15 знаменитых женщин, которые вопреки стереотипам стали мамами после 40 лет

Многие известные женщины также не спешат с рождением наследников и становятся матерями после 40 и даже после 45 лет. Их истории служат примером того, что позднее материнство может дарить радость и счастье, несмотря на предрассудки других людей. Давайте же посмотрим, кто решился на подобную авантюру!