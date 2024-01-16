FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15708 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Люди истребляют по 80 млн акул в год: учёные просят принять меры

Люди истребляют по 80 млн акул в год: учёные просят принять меры

Автор:
16 января 2024 15:12
Сообщество : Животные
Метки: акула   акулы   в мире   дикая природа   дикие животные   животные   новости   природа   рыбы   фото   
968
7

Данные последних лет показали, что число погибших от промысла акул

увеличилось с 76 до 80 миллионов в год. В основном их убивают из-за плавников. Исследователи говорят, что акулы в опасности — и пора принимать меры.

В исследовании, опубликованном 11 января в журнале Science, ученые проанализировали данные с 2012 по 2019 год из 150 стран, и обнаружили, что число погибших от промысла акул увеличилось с 76 миллионов в 2012 году до более чем 80 миллионов. При этом, в этот период активно принимались различные законы по защите акул. Из этих смертей 25 миллионов, или более 30%, приходится на исчезающие виды. Чаще всего на акул охотятся из-за плавников, но многие случайно погибают в качестве прилова. По словам учёных, сейчас рыболовство представляет огромную угрозу для акул.


"Это серьёзная проблема, поскольку каждый третий вид акул находится под угрозой исчезновения," — говорит ведущий автор исследования Борис Ворм, морской эколог из Университета Далхаузи (Канада).

×
×

По данным исследования, смертность акул в прибрежном рыболовстве выросла на 4%. Несмотря на меры защиты акульих плавников, многие рыбаки используют варварские методы: например, ловят акулу, срезают плавники, и выбрасывают её обратно в море. В таких случаях акула обречена на гибель. Рост числа убитых акул связан с увеличением стоимости на акулье мясо. По оценкам доклада WWF за тот же период (2012-2019 год), объем мировой торговли мясом акул и скатов составляет примерно 2,6 млрд долларов. Ранее рынок оценивался в 157 миллионов долларов в 2000 году и вырос до 379,8 миллиона долларов в 2011 году.

Учёные призывают ввести новые законы, защищающие акул и регулирующие рыболовство — а не только ограничить добычу их плавников. Помочь могут такие меры, как запрет на ловлю акул, ограничения на вылов, защита критических зон, и отчасти — мы, люди:


"Люди тоже могут сохранить численность акул, если будут внимательнее относиться к своим действиям: например, не покупать сувениры из акульих зубов, не есть акулье мясо, и не использовать косметику, в которой содержится сквален, полученный из акул. Это решаемая проблема. Но решать её нужно уже сейчас, потому что у акул осталось не так много времени," — говорит эколог Борис Ворм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: акула   акулы   в мире   дикая природа   дикие животные   животные   новости   природа   рыбы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ИНО 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103816



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили удалить видео с компроматом
В Саратове нарушители ПДД избили местного жителя и, угрожая убийством, заставили...
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы, экспортные варианты. Шик!
Советские часы, экспортные варианты. Шик!
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезёт в следующий раз

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#в мире#аварии#авто аварии#Реакция#Россия#Автовсячина#задержание
#животные#автомобили#машина#позитив#ДТП#интересное#кино#фильм#полиция#улыбнуло
#Прикол#люди#факты#интересно#забавно#кот#история#кошка#Еда#подборка
Совместными усилиями возможно все Совместными усилиями возможно все В океанах медленно исчезают акулы и скаты В океанах медленно исчезают акулы и скаты 20+ удивительных кадров из мира животных 20+ удивительных кадров из мира животных В Китае впервые клонировали арктического волка В Китае впервые клонировали арктического волка Бесстрашный дайвер кормит из рук акулу-молота Бесстрашный дайвер кормит из рук акулу-молота В Колумбии спасли редкого зверька с альбинизмом В Колумбии спасли редкого зверька с альбинизмом

На что жалуетесь?

Вернуться