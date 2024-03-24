Назад в прошлое: как выглядят знаменитости и их дети в одном возрасте

Родители Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» даже не заподозрили, что перед ними их собственный сын! Удивительно, ведь дети должны быть похожи на своих родителей! Хотя мы должны признать, что не каждый рождается копией своих мамы и папы. Но как только в семье появляется ребёнок, его тут же начинают сравнивать с родными. Так же и у знаменитостей.