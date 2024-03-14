Спасатели придумали необычный способ кормления крохи-лисицы

Сотрудница центра дикой природы в Вирджинии, США, придумала милый и забавный способ кормления одного спасённого детёныша-лисёнка. Малышу было меньше суток, когда его нашли на улице — его заметил мужчина, который выгуливал собаку. Так как это детёныш дикой лисы, сотрудница решила сделать всё для того, чтобы малыш не привыкал к людям. Теперь она надевает маску лисицы при его кормлении.

"Такой подход направлен на то, чтобы детёныши-сиротки диких животных, которые воспитываются в неволе, не привыкали к людям," - говорит Мелисса Стэнли, исполнительный директор центра дикой природы.