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Рыбак решил помыть руки в воде — а его схватила акула

Рыбак решил помыть руки в воде — а его схватила акула

Автор:
27 июня 2023 21:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   акула   акулы   дикая природа   животные   море   океан   рыбаки   рыбалка   фото   
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Рыбак решил ополоснуть руки в воде, несмотря на предупреждения товарищей — и поплатился за это. Оказывается, в заповеднике Эверглейдс во Флориде, США, лучше держать руки подальше от воды..

Несколько рыбаков отправились на лодке в заповедник Эверглейдс во Флориде, США. Это крупный заповедник водно-болотных угодий, где обитают сотни видов животных. Один из рыбаков решил ополоснуть руки в воде, несмотря на предупреждения товарищей - и увы, это плохо кончилось. Получился поучительный ролик, который быстро завирусился в сети.

На ролике автор видео говорит: "Я бы не стал опускать руки в воду", а рыбак ему отвечает: "2 секунды ничего не сделают". Однако, когда мужчина наклонился за борт и опустил руки в воду, его настигла ирония судьбы. В правую руку рыбака резко вцепилась акула, и потянула его в воду. Товарищи-рыбаки тут же попытались помочь другу.

К счастью, всё обошлось укусом на руке. Мужчине удалось оперативно забраться обратно в лодку с помощью товарищей. Его отвезли на берег, а затем - в больницу. Автор видео выложил ролик в сеть, предупреждая других людей:


"Это был один из самых страшных дней на воде для меня. Акулы в Эверглейдс - это не шутки. А предупреждения держать руки подальше от воды - не преувеличение. Пожалуйста, примите это как урок, и не приближайте руки к воде в этих местах," - пишет автор видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   акула   акулы   дикая природа   животные   море   океан   рыбаки   рыбалка   фото   
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12  комментариев
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26k
Вован Час назад
читать в детстве надо!!
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76k
Timofey 5 минут назад
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4k
Влад 19 минут назад
"Меня укусила акула, когда я стоял в океане,
Но я оставался спокоен, терпел, но закончил работу.
Потом прибежали ребята, и эта акула узнала,
Что значат румяные парни из третьей ремонтной бригады.
Аквалангисты это хорошо! Да!
И взрослые знают и дети:
Мы радость творим на планете.
Аквалангисты это не игра!"
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7k
Pravednik84 21 минуту назад
Красава! Голыми руками рыбку поймал, кило на 30+, жаль что сорвалась, но мы верим в его удачу и ждём фотографий с рыбкой 40+.
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7k
newegg 43 минуты назад
Дважды баран.
Первый раз помыл - как приглашение на обед. Второй раз сунулся - укусили.
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74k
Viktor 2 часа назад
Это круто!

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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Помыть руки в мутной речной воде, это пять. Запарили постановы.
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