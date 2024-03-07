Дожили – в Южной Корее ты обязан дать денег на собачьи похороны

Поддержать того, кто потерял близкого человека и устраивает похороны. С тех пор как в Южной Корее стали все меньше рожать детей и все больше заводить собак, постепенно конверты соболезнования перешли и на собачьи похороны.
В Южной Корее есть традиция – на похороны в знак соболезнования приносить в белом конверте.
Стоит начать с собачьих похорон в принципе
В Корее домашнее животное есть у каждого четвертого человека. И у 75% людей это собаки. Представляете, где-то собаки смогли вытеснить кошек по популярности, загадочный народ!
Связано это еще и с большой популяризацией собак, как друзей человека, которую годами проводили борцы с потреблением собачьего мяса. В итоге закон по запрету собачьего мяса все же вышел, но имел вот такой забавный побочный эффект - владельцы животных тотально «особачились».
И вровень с социальным трендом на «собака – друг человека» шел тренд, когда в семьях все меньше и меньше детей. Обычно на семью из шести человек (дедушка, бабушка, родители, тетя и дядя) приходится один ребенок. Потому в Южной Корее часто покупают дорогие коляски и одежду. Все балуют младенца.
Так что собак как замену членов семьи очеловечивают максимально. И когда собака умирает - это смерть члена семьи, потому первым этапом стало естественным для корейцев проводить похороны собаки, на которые можно пригласить гостей.
Прошла всего пара лет и традиция расширилась. Теперь многие владельцы ожидают белых конвертов соболезнований на собачьи похороны.
Пока не готовы с этим смириться
Животные есть только у четверти населения, это означает, что остальные корейцы не погружены в эту культуру. И их тоже шокирует, когда от них ожидаются конверты с деньгами на собачьих похороны.
Коробка для пожертвований, как правило, ставит на входе в помещение. Либо, если это коллега, могут и на работу принести. А поскольку рабочие отношения в Корее очень иерархичные, то попробуй не пожертвую боссу на смерть собачки.
В среднем надо положить 50 тысяч вон (около 3 300 рублей). И именно такая иерархичность буквально силой заставляет обычных корейцев принимать «новую норму» денег для мертвого пса.
Хорошо, что денег в конверте на собачью свадьбу еще не дошли. Хотя, что мешает начальнику хоронить собачку каждые полгода. Может, у него там питомник.
Пожелаем нормальным корейцам держать оборону и не поддаваться!
Источник:
- Крылатая орда, или в каких городах голубей так много, что их запрещают кормить
- 15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак
- Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?
- Почему в Индии не едят мясо
- Самые удивительные и странные открытия, совершенные в 2023
Теперь те должны написать что-то про казнь северокорейских собаководов путём выстреливания в сторону Японии.