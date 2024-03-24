Назад в прошлое: как выглядят знаменитости и их дети в одном возрасте

Родители Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» даже не заподозрили, что перед ними их собственный сын! Удивительно, ведь дети должны быть похожи на своих родителей! Хотя мы должны признать, что не каждый рождается копией своих мамы и папы. Но как только в семье появляется ребёнок, его тут же начинают сравнивать с родными. Так же и у знаменитостей.
Возраст: 40 лет
Ну взгляд точно от отца!
Возраст: 24 года
Старшая дочь актрисы сделала тематическую фотосессию в стиле выпускного альбома 90-х. Здесь она очень похожа на свою маму!
Возраст: 31 год
Так выглядел Роберт де Ниро на съёмках «Крёстный отец 2». Справа старший из его сыновей.
Возраст: 32 года
Здесь вопрос о родстве даже не поднимается!
Возраст: 33 года
Лиза на премьере фильма «Фанатик» (2000), где она сыграла одну из главных ролей, и её дочь для обложки журнала Elle.
Возраст: 23 года
Майкл Дуглас на одном из промо-фото к фильму в конце 60-х и его младший сын. Различить можно только по носу!
Возраст: 35 лет
Ну одно лицо! И сколько в них красоты!
Возраст: 33 года
Это как будто не два разных человека, а один человек, сменивший имидж на ещё более брутальный.
Возраст: 47 лет
Стелла явно унаследовала гены Пола, ведь она не менее талантлива в дизайне одежде, чем её отец в музыке.
Возраст: 41 год
Старший сын Дастина на премьере фильма «Сэм и Кейт», где он исполнил главную роль. Если ему отрастить волосы — будет совсем не отличить от отца!
Возраст: 29 лет
Фрэнсис определённо унаследовала много маминых черт. На фото она с мужем Райли Хоуком.
Возраст: 26 лет
Без лишних слов, сами всё видите: яблочко от яблоньки.
Источник:
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"Это как будто не два разных человека..."
А два совершенно разных человека.