Фантомные кошки: загадочный феномен Великобритании

Большие кошки живут в Британии! Нет, речь не об отъевшихся мэйн-кунах, а о настоящих пантерах и пумах, что наводнили страну. По крайней мере, об этом трезвонят все сайты «профессионалов» — криптозоологов, альтернативных историков и экспертов по внеземным контактам!
Так в чем же весь шум? Уже давно в Великобритании ходят слухи о больших кошках — черных, молниеносных и неуловимых. Они похожи на пум и леопардов, постоянно занимаются тем, что прореживают ряды местных овечек и пугают до чертиков людей из сельской местности. С апреля 2004 по июль 2005 о наблюдениях за необычным зверем сообщило более 1500 человек! Но вот так незадача: ни у одного из свидетелей не оказалось хорошей камеры под рукой, чтобы задокументировать событие!
Властям чудо-кошка на глаза не попадалась. Эксперты-фелинологи отрицают, что устойчивая популяция крупных кошачьих может существовать на островах. Получается, что фантомные кошки — очередная городская байка? Не совсем. В 1903 году пуля охотников достала канадскую рысь. В восьмидесятых на британских островах поймали пуму. 96-ом под пули попал каракал. А нескольких камышовых котов находили сбитыми у дорог. Но знаете, что объединяло их всех? Домашнее происхождение!
По зубам рыси определили, что она долгое время содержалась в неволе. Пойманная пума не боялась людей и обожала, когда её гладили. Каракал и камышовые коты тоже приехали на ПМЖ к человеку. Фантомные кошки никогда не существовали на Британских островах, но люди создали их своими руками.
А вот о местной популяции и речи быть не может. Во-первых, как можно не заметить тысячи больших кошек, в стране с плотностью населения 270 чел/км², каждый из которых носит с собой смартфон. Во-вторых, хищникам нужна подобающая добыча, такую они могут только позаимствовать у фермеров, которые опять раскроют всю конспирацию! Так что габаритным котикам не скрыться от внимания, только если они, конечно, не имеют склонности к невидимости.
Однако теория заговора живет и здравствует! Появилось даже Общество больших британских кошек, на странице которого опубликованы целых три мыльных фото с силуэтами, напоминающими пантер и леопардов. Пожелаем же им успехов в их тщетных поисках!
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