию Анголы и сохранить контроль над прибыльной работорговлей в этом регионе.

К тому времени, когда отец Зинги пришел к власти в качестве короля, то он заключил с португальцами соглашение на поставку рабов португальцам — при условии, что они пощадят его народ и оставят государство независимым.

И это соглашение действовало какое-то время.

Однако после смерти короля португальцы не видели причин продолжать соблюдать это соглашение. Они бросили его сына (который планировал стать следующим королем) в тюрьму и взяли под свой контроль его королевство.

Принцесса Зинга, однако, не собирался сидеть сложа руки и позволять португальцам оставаться у власти. В первую очередь она смогла высвободить своего брата с помощью дипломатических переговоров, однако позднее он умер при загадочных обстоятельствах. Историки предполагают, что королева сама избавилась от своего брата с целью захвата трона.

Затем Зинга провозгласила себя королевой, забрала богатство своей королевской семьи и бежала из захваченной страны, основав новое государство, известное как Матамба, дальше на западе Анголы, чтобы сопротивляться португальской колонизации.

Здесь она предлагала убежище рабам и африканским солдатам, прошедшим обучение у португальцев, а также заключила союз с некоторыми племенами и голландцами. Затем она основала военную организацию, известную как «киломбо», в которой дети отказывались от связей со своими семьями и вместо этого воспитывались в небольших общинных отрядах ополчения.

Также Зинга создала целый гарем из своих фанатичных поклонников мужчин-солдат, которые не только воевали за неё, но и отдавали свою жизнь на дуэлях за право провести с ней нoчь.