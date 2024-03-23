"Беременная акула напала на ветеринара в Южной Африке"

Беременная песчаная акула жестоко атаковала дайвера-ветеринара в Южной Африке, когда он пытался провести медицинский осмотр и проверить состояние её здоровья. Врач получил серьёзную травму.
Ветеринар погрузился под воду в аквариуме в Южной Африке, чтобы провести медицинский осмотр местной обитательницы — беременной песчаной акулы. Сначала врач плавал за акулой, пытаясь ввести транквилизатор через её плавники. Несмотря на то, что обычно эта акула спокойно взаимодействовала с людьми, в этот раз она, по-видимому, была не в настроении.
Когда дайверу наконец удалось догнать акулу, он попытался сесть на неё сверху, чтобы ввести транквилизатор — но акула в ответ напала на него. Она вонзила в руку мужчины свои острые зубы, и аквариум начал наполняться кровью. К счастью, ему вовремя удалось вырваться на свободу. На поверхности ему тут же помогли сотрудники аквариума, и перенесли в безопасное место для осмотра и первой помощи.
Ветеринар получил серьёзные травмы руки, но через несколько месяцев полностью восстановился и вернулся к работе в аквариуме. По словам экспертов, песчаные акулы обычно не нападают на дайверов или не склонны к агрессии по отношению к людям. Однако, в этом случае беременная самка инстинктивно напала на дайвера, почувствовав угрозу и пытаясь защититься.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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