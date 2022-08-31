Какими выросли дети-актёры в реальности по сравнению с тем, какую их взрослую версию показали в фильмах

Подбор двух-трёх актёров на роль одного и то же персонажа в разном возрасте — очень непростая задача, чьи результаты крайне интересно рассматривать и анализировать. Особенно, когда после выхода фильма прошло достаточно времени, чтобы дети-актёры сравнялись по возрасту с повзрослевшими персонажами, которых играли их более старшие коллеги.