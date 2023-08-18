16 знаменитостей, которые в молодости выглядели несколько иначе

Молодость — это удивительное время, когда мы ищем себя и свой уникальный жизненный путь. Каждый человек проходит через этот сложный, но такой увлекательный этап, который учит упорству и преданности своим целям. Известные личности (а они были таковыми не всегда) также ощущали на себе все прелести внутреннего и карьерного становления.
Мы можем узнать, какими были знаменитые актёры, музыканты, писатели и учёные в молодости (или в самом начале своей карьеры) благодаря наличию старых фото, которые хранятся в архивах и музеях. Забавно, но на многих снимках эти прославленные люди совсем не похожи на самих себя. Всё-таки возраст и жизненный опыт способны менять внешность человека до неузнаваемости.
Наличие этих редких фото — это замечательная возможность заглянуть в прошлое и лучше понять историю хорошо знакомых нам людей, которые смогли многого добиться в своей жизни и увековечить собственные имена.
Писатель Эрнест Хемингуэй
Эрнест в 1944 и 1917.
Режиссёр Стивен Спилберг
Стивен в 2023 и 1970.
Изобретатель Томас Эдисон
Томас в 1925 и 1860.
Актёр Томми Ли Джонс
Томми в 2023 и 1979.
Политик Теодор Рузвельт
Теодор в 1910 и 1897.
Актёр Уиллем Дефо
Уиллем в 2023 и 1975.
Актриса Джессика Лэнг
Джессика в 2017 и 1976.
Актёр Марлон Брандо
Марлон в 1972 и 1948.
Предприниматель Илон Маск
Илон в 2022 и 1980.
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон в 2023 и 1983.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель
Ангела в 2022 и 1970.
Принцесса Диана Уэльская
Диана в 1989 и 1969.
Писатель Пауло Коэльо
Пауло в 2016 и 1960.
Рок-музыкант Элис Купер
Элис в 2022 и 1970.
Актриса Тильда Суинтон
Тильда 2023 и 1986.
Актриса Сара Полсон
Сара в 2023 и 1995.
Источник:
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Люди с годами меняются?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!
Ну, кроме Димы Маликова конечно.