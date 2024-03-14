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Спасатели придумали необычный способ кормления крохи-лисицы

Спасатели придумали необычный способ кормления крохи-лисицы

Автор:
14 марта 2024 21:22
Сообщество : Животные
Метки: Разное   дикая природа   дикие животные   животные   лисицы   лисы   природа   приюты   спасение животных   фото   
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Сотрудники приюта придумали милый и необычный способ кормления осиротевшего детёныша лисицы, которого подобрали с улицы. Они надевают большую маску лисицы, чтобы малыш не привыкал к людям.

Сотрудница центра дикой природы в Вирджинии, США, придумала милый и забавный способ кормления одного спасённого детёныша-лисёнка. Малышу было меньше суток, когда его нашли на улице — его заметил мужчина, который выгуливал собаку. Так как это детёныш дикой лисы, сотрудница решила сделать всё для того, чтобы малыш не привыкал к людям. Теперь она надевает маску лисицы при его кормлении.


"Такой подход направлен на то, чтобы детёныши-сиротки диких животных, которые воспитываются в неволе, не привыкали к людям," - говорит Мелисса Стэнли, исполнительный директор центра дикой природы.

Сотрудники кормят лисенка молоком по очереди каждые два-четыре часа, надевая перчатки и маску лисицы. Они даже стараются не издавать звуков и не разговаривать, чтобы детёныш не привыкал к "человеческим" звукам, ведь когда он подрастёт и восстановится, его выпустят обратно в дикую природу. Кроме того, у малыша в кроватке всегда лежит маленькая плюшевая лисичка.

По словам сотрудников, все эти меры не только повысят шансы детёнышей на выживание в дикой природе, но и позволят им успешнее размножаться. Сотрудникам центра также удалось найти логово с тремя другими детёнышами, но местонахождение матери-лисицы неизвестно до сих пор.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   дикая природа   дикие животные   животные   лисицы   лисы   природа   приюты   спасение животных   фото   
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2  комментария
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Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Это конечно мило но... Животные, особенно псовые, к которым относятся лисы, на 80% получают информацию об окружении с помощью обоняния. А человек, даже в костюме лисы (к тому же искусственном), пахнет человеком, и именно этот запах у лисёнка и будет ассоциироваться с едой.
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Lexx 4 минуты назад
Детёныши на 90% ориентируются на запах, а не на зрение. Пусть хоть целиком в лису нарядятся и скачут на четвереньках, всё ровно будет вонять человеком. Ну это же пиндосы, что с них взять.
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