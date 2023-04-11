Ностальгические коллажи: актёры с самими собой в молодости

Один из наших любимых фотошоперов, Ард Гелинк из Нидерландов, реализует эту задумку, но со знаменитостями. В данном случае, с актёрами и актрисами, ведь им не привыкать оказываться в киношных сюжетах.

С помощью этих коллажей мы можем нагляднее увидеть, как меняются люди с возрастом — на примере известных лиц.

Бен Аффлек