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Кем стали приемные дети знаменитых актеров?

Кем стали приемные дети знаменитых актеров?

Автор:
03 октября 2023 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   дети   знаменитости   интересно   приемные   родители   фото   
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Этим детям повезло - много лет назад их усыновили. Причем мальчики и девочки попали не в обычные семьи, а в самые настоящие звездные. Их родителями стали известные актеры, режиссеры и певцы.

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Николь Кидман и Том Круз вступили в брак в 1990 г. и впоследствии усыновили двух детей - Бэллу (1992) и Коннора (1995). В 2001 г. звездная пара рассталась и дети остались жить с отцом. Сейчас Бэлла живет в Лондоне, замужем и посвятила себя искусству - она рисует, занимается дизайном одежды и мэйкапом. Коннор попробовал себя в кино и снялся в "Семь жизней" 2008 г. и "Неуловимые" 2012 г. Однако впоследствии предпочел посвятить себя музыке и выступает с группой на маленьких площадках.

Мишель Пфайфер удочерила девочку по имени Клаудия Рос в 1993 г. Известно, что она училась в Принстонском университете, изучала русскую литературу и стала магистром со специализацией на славянских языках. А сейчас она занимается преподавательской деятельностью.

Джейн Фонда всегда была не только крупной голливудской звездой, но и знаковой активисткой и филантропом. В 1982 вместе с супругом она неофициально удочерила 15-летнюю Мэри Уильямс, бездомную дочь представителей "Черных пантер". Сейчас она руководит благотворительным фондом, занимается социальным активизмом и опубликовала книгу, посвященную ее необычному жизненному пути.

У Мии Фэрроу было 10 приемных детей. Первая приемная дочь Ларк Сонг Превин (1973) скончалась в 35-летнем возрасте из-за СПИДа. В 1976 и 1978 г. актриса удочерила еще двух девочек - Саммер и Суи-И. Саммер живет в браке с музыкантом и работает менеджером в строительном бизнесе, а Сун-И - скандально известная супруга Вуди Аллена, который был супругом самой Мии Фэрроу. Мозес Фэрроу (1980) стал семейным психотерапевтом и специализируется на консультациях семьям с приемными детьми. Дилан Фэрроу (1985) в семилетнем возрасте стала основой разрыва Мии Фэрроу и Вуди Аллена из-за заявления о непристойном поведении отца. Сейчас она является писательницей и публиковала два фэнтезийных романа. Тэм Фэрроу (1992) была слепой и скончалась в 17-летнем возрасте из-за передозировки лекарствами (осталось невыясненным был ли это суицид или ошибка). Про Исаю Фэрроу (1992), Квинси Фэрроу (1994) известно только то, что они учились в университете. В 1994 г. актриса также усыновила мальчика колясочника Тадеуса Фэрроу - он совершил суицид в 27-летнем возрасте. Также в 1995 г. Миа Фэрроу удочерила слепую девочку Фрэнки-Мин.

Кёрсти Элли усыновила мальчика Уильяма Тру в 1992 г., а девочку Лили в 1994 г. Оба приемных ребенка актрисы очень рано создали собственные семьи - в 17 лет. Уильям сейчас является отцом большого семейства и работает капитаном морского судна, занимающегося туристическими и рыболовными поездками. Лили стала матерью и женой, о профессиональной ее деятельности ничего неизвестно.

Джейми Ли Кёртис удочерила девочку Энни в 1986 г. и мальчика в 1996 г. Сейчас младший сын сменил пол и стал именоваться Руби. Руби работает в качестве редактора компьюетрных игр. А Энни с детства серьезно занимается танцами и сейчас работает преподавателем танцев.

Дайан Китон решилась завести детей после 50-летнего юбилея. Она удочерила девочку Декстер в 1996 г. а мальчик Дюк появился в ее семье в 2001 г. Девушка недавно вышла замуж и работает ветеринаром. Юноша скорее всего еще учится и о его профессиональной деятельности ничего не известно.

Актриса Фэй Данауэй долгое время скрывала, что появившийся в ее семье в 1980 г. мальчик Лайам является усыновленным. Она утверждала, что родила его в тайне от папарацци. В начале 2000-х Лайам пробовал себя в качестве актера и снялся в нескольких малобюджетных лентах. Сейчас он профессионально занимается игрой в покер.

Эмма Томпсон в 2003 г. усыновила 16-летнего юношу из Руанды, в чьей биографии был опыт участия в военных действиях в качестве солдата-ребенка. Тиндейба Агаба закончил университет, где изучал политику и международные отношения. Сейчас он является руководителем благотворительной организации и занимается защитой прав беженцев.

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Метки: актеры   дети   знаменитости   интересно   приемные   родители   фото   
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Kostiantyn Yeryhin Час назад
всегда мечтал узнать как у них дела !
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Руслана Тарасова 24 минуты назад
У меня сегодня праздник! Я теперь узнала, что у гражданки США некой Кертис , есть приемные дети. А слабо написать про приемных детей в Зимбабве или Конго или Папуа Новая Гвинея?
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