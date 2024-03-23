"Беременная акула напала на ветеринара в Южной Африке"

Когда дайверу наконец удалось догнать акулу, он попытался сесть на неё сверху, чтобы ввести транквилизатор — но акула в ответ напала на него. Она вонзила в руку мужчины свои острые зубы, и аквариум начал наполняться кровью. К счастью, ему вовремя удалось вырваться на свободу. На поверхности ему тут же помогли сотрудники аквариума, и перенесли в безопасное место для осмотра и первой помощи.