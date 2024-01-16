Люди истребляют по 80 млн акул в год: учёные просят принять меры

В исследовании, опубликованном 11 января в журнале Science, ученые проанализировали данные с 2012 по 2019 год из 150 стран, и обнаружили, что число погибших от промысла акул увеличилось с 76 миллионов в 2012 году до более чем 80 миллионов. При этом, в этот период активно принимались различные законы по защите акул. Из этих смертей 25 миллионов, или более 30%, приходится на исчезающие виды. Чаще всего на акул охотятся из-за плавников, но многие случайно погибают в качестве прилова. По словам учёных, сейчас рыболовство представляет огромную угрозу для акул.

"Это серьёзная проблема, поскольку каждый третий вид акул находится под угрозой исчезновения," — говорит ведущий автор исследования Борис Ворм, морской эколог из Университета Далхаузи (Канада).