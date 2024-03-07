Дожили – в Южной Корее ты обязан дать денег на собачьи похороны

Связано это еще и с большой популяризацией собак, как друзей человека, которую годами проводили борцы с потреблением собачьего мяса. В итоге закон по запрету собачьего мяса все же вышел, но имел вот такой забавный побочный эффект - владельцы животных тотально «особачились».

И вровень с социальным трендом на «собака – друг человека» шел тренд, когда в семьях все меньше и меньше детей. Обычно на семью из шести человек (дедушка, бабушка, родители, тетя и дядя) приходится один ребенок. Потому в Южной Корее часто покупают дорогие коляски и одежду. Все балуют младенца.