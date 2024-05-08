Поймай меня, если сможешь. Как звери сбегают из зоопарков

Свободолюбивые пингвины

Почему-то именно пингвины сбегают из зоопарков чаще всего. Может быть, потому что от неуклюжих с виду птиц никто не ожидает такой сообразительности и тяги к свободе. Так, в 60-е годы из Московского зоопарка сбежал не один, а целая ватага пингвинов. Их подарили городу китобои, и для птиц смотрители не успели подготовить прочный вольер по всем правилам. Пингвины воспользовались этим и ночью сбежали толпой не только из своего жилища, но и из зоопарка. Дело было в предрассветный час, поэтому животных никто не остановил, когда они вразвалку (а по-другому пингвины не умеют) шествовали по улицам, наверное, в сторону Антарктиды. Задержали их на ступеньках Краснопресненского универмага — а это два километра от зоопарка.

Примерно в то же время сбежали пингвины и с биостанции МГУ. Их обнаружили на берегу Москвы-реки, которую те пытались обжить. Неравнодушные жители, не дожидаясь помощи, сами стали ловить птиц и возвращать их ученым.