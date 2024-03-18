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Ученые неожиданно установили, что чернобыльские волки мутировали и теперь не болеют раком

Ученые неожиданно установили, что чернобыльские волки мутировали и теперь не болеют раком

Автор:
18 марта 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   рак   ученые   факты   фото   чернобыльские волки   
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Одной теплой апрельской ночью в 1986 году в СССР произошла масштабная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС, повлёкшая ужасные последствия: смертельные болезни и чудовищные мутации. После произошедшей катастрофы, всех жителей Чернобыля и прилегающих районов эвакуировали на безопасную территорию. В «адовой» зоне остались только одинокие заброшенные дома, а в природных массивах дикие животные: кабаны, лоси, зайцы и волки.

С самого начала катастрофы и по сей день, территория Чернобыля является естественным экспериментальным местом, где можно увидеть такие мутации, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ученые со всего мира не упускают возможность изучить мутации растений, насекомых, микроорганизмов и оставшихся животных.

Одной смелой дамой, которая решила исследовать чернобыльских диких животных стала американский биолог Кара Лав. Прибыв в зону отчуждения прямиком из Принстонского университета в 2014 году, мисс Лав принялась изучать мутации у волков из Чернобыля. Почему их? Непонятно. Может ей просто нравятся серые, злые и клыкастые животные.

В результате Кара нацепила на диких волков особые ошейники с дозиметрами и системой GPS. Затем она взяла у животных анализ крови и вернулась в США для дистанционного наблюдения за «зубастыми». Ошейники были разработаны специально для отслеживания местоположения хищников и измерения дозы радиации. Несколько лет мисс биолог записывала измерения и анализировала увиденное.

В ходе исследования выяснилось, что волки на протяжении всего периода пребывания в зараженной радиацией местности «втягивали» в себя 11 миллирентген за 24 часа. А это в несколько раз больше допустимого уровня радиации для жизнедеятельности человека. Люди, конечно, не волки, но всё же!

Анализ крови показал немыслимое – «радиоактивные» волки имели сильные различия в иммунных показателях по сравнению с серыми хищниками из безопасных лесов. Биохимия Чернобыльских зверей была идентична анализам больных раком людей, лечащихся лучевым методом. Кроме этого, стало ясно, что «зараженные» радиацией волки имели особый устойчивый ген, препятствующий развитию раковых опухолей. Не ждали, не гадали!

Сегодня Кара Лав не теряет надежду на то, что это открытие в дальнейшем поможет обнаружить секрет долгой жизни после раковых болезней. Её доклад, представленный в Сиэтле в начале 2024 года, был положительно оценен представителями ученой комиссии.

Идея использовать радиацию в микродозах для профилактики рака не нова. Еще в 1955 году проводимый на грызунах опыт показал, что получающие микродозы радиации мыши имели большую продолжительность жизни, чем те, кто её не принимал. Да уж!

Однозначные выводы на тему профилактических мер рака с помощью ежедневного излучения пока делать рано. Но факт мутации генов волков оставляет людям радужную надежду на то, что через несколько десятков лет будет найдена формула для профилактики и излечения онкологических болезней. Пожелаем ученым удачи!

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Метки: в мире   животные   рак   ученые   факты   фото   чернобыльские волки   
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3  комментария
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Вишенка Крокодилова Час назад
Моя мама работала в онкодиспансере, где как раз и лечила с помощью облучения. Это не новость.
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Роман 15 минут назад
то есть теоретически ядерной войной можно еще и рак победить? интересно получается.
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7k
Roman Час назад
Жаль только, что ссылка на источник ведёт в хрен пойми куда, а не на статью в серьёзном научном журнале.
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Anarasius

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