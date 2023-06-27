Рыбак решил помыть руки в воде — а его схватила акула

Рыбак решил ополоснуть руки в воде, несмотря на предупреждения товарищей — и поплатился за это. Оказывается, в заповеднике Эверглейдс во Флориде, США, лучше держать руки подальше от воды..
Несколько рыбаков отправились на лодке в заповедник Эверглейдс во Флориде, США. Это крупный заповедник водно-болотных угодий, где обитают сотни видов животных. Один из рыбаков решил ополоснуть руки в воде, несмотря на предупреждения товарищей - и увы, это плохо кончилось. Получился поучительный ролик, который быстро завирусился в сети.
На ролике автор видео говорит: "Я бы не стал опускать руки в воду", а рыбак ему отвечает: "2 секунды ничего не сделают". Однако, когда мужчина наклонился за борт и опустил руки в воду, его настигла ирония судьбы. В правую руку рыбака резко вцепилась акула, и потянула его в воду. Товарищи-рыбаки тут же попытались помочь другу.
К счастью, всё обошлось укусом на руке. Мужчине удалось оперативно забраться обратно в лодку с помощью товарищей. Его отвезли на берег, а затем - в больницу. Автор видео выложил ролик в сеть, предупреждая других людей:
"Это был один из самых страшных дней на воде для меня. Акулы в Эверглейдс - это не шутки. А предупреждения держать руки подальше от воды - не преувеличение. Пожалуйста, примите это как урок, и не приближайте руки к воде в этих местах," - пишет автор видео.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но я оставался спокоен, терпел, но закончил работу.
Потом прибежали ребята, и эта акула узнала,
Что значат румяные парни из третьей ремонтной бригады.
Аквалангисты это хорошо! Да!
И взрослые знают и дети:
Мы радость творим на планете.
Аквалангисты это не игра!"
Первый раз помыл - как приглашение на обед. Второй раз сунулся - укусили.