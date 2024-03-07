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Дожили – в Южной Корее ты обязан дать денег на собачьи похороны

Дожили – в Южной Корее ты обязан дать денег на собачьи похороны

Автор:
07 марта 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: В Южной Корее   в мире   животные   собачьи похороны   факты   фото   
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Поддержать того, кто потерял близкого человека и устраивает похороны. С тех пор как в Южной Корее стали все меньше рожать детей и все больше заводить собак, постепенно конверты соболезнования перешли и на собачьи похороны.

В Южной Корее есть традиция – на похороны в знак соболезнования приносить в белом конверте.

Стоит начать с собачьих похорон в принципе

В Корее домашнее животное есть у каждого четвертого человека. И у 75% людей это собаки. Представляете, где-то собаки смогли вытеснить кошек по популярности, загадочный народ!

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Связано это еще и с большой популяризацией собак, как друзей человека, которую годами проводили борцы с потреблением собачьего мяса. В итоге закон по запрету собачьего мяса все же вышел, но имел вот такой забавный побочный эффект - владельцы животных тотально «особачились».

И вровень с социальным трендом на «собака – друг человека» шел тренд, когда в семьях все меньше и меньше детей. Обычно на семью из шести человек (дедушка, бабушка, родители, тетя и дядя) приходится один ребенок. Потому в Южной Корее часто покупают дорогие коляски и одежду. Все балуют младенца.

Так что собак как замену членов семьи очеловечивают максимально. И когда собака умирает - это смерть члена семьи, потому первым этапом стало естественным для корейцев проводить похороны собаки, на которые можно пригласить гостей.

Прошла всего пара лет и традиция расширилась. Теперь многие владельцы ожидают белых конвертов соболезнований на собачьи похороны.

Пока не готовы с этим смириться

Животные есть только у четверти населения, это означает, что остальные корейцы не погружены в эту культуру. И их тоже шокирует, когда от них ожидаются конверты с деньгами на собачьих похороны.

Коробка для пожертвований, как правило, ставит на входе в помещение. Либо, если это коллега, могут и на работу принести. А поскольку рабочие отношения в Корее очень иерархичные, то попробуй не пожертвую боссу на смерть собачки.

В среднем надо положить 50 тысяч вон (около 3 300 рублей). И именно такая иерархичность буквально силой заставляет обычных корейцев принимать «новую норму» денег для мертвого пса.

Хорошо, что денег в конверте на собачью свадьбу еще не дошли. Хотя, что мешает начальнику хоронить собачку каждые полгода. Может, у него там питомник.

Пожелаем нормальным корейцам держать оборону и не поддаваться!

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Метки: В Южной Корее   в мире   животные   собачьи похороны   факты   фото   
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1  комментарий
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Roman 2 часа назад
Новость эта похожа на алаверды от северокорейских журналистов южнокорейским.
Теперь те должны написать что-то про казнь северокорейских собаководов путём выстреливания в сторону Японии.
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