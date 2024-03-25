Фантомные кошки: загадочный феномен Великобритании

Так в чем же весь шум? Уже давно в Великобритании ходят слухи о больших кошках — черных, молниеносных и неуловимых. Они похожи на пум и леопардов, постоянно занимаются тем, что прореживают ряды местных овечек и пугают до чертиков людей из сельской местности. С апреля 2004 по июль 2005 о наблюдениях за необычным зверем сообщило более 1500 человек! Но вот так незадача: ни у одного из свидетелей не оказалось хорошей камеры под рукой, чтобы задокументировать событие!