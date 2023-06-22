На Тайване поймали редкую акулу-домового

Рыбаки поймали у северо-восточного побережья Тайваня редкую акулу-домового, или акулу-гоблина, весом 800 килограммов. Она была беременна шестью детёнышами, и стала самой крупной акулой, когда-либо пойманной в этих водах.
Рыболовное судно поймало у северо-восточного побережья Тайваня огромную 800-килограммовую акулу-домового. Редкая глубоководная акула была беременна шестью детёнышами, а её длина составляла 4,7 метра. Изначально рыбаки планировали продать свой улов в ресторан - но у Тайваньского океанического музея были на неё другие планы. Оказалось, это самая большая акула-домовой, пойманная в этих водах, поэтому её забрали в музей - и планируют сделать из неё экспонат. В будущем акула будет использоваться в образовательных целях.
Акула-домовой (Mitsukurina owstoni) обитает на глубине до 1200 метров. Рацион этих акул состоит из ракообразных, крабов, глубоководных кальмаров и рыб. Их длина колеблется от 2,4 до 3,7 м. Они действительно редки: науке известны лишь 45 экземпляров этой акулы, которые были выловлены или выброшены на берег. К тому же, это единственные ныне живущие представители семейства акул Mitsukurinidae, которое возникло примерно 125 миллионов лет назад.
Эти акулы выглядят пугающе - а особенно их челюсти и вырост на носу, который помогает им находить добычу даже в глубокой темноте. Когда акула-домовой ловит добычу, она выдвигает челюсти, и вместе с жертвой втягивает в пасть воду. Они имеют розоватый и серый окрас, а после смерти он часто становится коричневым. Окрас также может быть розовато-фиолетовым, если кровеносные сосуды акулы повреждены рыболовными снастями.
Тайваньские рыбаки поймали беременную акулу методом донного траления (буксировка сети по морскому дну). Защитники природы осуждают этот способ, потому что тралы уничтожают на своём пути морские организмы, что приводит к снижению мировых запасов рыбы, уничтожает кораллы, и разрушает донный ландшафт. Хотя донное траление запрещено во многих странах, исследование, опубликованное в журнале Fisheries Research, показывает, что этим способом вылавливают 6,6 миллиона тонн рыбы в год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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