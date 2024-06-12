На производстве сумок Dior эксплуатировали нелегальных мигрантов из Китая и Филиппин

Условия работы на предприятии были по-настоящему рабские: нелегальным мигрантам приходилось спать на работе и ходить в туалет на «минимальном этическом уровне».

Себестоимость премиальных, оригинальных сумочек на этом производстве составляла всего 53 евро при розничной цене 2600 евро.