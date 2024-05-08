Поймай меня, если сможешь. Как звери сбегают из зоопарков

Любое живое существо, вынужденно потерявшее свободу, стремится ее вернуть. И даже несмотря на то, что современные зоопарки стараются минимально ограничивать передвижения своих питомцев, строя им просторные вольеры, они все равно хотят на свободу. И совершают побеги. Вот тогда на улицах городов оказываются слоны, гепарды, экзотические харзы и неожиданные пингвины.
Свободолюбивые пингвины
Почему-то именно пингвины сбегают из зоопарков чаще всего. Может быть, потому что от неуклюжих с виду птиц никто не ожидает такой сообразительности и тяги к свободе. Так, в 60-е годы из Московского зоопарка сбежал не один, а целая ватага пингвинов. Их подарили городу китобои, и для птиц смотрители не успели подготовить прочный вольер по всем правилам. Пингвины воспользовались этим и ночью сбежали толпой не только из своего жилища, но и из зоопарка. Дело было в предрассветный час, поэтому животных никто не остановил, когда они вразвалку (а по-другому пингвины не умеют) шествовали по улицам, наверное, в сторону Антарктиды. Задержали их на ступеньках Краснопресненского универмага — а это два километра от зоопарка.
Примерно в то же время сбежали пингвины и с биостанции МГУ. Их обнаружили на берегу Москвы-реки, которую те пытались обжить. Неравнодушные жители, не дожидаясь помощи, сами стали ловить птиц и возвращать их ученым.
А в 2011 году пингвин, а точнее пингвиниха, сбежала из мюнстерского зоопарка в Германии, использовав оригинальный способ. Она спряталась в ящике из-под мороженой рыбы и в таком виде покинула вольер. Но вот беда — ящик этот потом оказался не на свободе, а в клетке со львами. Растерянную птицу, разгуливающую по вольеру в поисках водоема, вовремя обнаружили смотрители, чем спасли ей жизнь. К счастью, цари зверей в это время спали и эвакуацию пингвинихи провели быстро и оперативно.
Нашествие макак
В 1935 году нью-йоркские газеты тревожно сообщили, что из местного зоопарка сбежало аж 172 обезьяны, которые устроили настоящий хаос на местной железнодорожной станции, парализовав движение поездов. Жили они в зоопарке не в вольере, а на большом участке, огороженном со всех сторон рвом с водой. Однажды работник, который отвечал за кормежку макак, забыл убрать за собой перекидной мостик. Пока он раскладывал еду по кормушкам, обезьяны перебрались по доскам наружу. Причем сделали это максимально скрытно, по одной, чтобы не привлекать излишнего внимания.
Потерю обнаружили только тогда, когда в полицию стали поступать тревожные звонки местных жителей, которых атаковала волна маленьких макак. Свое путешествие в Африку они закончили на железнодорожной станции, облюбовав вагоны, семафоры и здание вокзала. Как их ловили, история умалчивает.
По улицам слона водили
Сбегали из зоопарков и более крупные животные. Даже самые крупные. Речь идет о слонах. Отличился в этом плане Московский зоопарк. Причем дважды. Первый раз из его стен в 1915 году на свободу выбрался самый большой в Европе слон по кличке Мямлик. Он просто порвал цепи, которыми ограждался выход из вольера, и выбрался наружу. От его трубного гласа разбегались прохожие, а один отчаянный полицейский попытался остановить Мямлика, принявшись махать саблей перед его хоботом. Слона разозлило это мельтешение, и он снес будку полицейского. Утихомирили Мямлика только служащие зоопарка, притащив слону корзину фруктов, которые тот умял и позволил потом себя спокойно увезти в вольер.
Примерно по тому же сценарию прошел побег другого слона по кличке Маврик (а полностью Маврикий). Дело было в 1920 году. Слон просто проломил вольер и отправился гулять по улицам. Остановку он сделал на площади Восстания (ныне — Кудринская площадь). Там слон выдавил стекло булочной и принялся лакомиться свежей выпечкой. А наевшись, позволил себя увести домой прямо за хобот.
Козел, гепард и куница
Продолжая речь про Московский зоопарк, стоит рассказать про еще один побег, закончившийся локальным разгромом гражданского заведения. На сей раз возмутителем спокойствия выступил альпийский горный козел, который сумел вырваться из вольера во время его чистки. Оказавшись на свободе, козерог отправился в поход по Большой Грузинской улице. А потом его что-то напугало и он влетел в открытые двери парикмахерской. Там козла ждало еще одно потрясение — из огромного зеркала на него взирал точно такой же соперник. Недолго думая, козел мощными загнутыми рогами атаковал обидчика. Нападение прошло успешно, зеркало разбилось, отражение пропало. В парикмахерской разбушевавшегося козла и задержали подоспевшие зоотехники и ветеринары.
Сбегали из Московского зоопарка звери и посерьезнее. Сложно сказать, чем бы закончились приключения молодого гепарда, вырвись он за пределы ограды зоопарка. Ведь это самый быстрый наземный зверь, способный развивать скорость до 120 км/час всего за несколько секунд. Но его побег ограничился только путешествием по территории зоопарка и попыткой нападения на пони, которого вели в стойло. К счастью, готовящегося к прыжку зверя вовремя заметили, поймали и водрузили в клетку.
А вот желтогрудую харзу (большая яркоокрашенная куница) поймать так и не смогли. Она несколько раз сбегала из вольера, для охоты на фламинго. Около их клетки ее каждый раз и ловили. Но в 2000 году она смогла выбраться за пределы уже самого зоопарка. Харзу так и не поймали, и последним ее видел случайный прохожий — куница гналась по улице за дворовой кошкой.
Свободу медоедам!
Описанные выше случаи побега животных больше относятся к случайным — звери используют человеческую растерянность и удачно ею пользуются. Но вот стремление к свободе медоеда по кличке Стоффл бьет все рекорды звериной сообразительности, наводя на мысль об интеллекте. Ибо сбегать из вольера несколько десятков раз несмотря на все более суровые условия охраны — это уже рекорд. Именно поэтому Стоффл и носит почетный титул «мастера побегов».
Медоед попал в реабилитационный центр диких животных национального парка Крюгер в ЮАР еще в подростковом возрасте. С детства у него были проблемы с обонянием из-за травмы носа, поэтому зверек прописался в центре навсегда. Вот только он сам был не согласен с такой постановкой вопроса и всю свою сознательную жизнь посвятил разработке способов побега из вольера.
Открыть щеколду замка для него оказалось пустяковой затеей. Даже когда ее переделали и установили на высоте полутора метров, Стоффл без проблем добирался до задвижки, забираясь по металлическим прутьям. Щеколду стали приматывать проволокой — медоед ее раскручивал за несколько минут. Атаковать дверь он перестал только после того, как ее оборудовали двумя навесными замками.
Вообще, медоед (или медовый барсук) — это по-своему уникальное животное. У него в природе абсолютно нет врагов, так как никто не может победить его в открытой схватке. У зверя прочная сантиметровой толщины шкура, которую невозможно прокусить. Поэтому медоеду не страшны хищники, змеи и насекомые. Его могут лишить жизни разве что львы, но из-за свирепого характера медоеда они предпочитают с ним не связываться. У зверька мощные лапы с чрезвычайно острыми и длинными когтями. Ими он орудует весьма искусно, нанося раны противнику. И ими же способен рыть землю лучше любого крота.
Вот так Стоффл сбежал в очередной раз, просто вырыв подкоп под вольером. Надо сказать, что зверек не думал рваться в дикую природу. Ему вполне хватало приключений на территории реабилитационного центра. Оказавшись на свободе, Стоффл забирался в здания, учиняя там ужасный бардак и разгром. Или же проникал в вольеры к другим животным, устраивая с ними драки. Поэтому обнаружить его не составляло особого труда. Равно как и поймать и снова поместить в вольер.
После подкопа медоеду оборудовали другое жилище — яму с бетонными стенами и открытым верхом. Уж из нее-то сбежать было невозможно, так как против гладкой отвесной стены не помогут никакие когти. Зато помогла смекалка и сообразительность. Стоффл сгрёб в кучу все палки и камни и получившийся горки ему вполне хватило, чтобы подпрыгнув, уцепиться за край стены и перевалиться наружу.
Убрали камни. Медоед соорудил горку из веток и стволов. Убрали ветки. Стоффл наломал их из куста. Выкопали куст. Он опрокинул поилку и забравшись по ней, был таков. Укрепили поилку. Стоффл накатал из земли и глины колобков, подождал, пока они высохнут, закатил их в угол и вылез по ним так же, как он до этого делал с камнями.
Устав играть в «поймай меня, если сможешь», люди решили пойти другим путем. Они подселили в вольер Стоффлу самочку, полагая, что инстинкт размножения остепенит животное. Но в первую же ночь медоед, наплевав на инстинкт, выбрался из вольера, воспользовавшись спиной своей подруги.
Ненадолго Стоффла остановила проволока с током. Но получив несколько ударов, он научился не обращать на них внимание (шкура толстая, а ток невысокого напряжения) и сбегать раз за разом. Проволоку усилили, а ток увеличили. Это остановило Стоффла, однако смотрители вскоре сами убрали некрасивый «концлагерь», который портил весь внешний вид и вызывал вопросы у туристов.
Вот так неугомонный медоед сбегал раз за разом, вскоре пристрастив к этому процессу свою подругу. Вдвоем они выбирались наружу и устраивали на территории центра форменный кавардак. Сейчас Стоффлу 29 лет. Для медоедов это очень приличный возраст — в неволе они живут в среднем 26 лет, — и в последнее время Стоффл стал менее активным, предпочитая больше спать, нежели хулиганить. Однако время от времени он все равно устраивает побеги, уже, наверное, больше по традиции, чем из желания выбраться наружу. Работники центра относятся к ним снисходительно — пускай сбегает, ведь никуда дальше территории Стоффл не уходит. Пару раз он даже самостоятельно возвращался в вольер.
Источник:
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