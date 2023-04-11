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Ностальгические коллажи: актёры с самими собой в молодости

Ностальгические коллажи: актёры с самими собой в молодости

Автор:
11 апреля 2023 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ард Гелинк   Коллаж   было стало   возраст   время бежит   знаменитости   молодость   тогда и сейчас   фото   
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Многие из нас размышляли над фантастической возможностью повстречать и побеседовать со своей более старшей или младшей версиями, чтобы узнать что-то важное от зрелого себя или дать подзатыльник малому, призывая питаться правильно.

Один из наших любимых фотошоперов, Ард Гелинк из Нидерландов, реализует эту задумку, но со знаменитостями. В данном случае, с актёрами и актрисами, ведь им не привыкать оказываться в киношных сюжетах.


С помощью этих коллажей мы можем нагляднее увидеть, как меняются люди с возрастом — на примере известных лиц.


Бен Аффлек

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В этом году выпустил свой новых режиссёрский проект «Air Jordan» про сотрудничество компании Nike и Майкла Джордана. И, судя по всему, получилось неплохо.


Хью Грант


Скарлетт Йоханссон


Николас Кейдж


Дженнифер Энистон


Сильвестр Сталлоне


Брюс Уиллис



Дуэйн Джонсон

Далее несколько лауреатов «Оскара» этого года.


Ке Хюи Куан

В 12-летнем возрасте сыграл в фильме «Индиана Джонс и храм судьбы», а в 51 год получил «Оскар» за роль в фильме «Всё везде и сразу».


Джейми Ли Кёртис

Перестала бегать от Майкла Майерса и получила свой первый «Оскар» за тот же фильм. В 64 года.


Мишель Йео

Также получила «Оскар» за «Всё везде и сразу» и тоже впервые в карьере, которая началась ещё в 1983 году.


Педро Паскаль


Майкл Джей Фокс

В этом году выйдет документальный фильм «Неизменный» о жизни актёра, его карьере и борьбе с болезнью Паркинсона.


Дженна Ортега

Актрисе всего 20 лет, поэтому автор изобразил её вместе со своим пока главным в карьере персонажем — Уэнсдей.

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Метки: Ард Гелинк   Коллаж   было стало   возраст   время бежит   знаменитости   молодость   тогда и сейчас   фото   
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4  комментария
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Шурман 57 минут назад
Энистон и сейчас нормальная как и Моника . Остальных кроме Эди жизнь потрепала .
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ruslan d 36 минут назад
Зачетный проект
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Александр 57 минут назад
Не актёр. Музыкант.
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