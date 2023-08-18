16 знаменитостей, которые в молодости выглядели несколько иначе

Мы можем узнать, какими были знаменитые актёры, музыканты, писатели и учёные в молодости (или в самом начале своей карьеры) благодаря наличию старых фото, которые хранятся в архивах и музеях. Забавно, но на многих снимках эти прославленные люди совсем не похожи на самих себя. Всё-таки возраст и жизненный опыт способны менять внешность человека до неузнаваемости.

Наличие этих редких фото — это замечательная возможность заглянуть в прошлое и лучше понять историю хорошо знакомых нам людей, которые смогли многого добиться в своей жизни и увековечить собственные имена.

Писатель Эрнест Хемингуэй