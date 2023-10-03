Кем стали приемные дети знаменитых актеров?

У Мии Фэрроу было 10 приемных детей. Первая приемная дочь Ларк Сонг Превин (1973) скончалась в 35-летнем возрасте из-за СПИДа. В 1976 и 1978 г. актриса удочерила еще двух девочек - Саммер и Суи-И. Саммер живет в браке с музыкантом и работает менеджером в строительном бизнесе, а Сун-И - скандально известная супруга Вуди Аллена, который был супругом самой Мии Фэрроу. Мозес Фэрроу (1980) стал семейным психотерапевтом и специализируется на консультациях семьям с приемными детьми. Дилан Фэрроу (1985) в семилетнем возрасте стала основой разрыва Мии Фэрроу и Вуди Аллена из-за заявления о непристойном поведении отца. Сейчас она является писательницей и публиковала два фэнтезийных романа. Тэм Фэрроу (1992) была слепой и скончалась в 17-летнем возрасте из-за передозировки лекарствами (осталось невыясненным был ли это суицид или ошибка). Про Исаю Фэрроу (1992), Квинси Фэрроу (1994) известно только то, что они учились в университете. В 1994 г. актриса также усыновила мальчика колясочника Тадеуса Фэрроу - он совершил суицид в 27-летнем возрасте. Также в 1995 г. Миа Фэрроу удочерила слепую девочку Фрэнки-Мин.