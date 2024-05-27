"Тигровая акула Эмма — моя лучшая подруга": больше 20 лет дружат человек и морской хищник

Джим живет в Палм-Бич. Он занимается дайвингом, плавает вместе с акулами, в том числе тигровыми. Американец не считает их агрессивными животными, а скорее наоборот.
Дайвер рассказал о своей необыкновенной дружбе с 4,5-метровой акулой. Это хищная представительница фауны может напасть в любой момент, но не делает этого. Драйвер утверждает — это добрейшее и очень милое существо.
«Она как большая нежная собака, которая просто хочет поиграть. Открытие нежной стороны акул — это одна из самых чудесных вещей, которые произошли в моей жизни» — эти слова принадлежат американскому фотографу Джиму Абернети.
Знамениты тигровые акулы своим неуемным аппетитом. Иногда их называют каннибалами. Хищники могут нападать на своих соплеменников более мелкого размера.
Внешний вид тигровых акул устрашающий. Квадратная, короткая голова, большие глаза, огромный рот с острыми, словно лезвия, зубами. Акула мгновенно рассекает свою добычу, не оставляя шансов на спасение. Невозможно поверить, что такое существо может быть ласковым, не так ли?
Средняя тигровая акула имеет длину около 4 метров, вес более 350 килограмм. На боках выражены полосы. Именно поэтому ее называют «тигровая».
Тигровые акулы охотятся ночью или вечером в мутной воде. Солнечный свет их дезориентирует. Джим Абернети предупреждает об этом. Он говорит, что нельзя подплывать к тигровым акулам в мутной воде.
Джим Абернети и Эмма познакомились в 2001 году, когда он вытащил у нее изо рта рыболовный крючок, и с тех пор они неразлучны. Когда Джим погружается в воду в районе Тайгер-Бич на Багамах, Эмма всегда его встречает с большой радостью. Она подплывает к нему и трется головой в знак привязанности.
Большинство людей не ожидает подобного поведения от грозного морского хищника длиной 4,5 метра, которая может одним легким движением разорвать человека на мелкие части.
За двадцать лет своего знакомства с этим удивительным животным Джим не только вытаскивал из ее пасти рыболовные крючки, но и наблюдал за ее беременностью.
За годы дружбы человек и животное сильно сблизились. Они понимают друг друга без слов — общаются жестами. Эмма даже понимает довольно много команд и очень любит их выполнять.
Тем не менее, Джим предупреждает, что не нужно думать, что тигровые акулы — это безобидные существа. Стоит только акуле заподозрить опасность, почуять запах крови или рыболовных снастей, или подумать, что человек, который находится перед ней, это еда, она непременно нападет, и ничто не сможет ее остановить.
Между человеком и акулой сложились прочные, дружеские отношения, которые длятся уже более 20 лет. Это очень удивительно и трогательно. Каждый раз когда Джим прыгает в воду, акула “на всех парусах” несется к своему спасительно и мило здоровается с ним “носиками”.
Эмма изо всех сил старается сделать приятное своему другу, массирует плавниками голову, преданно, словно собака, плывет рядом.
Джим тоже “души не чает” в своей акуле. Ласково называет “супермодель” и фотографирует с разных ракурсов.
«Эмма, словно лабрадор, который приходит к хозяину и забирается к нему на диван, полностью расслабленный и спокойный. На самом деле она очень нежная, ласковая, разумная. Словно не монстр-людоед, а домашняя собака или кошка» — Джим Абернети.
320 дней в году Джим общается со своими друзьями акулами. Он написал и выпустил книгу "Акулы вблизи", она стала довольно популярной и ее продажи продолжают расти. Это может значить лишь одно — людей, которые познают настоящую сторону акул будет еще больше.
Источник:
Источник:
- Австралийская бычья акула: пасть-дробилка, ядовитые плавники и яйца-спиральки
- "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год
- Тигровая акула: грозная морская хищница
- Правда ли, что акула чует запах крови за километр?
- Беременная акула напала на ветеринара в Южной Африке