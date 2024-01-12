15 знаменитых женщин, которые вопреки стереотипам стали мамами после 40 лет

В наше время всё больше женщин обзаводятся детьми в более зрелом возрасте. Это свидетельствует об изменяющихся социальных и культурных представлениях о материнстве. И это чудесно!
Многие известные женщины также не спешат с рождением наследников и становятся матерями после 40 и даже после 45 лет. Их истории служат примером того, что позднее материнство может дарить радость и счастье, несмотря на предрассудки других людей. Давайте же посмотрим, кто решился на подобную авантюру!
Светская львица стала мамой в возрасте 42 лет. В 2023 году у неё появились на свет сын Феникс и дочь Лондон.
У оскароносной актрисы четверо детей, младшего из которых она родила в 1991 году, незадолго до того, как ей исполнилось 42 года.
Кристина родила дочь в возрасте 43 лет в 2021 году. К тому времени у неё уже был восьмилетний сын.
Свою вторую дочь Леони актриса родила в возрасте 45 лет.
Когда Милано был 41 год, у неё родился второй ребёнок, дочь Элизабелла.
Актриса впервые стала мамой двух близнецов в 48 лет. Произошло это в 2023 году.
Звезда фильма «Девичник в Вегасе» Кристен Уиг стала мамой двойни в 2020 году в возрасте 47 лет.
Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой накануне своего 51 дня рождения.
Известная певица родила своего сына в 2017 году в возрасте 50 лет.
Кэмерон Диас было 47 лет, когда в январе 2020 года у неё появилась на свет дочь Рэддикс.
Датчанка Бригитта Нильсен родила свою последнюю дочь Фриду накануне 55-летнего юбилея.
Рэйчел Вайс родила своего первого ребёнка от Дэниела Крейга, когда ей было 48 лет.
В 2014 году Лоре Линни было 49 лет, когда она удивила мир и родила сына.
В 44 года Гвен Стефани родила третьего ребёнка — мальчика по имени Аполло.
Актриса родила своего первого ребёнка в 41 год, второго — в 47 лет.
Источник:
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Это свидетельствует о дегенерации социума. Сколько из этих детей родились более-менее здоровыми? Отож. Чудесно? Да, если это происходит у них на Западе, это хорошо.