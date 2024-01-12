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15 знаменитых женщин, которые вопреки стереотипам стали мамами после 40 лет

15 знаменитых женщин, которые вопреки стереотипам стали мамами после 40 лет

Автор:
12 января 2024 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: беременность   возраст   дети   знаменитости   мама   роды   фото   
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В наше время всё больше женщин обзаводятся детьми в более зрелом возрасте. Это свидетельствует об изменяющихся социальных и культурных представлениях о материнстве. И это чудесно!

Многие известные женщины также не спешат с рождением наследников и становятся матерями после 40 и даже после 45 лет. Их истории служат примером того, что позднее материнство может дарить радость и счастье, несмотря на предрассудки других людей. Давайте же посмотрим, кто решился на подобную авантюру!

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Светская львица стала мамой в возрасте 42 лет. В 2023 году у неё появились на свет сын Феникс и дочь Лондон.

У оскароносной актрисы четверо детей, младшего из которых она родила в 1991 году, незадолго до того, как ей исполнилось 42 года.

Кристина родила дочь в возрасте 43 лет в 2021 году. К тому времени у неё уже был восьмилетний сын.

Свою вторую дочь Леони актриса родила в возрасте 45 лет.

Когда Милано был 41 год, у неё родился второй ребёнок, дочь Элизабелла.

Актриса впервые стала мамой двух близнецов в 48 лет. Произошло это в 2023 году.

Звезда фильма «Девичник в Вегасе» Кристен Уиг стала мамой двойни в 2020 году в возрасте 47 лет.

Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой накануне своего 51 дня рождения.

Известная певица родила своего сына в 2017 году в возрасте 50 лет.

Кэмерон Диас было 47 лет, когда в январе 2020 года у неё появилась на свет дочь Рэддикс.

Датчанка Бригитта Нильсен родила свою последнюю дочь Фриду накануне 55-летнего юбилея.

Рэйчел Вайс родила своего первого ребёнка от Дэниела Крейга, когда ей было 48 лет.

В 2014 году Лоре Линни было 49 лет, когда она удивила мир и родила сына.

В 44 года Гвен Стефани родила третьего ребёнка — мальчика по имени Аполло.

Актриса родила своего первого ребёнка в 41 год, второго — в 47 лет.

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Метки: беременность   возраст   дети   знаменитости   мама   роды   фото   
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7  комментариев
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1k
Вася 2 часа назад
Это свидетельствует об изменяющихся социальных и культурных представлениях о материнстве. И это чудесно!
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Это свидетельствует о дегенерации социума. Сколько из этих детей родились более-менее здоровыми? Отож. Чудесно? Да, если это происходит у них на Западе, это хорошо.
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9k
MPEG-8 4 минуты назад
А, сколько престарелых дур нарожали инвалидов и уродов, топчик в студию.
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2
Игорелл а 5 минут назад
Сомневаюсь,что они вот так просто взяли и забеременели в свои года. Скорее всего беременность было с помощью ЭКО. Возможно они заморозили свои яйцеклетки,когда ещё были куда моложе,либо взяли донорские яйцеклетки...
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну родили и хорошо, только вот не надо превозносить это как норму. Риск неблагополучной беременности очень растёт с возрастом.
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88k
Доктор Джонс Час назад
Многие из них не увидят внуков...
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13k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
На нашего Буншу похож... ой то есть на нашу Бузову
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Infinite

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