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Назад в прошлое: как выглядят знаменитости и их дети в одном возрасте

Назад в прошлое: как выглядят знаменитости и их дети в одном возрасте

Автор:
24 марта 2024 10:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   возраст   дети   знаменитости   молодость   фото   
1496
13

Родители Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее» даже не заподозрили, что перед ними их собственный сын! Удивительно, ведь дети должны быть похожи на своих родителей! Хотя мы должны признать, что не каждый рождается копией своих мамы и папы. Но как только в семье появляется ребёнок, его тут же начинают сравнивать с родными. Так же и у знаменитостей.

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Возраст: 40 лет

Ну взгляд точно от отца!

Возраст: 24 года

Старшая дочь актрисы сделала тематическую фотосессию в стиле выпускного альбома 90-х. Здесь она очень похожа на свою маму!

Возраст: 31 год

Так выглядел Роберт де Ниро на съёмках «Крёстный отец 2». Справа старший из его сыновей.

Возраст: 32 года

Здесь вопрос о родстве даже не поднимается!

Возраст: 33 года

Лиза на премьере фильма «Фанатик» (2000), где она сыграла одну из главных ролей, и её дочь для обложки журнала Elle.

Возраст: 23 года

Майкл Дуглас на одном из промо-фото к фильму в конце 60-х и его младший сын. Различить можно только по носу!

Возраст: 35 лет

Ну одно лицо! И сколько в них красоты!

Возраст: 33 года

Это как будто не два разных человека, а один человек, сменивший имидж на ещё более брутальный.

Возраст: 47 лет

Стелла явно унаследовала гены Пола, ведь она не менее талантлива в дизайне одежде, чем её отец в музыке.

Возраст: 41 год

Старший сын Дастина на премьере фильма «Сэм и Кейт», где он исполнил главную роль. Если ему отрастить волосы — будет совсем не отличить от отца!

Возраст: 29 лет

Фрэнсис определённо унаследовала много маминых черт. На фото она с мужем Райли Хоуком.

Возраст: 26 лет

Без лишних слов, сами всё видите: яблочко от яблоньки.

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Метки: актеры   возраст   дети   знаменитости   молодость   фото   
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7  комментариев
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125
Артём 10 минут назад
Дочь Уизерспун однозначно выглядит лучше матери, которая вообще ни разу не была красоткой.
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25k
SolomonA 6 минут назад
К Майклу и Дилану Дугласам надо еще Кирка добавить обязательно!
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3k
Semёn 6 минут назад
Ну и внешность у сынули Де Ниро, Гибсону тоже повезло, а вот сын Шварца лентяй.
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6k
Трям 10 минут назад
Какой-то питорский пост....
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6k
Трям 11 минут назад
Комментарий к фото
че за стремное говно?
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308
Dee78 Полчаса назад
Гибсон как будто сменил на алкоголика.
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10k
sedoisever Полчаса назад
Мел Гибсон и Майло Гибсон.
"Это как будто не два разных человека..."
А два совершенно разных человека.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1501 пост (1461 в горячем)

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