Ученые неожиданно установили, что чернобыльские волки мутировали и теперь не болеют раком

Одной смелой дамой, которая решила исследовать чернобыльских диких животных стала американский биолог Кара Лав. Прибыв в зону отчуждения прямиком из Принстонского университета в 2014 году, мисс Лав принялась изучать мутации у волков из Чернобыля. Почему их? Непонятно. Может ей просто нравятся серые, злые и клыкастые животные.

В результате Кара нацепила на диких волков особые ошейники с дозиметрами и системой GPS. Затем она взяла у животных анализ крови и вернулась в США для дистанционного наблюдения за «зубастыми». Ошейники были разработаны специально для отслеживания местоположения хищников и измерения дозы радиации. Несколько лет мисс биолог записывала измерения и анализировала увиденное.

В ходе исследования выяснилось, что волки на протяжении всего периода пребывания в зараженной радиацией местности «втягивали» в себя 11 миллирентген за 24 часа. А это в несколько раз больше допустимого уровня радиации для жизнедеятельности человека. Люди, конечно, не волки, но всё же!