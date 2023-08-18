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16 знаменитостей, которые в молодости выглядели несколько иначе

16 знаменитостей, которые в молодости выглядели несколько иначе

Автор:
18 августа 2023 11:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: было стало   внешность   возраст   знаменитости   изменение   молодость   тогда и сейчас   фото   
2865
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Молодость — это удивительное время, когда мы ищем себя и свой уникальный жизненный путь. Каждый человек проходит через этот сложный, но такой увлекательный этап, который учит упорству и преданности своим целям. Известные личности (а они были таковыми не всегда) также ощущали на себе все прелести внутреннего и карьерного становления.

Мы можем узнать, какими были знаменитые актёры, музыканты, писатели и учёные в молодости (или в самом начале своей карьеры) благодаря наличию старых фото, которые хранятся в архивах и музеях. Забавно, но на многих снимках эти прославленные люди совсем не похожи на самих себя. Всё-таки возраст и жизненный опыт способны менять внешность человека до неузнаваемости.

Наличие этих редких фото — это замечательная возможность заглянуть в прошлое и лучше понять историю хорошо знакомых нам людей, которые смогли многого добиться в своей жизни и увековечить собственные имена.


Писатель Эрнест Хемингуэй

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Эрнест в 1944 и 1917.


Режиссёр Стивен Спилберг

Стивен в 2023 и 1970.


Изобретатель Томас Эдисон

Томас в 1925 и 1860.


Актёр Томми Ли Джонс

Томми в 2023 и 1979.


Политик Теодор Рузвельт

Теодор в 1910 и 1897.


Актёр Уиллем Дефо

Уиллем в 2023 и 1975.


Актриса Джессика Лэнг

Джессика в 2017 и 1976.


Актёр Марлон Брандо

Марлон в 1972 и 1948.


Предприниматель Илон Маск

Илон в 2022 и 1980.


Актриса Шэрон Стоун

Шэрон в 2023 и 1983.


Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела в 2022 и 1970.


Принцесса Диана Уэльская

Диана в 1989 и 1969.


Писатель Пауло Коэльо

Пауло в 2016 и 1960.


Рок-музыкант Элис Купер

Элис в 2022 и 1970.


Актриса Тильда Суинтон

Тильда 2023 и 1986.


Актриса Сара Полсон

Сара в 2023 и 1995.

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Метки: было стало   внешность   возраст   знаменитости   изменение   молодость   тогда и сейчас   фото   
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23  комментария
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5k
alex 2 часа назад
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17k
Сергей 20 минут назад
Мишель Пфайффер старость не берет!:)
Мишель Пфайффер старость не берет!:)Посмотреть
Мишель Пфайффер старость не берет!:)
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24k
Bar0 21 минуту назад
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24k
Bar0 Полчаса назад
Удивительно, но я за последние лет 50 тоже несколько изменился
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523
Vergüenza Ajena Полчаса назад
КАК так-то???
Люди с годами меняются?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!
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29k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Что тогда был на казаха похож,что сейчас.
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22k
Axel 55 минут назад
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22k
Axel Час назад
Возраст даже терминатора изменил
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2k
Виктор Глущенко Час назад
Изобретатель Томас Эдисон - конченый сидорас - Теслу на бабло кинул . А его разработки себе присвоил .
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4k
Квизо Час назад
Для Марлона Брандо могли бы использовать фотографию, где у него гримёры не меняли форму лица. Например из "Апокалипсис сегодня" 1979 года.
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34k
Korolev Час назад
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80k
Доктор Джонс Час назад
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28k
Lehoia 2 часа назад
Лови заслуженный минус за идиотский заголовок. Мы все в молодости выглядим несколько иначе, чем в старости. Увы, это факт.
Ну, кроме Димы Маликова конечно.
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60k
pynh 2 часа назад
Сенсация! В молодости люди выглядят молодыми!!!
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20k
Василий 2 часа назад
16 знаменитостей, которые в молодости выглядели НАСТОЛЬКО иначе. Капец
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