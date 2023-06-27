Рыбак решил помыть руки в воде — а его схватила акула

На ролике автор видео говорит: "Я бы не стал опускать руки в воду", а рыбак ему отвечает: "2 секунды ничего не сделают". Однако, когда мужчина наклонился за борт и опустил руки в воду, его настигла ирония судьбы. В правую руку рыбака резко вцепилась акула, и потянула его в воду. Товарищи-рыбаки тут же попытались помочь другу.