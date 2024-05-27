"Тигровая акула Эмма — моя лучшая подруга": больше 20 лет дружат человек и морской хищник

Дайвер рассказал о своей необыкновенной дружбе с 4,5-метровой акулой. Это хищная представительница фауны может напасть в любой момент, но не делает этого. Драйвер утверждает — это добрейшее и очень милое существо.

«Она как большая нежная собака, которая просто хочет поиграть. Открытие нежной стороны акул — это одна из самых чудесных вещей, которые произошли в моей жизни» — эти слова принадлежат американскому фотографу Джиму Абернети.

Знамениты тигровые акулы своим неуемным аппетитом. Иногда их называют каннибалами. Хищники могут нападать на своих соплеменников более мелкого размера.

Внешний вид тигровых акул устрашающий. Квадратная, короткая голова, большие глаза, огромный рот с острыми, словно лезвия, зубами. Акула мгновенно рассекает свою добычу, не оставляя шансов на спасение. Невозможно поверить, что такое существо может быть ласковым, не так ли?