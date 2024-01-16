Люди истребляют по 80 млн акул в год: учёные просят принять меры

Данные последних лет показали, что число погибших от промысла акул
увеличилось с 76 до 80 миллионов в год. В основном их убивают из-за плавников. Исследователи говорят, что акулы в опасности — и пора принимать меры.
В исследовании, опубликованном 11 января в журнале Science, ученые проанализировали данные с 2012 по 2019 год из 150 стран, и обнаружили, что число погибших от промысла акул увеличилось с 76 миллионов в 2012 году до более чем 80 миллионов. При этом, в этот период активно принимались различные законы по защите акул. Из этих смертей 25 миллионов, или более 30%, приходится на исчезающие виды. Чаще всего на акул охотятся из-за плавников, но многие случайно погибают в качестве прилова. По словам учёных, сейчас рыболовство представляет огромную угрозу для акул.
"Это серьёзная проблема, поскольку каждый третий вид акул находится под угрозой исчезновения," — говорит ведущий автор исследования Борис Ворм, морской эколог из Университета Далхаузи (Канада).
По данным исследования, смертность акул в прибрежном рыболовстве выросла на 4%. Несмотря на меры защиты акульих плавников, многие рыбаки используют варварские методы: например, ловят акулу, срезают плавники, и выбрасывают её обратно в море. В таких случаях акула обречена на гибель. Рост числа убитых акул связан с увеличением стоимости на акулье мясо. По оценкам доклада WWF за тот же период (2012-2019 год), объем мировой торговли мясом акул и скатов составляет примерно 2,6 млрд долларов. Ранее рынок оценивался в 157 миллионов долларов в 2000 году и вырос до 379,8 миллиона долларов в 2011 году.
Учёные призывают ввести новые законы, защищающие акул и регулирующие рыболовство — а не только ограничить добычу их плавников. Помочь могут такие меры, как запрет на ловлю акул, ограничения на вылов, защита критических зон, и отчасти — мы, люди:
"Люди тоже могут сохранить численность акул, если будут внимательнее относиться к своим действиям: например, не покупать сувениры из акульих зубов, не есть акулье мясо, и не использовать косметику, в которой содержится сквален, полученный из акул. Это решаемая проблема. Но решать её нужно уже сейчас, потому что у акул осталось не так много времени," — говорит эколог Борис Ворм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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