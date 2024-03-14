В животе черепахи, выброшенной на берег, нашли пластиковый палец

По словам учёных, чаще всего черепахи едят те куски пластика, которые больше всего похожи на их обычную пищу. К сожалению, они до сих пор не знают всех последствий воздействия макропластика на здоровье черепах — но в любом случае, он действует на них губительно. Эксперты планируют продолжить исследования и включить в выборку другие виды черепах.