На Тайване поймали редкую акулу-домового

Эти акулы выглядят пугающе - а особенно их челюсти и вырост на носу, который помогает им находить добычу даже в глубокой темноте. Когда акула-домовой ловит добычу, она выдвигает челюсти, и вместе с жертвой втягивает в пасть воду. Они имеют розоватый и серый окрас, а после смерти он часто становится коричневым. Окрас также может быть розовато-фиолетовым, если кровеносные сосуды акулы повреждены рыболовными снастями.