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Беременная акула напала на ветеринара в Южной Африке

Беременная акула напала на ветеринара в Южной Африке

Автор:
23 марта 2024 11:14
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Видео   акула   акулы   дайвер   дайверы   животные   инциденты   нападение   природа   фото   
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Беременная песчаная акула жестоко атаковала дайвера-ветеринара в Южной Африке, когда он пытался провести медицинский осмотр и проверить состояние её здоровья. Врач получил серьёзную травму.

Ветеринар погрузился под воду в аквариуме в Южной Африке, чтобы провести медицинский осмотр местной обитательницы — беременной песчаной акулы. Сначала врач плавал за акулой, пытаясь ввести транквилизатор через её плавники. Несмотря на то, что обычно эта акула спокойно взаимодействовала с людьми, в этот раз она, по-видимому, была не в настроении.

Когда дайверу наконец удалось догнать акулу, он попытался сесть на неё сверху, чтобы ввести транквилизатор — но акула в ответ напала на него. Она вонзила в руку мужчины свои острые зубы, и аквариум начал наполняться кровью. К счастью, ему вовремя удалось вырваться на свободу. На поверхности ему тут же помогли сотрудники аквариума, и перенесли в безопасное место для осмотра и первой помощи.

Ветеринар получил серьёзные травмы руки, но через несколько месяцев полностью восстановился и вернулся к работе в аквариуме. По словам экспертов, песчаные акулы обычно не нападают на дайверов или не склонны к агрессии по отношению к людям. Однако, в этом случае беременная самка инстинктивно напала на дайвера, почувствовав угрозу и пытаясь защититься.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   акула   акулы   дайвер   дайверы   животные   инциденты   нападение   природа   фото   
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Горожанин 2 часа назад
"Беременная акула напала на ветеринара в Южной Африке"
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- Воспользовался при осмотре. А алименты кто платить будет?!
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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