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На производстве сумок Dior эксплуатировали нелегальных мигрантов из Китая и Филиппин

На производстве сумок Dior эксплуатировали нелегальных мигрантов из Китая и Филиппин

Автор:
12 июня 2024 00:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: dior   Италия   китайцы   мигранты   нелегалы   сумки   филиппинцы   
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По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera, две фирмы из провинции Милан, которые шили сумки по субподряду для компании Dior, эксплуатировали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев для удешевления стоимости производства.

В райском саду старины Борреля на производстве сумок Dior эксплуатировали нелегальных мигрантов из Китая и Филиппин, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

По сообщению газеты, две фирмы из провинции Милан, которые шили сумки по субподряду для компании Dior, эксплуатировали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев для удешевления стоимости производства.

Условия работы на предприятии были по-настоящему рабские: нелегальным мигрантам приходилось спать на работе и ходить в туалет на «минимальном этическом уровне».

Себестоимость премиальных, оригинальных сумочек на этом производстве составляла всего 53 евро при розничной цене 2600 евро.

Ранее талибы (*движение "Талибан" запрещено в РФ) заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать в РФ на работу в ближайшее время.


"Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе", — заявил и.о. минтруда и соцотношений в сформированном движением "Талибан" временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

Устали от мигрантов? Тогда мы идем к вам!

Источник:

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Метки: dior   Италия   китайцы   мигранты   нелегалы   сумки   филиппинцы   
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Провокатор 41 минуту назад
Кто бы мог подумать...
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20k
Bill 6 минут назад
"..порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев.." - Это точно мировая сенсация?
KlyaksaZ всегда фонтанирует не по детски, но сегодня был рекорд.
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−2
Игорь Полчаса назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде.

Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Xоть нa бyлкy хлебa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Ecли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП)

Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1520 постов (1449 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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