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На Тайване поймали редкую акулу-домового

На Тайване поймали редкую акулу-домового

Автор:
22 июня 2023 21:57
Сообщество : Животные
Метки: акула   акулы   в мире   дикая природа   животные   морские существа   новости   океан   природа   фото   
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Рыбаки поймали у северо-восточного побережья Тайваня редкую акулу-домового, или акулу-гоблина, весом 800 килограммов. Она была беременна шестью детёнышами, и стала самой крупной акулой, когда-либо пойманной в этих водах.

Рыболовное судно поймало у северо-восточного побережья Тайваня огромную 800-килограммовую акулу-домового. Редкая глубоководная акула была беременна шестью детёнышами, а её длина составляла 4,7 метра. Изначально рыбаки планировали продать свой улов в ресторан - но у Тайваньского океанического музея были на неё другие планы. Оказалось, это самая большая акула-домовой, пойманная в этих водах, поэтому её забрали в музей - и планируют сделать из неё экспонат. В будущем акула будет использоваться в образовательных целях.

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Акула-домовой (Mitsukurina owstoni) обитает на глубине до 1200 метров. Рацион этих акул состоит из ракообразных, крабов, глубоководных кальмаров и рыб. Их длина колеблется от 2,4 до 3,7 м. Они действительно редки: науке известны лишь 45 экземпляров этой акулы, которые были выловлены или выброшены на берег. К тому же, это единственные ныне живущие представители семейства акул Mitsukurinidae, которое возникло примерно 125 миллионов лет назад.

Эти акулы выглядят пугающе - а особенно их челюсти и вырост на носу, который помогает им находить добычу даже в глубокой темноте. Когда акула-домовой ловит добычу, она выдвигает челюсти, и вместе с жертвой втягивает в пасть воду. Они имеют розоватый и серый окрас, а после смерти он часто становится коричневым. Окрас также может быть розовато-фиолетовым, если кровеносные сосуды акулы повреждены рыболовными снастями.

Тайваньские рыбаки поймали беременную акулу методом донного траления (буксировка сети по морскому дну). Защитники природы осуждают этот способ, потому что тралы уничтожают на своём пути морские организмы, что приводит к снижению мировых запасов рыбы, уничтожает кораллы, и разрушает донный ландшафт. Хотя донное траление запрещено во многих странах, исследование, опубликованное в журнале Fisheries Research, показывает, что этим способом вылавливают 6,6 миллиона тонн рыбы в год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акула   акулы   в мире   дикая природа   животные   морские существа   новости   океан   природа   фото   
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9  комментариев
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24k
Сталкер Полчаса назад
Жаль. И акулу, и тем более детёнышей.
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9k
Павел 22 минуты назад
Дикий и жадный народ, такими методами и всю рыбу погубят. А могли отпустить.
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14k
Александр Полчаса назад
Видят, что редкая и беременная, ну пофоткались бы, и отпустили...
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Вот как после этого не желать этим живодерам и убийцам мирных и редких акул чтоб их Китай стер с лица земли до последнего узкоглазого поддонка ??
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204
устал я от вас Полчаса назад
очень не симпатичная акула.. но конечно жаль что поймали тем более беременную..
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3k
Pill Полчаса назад
А рыбакам-то заплатили? Или экспроприировали?
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5k
Kozlodoev 49 минут назад
Как в сказке про Храброго Портняжку- одним махом - семерых... Грустно...Редкая зверюшка, хоть и не красавица... По мне- уникальное животное...
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16k
Алекс Час назад
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