В животе черепахи, выброшенной на берег, нашли пластиковый палец

В последнее время на берег Средиземного моря всё чаще выбрасывает мёртвых черепах. Увы, бедняги погибают из-за попадания пластика в организм. Анализируя тела черепах, недавно выброшенных на берег, учёные обнаружили в их кишках сотни пластиковых предметов — и даже пластиковый палец, как печально свидетельство того, как человек несёт ответственность за пластиковое загрязнение планеты.
Учёные из Эксетерского университета, Англия, недавно проанализировали тела морских черепах, которых выбрасывало на берег Средиземного моря в больших количествах. В кишках животных обнаружили сотни пластиковых предметов: это и крышки от бутылок, и обертки от жевательной резинки, и даже пластиковый палец ведьмы с костюма для Хэллоуина.
"Путешествие этого пальца от детского хэллоуинского костюма до органов черепахи показывает целый жизненный цикл пластика," - говорит доктор Эмили Дункан, ведущий автор исследования из Эксетерского университета.
Эти черепахи в основном питаются медузами и мелкой добычей с морского дна (например, ракообразными), поэтому эта черепаха могла легко принять палец за клешню краба. В ходе исследования ученые анализировали 135 головастых морских черепах, которых либо выбросило на берег, или которых нашли в рыболовных сетях у северного Кипра. В ходе исследования учёные нашли 492 куска макропластика в кишках черепах, в том числе 67 кусков — только в одной черепахе. Чаще всего встречались полипропилен (37%) и полиэтилен (35%).
По словам учёных, чаще всего черепахи едят те куски пластика, которые больше всего похожи на их обычную пищу. К сожалению, они до сих пор не знают всех последствий воздействия макропластика на здоровье черепах — но в любом случае, он действует на них губительно. Эксперты планируют продолжить исследования и включить в выборку другие виды черепах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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