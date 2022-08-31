Какими выросли дети-актёры в реальности по сравнению с тем, какую их взрослую версию показали в фильмах

Подбор двух-трёх актёров на роль одного и то же персонажа в разном возрасте — очень непростая задача, чьи результаты крайне интересно рассматривать и анализировать. Особенно, когда после выхода фильма прошло достаточно времени, чтобы дети-актёры сравнялись по возрасту с повзрослевшими персонажами, которых играли их более старшие коллеги.
Специально для вас мы сделали несколько коллажей-сравнений, показывающих слева-направо:
- как выглядели молодые актёры (в основном актрисы) в фильме;
- кто играл их же героев, но в более старшем возрасте;
- как на самом деле стали выглядеть актёры, когда выросли.
Можете смело оценивать работу кастинг-менеджеров от 1 до 10.
Криста Бриттани Аллен в фильме «Из 13 в 30» (2004)
30-летнюю версию её героини Дженны сыграла актриса Дженнифер Гарнер. Кстати, самой Кристе сейчас как раз 30!
Сирша Ронан в фильме «Искупление» (2007)
18-летнюю версию её героини Брайони Таллис сыграла актриса Ромола Гарай. На фото справа сама Сирша Ронан в 18 лет.
Ирен Горовая в фильме «Семейка Тененбаум» (2001)
Сыграла подростковую версию Марго — героини Гвинет Пэлтроу. Сейчас актрисе 33 года.
Кирстен Данст в фильме «Маленькие женщины» (1994)
Взрослую версию её героини Эми Марч сыграла актриса Саманта Мэтис.
Джейк Ллойд в трилогии приквелов «Звёздных войн»
Со второй части повзрослевшую версию его персонажа Энакина Скайуокера играл актёр Хейден Кристенсен, которому был 21 год во время съёмок «Атаки клонов». На фото справа Ллойд в 22-летнем возрасте.
Камилла Белль в фильме «Практическая магия» (1998)
Сыграла 11-летнюю версию Салли, героини Сандры Буллок. Сейчас Камилле Белль 35 лет — Буллок же во время съёмок фильма было 34 года.
Дженнифер Коннели в фильме «Однажды в Америке» (1984)
Сыграла 13-летнюю версию Деборы, героини Элизабет Макговерн. На фото справа Коннели в 23 года — столько же было и Макговерн во время съёмок фильма.
Хейден Панеттьер в фильме «История с ожерельем» (2001)
Сыграла детскую версию героини Жанны ля Мотт, которую в больше части фильмы играла актриса Хилари Суонк. На фото справа Хейден в 27 лет — сколько было Суонк во время съёмок фильма.
Макензи Вега в фильме «Город грехов» (2005)
Сыграла юную версию Нэнси, героини Джессики Альбы. Сейчас Макензи 28 лет — Альбе же во время съёмок фильма было 24 года.
Дакота Фаннинг в фильме «Стильная штучка» (2002)
Сыграла детскую версию героини Мелони, которую в большей части фильма играла актриса Риз Уизерспун. На фото справа Дакота в 26 лет — столько же, сколько было Риз во время съёмок фильма.
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АНТИФИШКИ
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