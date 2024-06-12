По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera, две фирмы из провинции Милан, которые шили сумки по субподряду для компании Dior, эксплуатировали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев для удешевления стоимости производства.
В райском саду старины Борреля на производстве сумок Dior эксплуатировали нелегальных мигрантов из Китая и Филиппин, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
По сообщению газеты, две фирмы из провинции Милан, которые шили сумки по субподряду для компании Dior, эксплуатировали порядка двух десятков китайцев и несколько филиппинцев для удешевления стоимости производства.
Условия работы на предприятии были по-настоящему рабские: нелегальным мигрантам приходилось спать на работе и ходить в туалет на «минимальном этическом уровне».
Себестоимость премиальных, оригинальных сумочек на этом производстве составляла всего 53 евро при розничной цене 2600 евро.
Ранее талибы (*движение "Талибан" запрещено в РФ) заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать в РФ на работу в ближайшее время.
"Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе", — заявил и.о. минтруда и соцотношений в сформированном движением "Талибан" временном правительстве Афганистана Абдул Умари.
Устали от мигрантов? Тогда мы идем к вам!
Источник:
- «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов
- Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
- В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
- В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов
- Бывшие граждане СССР вошли в ТОП-3 по количеству «подозрительных» нелегальных мигрантов в США
KlyaksaZ всегда фонтанирует не по детски, но сегодня был рекорд.
Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего. От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Xоть нa бyлкy хлебa, хоть нa килогpaмм кapтошки.
Ecли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!
Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП)
Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.