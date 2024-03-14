Спасатели придумали необычный способ кормления крохи-лисицы

Сотрудники приюта придумали милый и необычный способ кормления осиротевшего детёныша лисицы, которого подобрали с улицы. Они надевают большую маску лисицы, чтобы малыш не привыкал к людям.
Сотрудница центра дикой природы в Вирджинии, США, придумала милый и забавный способ кормления одного спасённого детёныша-лисёнка. Малышу было меньше суток, когда его нашли на улице — его заметил мужчина, который выгуливал собаку. Так как это детёныш дикой лисы, сотрудница решила сделать всё для того, чтобы малыш не привыкал к людям. Теперь она надевает маску лисицы при его кормлении.
"Такой подход направлен на то, чтобы детёныши-сиротки диких животных, которые воспитываются в неволе, не привыкали к людям," - говорит Мелисса Стэнли, исполнительный директор центра дикой природы.
Сотрудники кормят лисенка молоком по очереди каждые два-четыре часа, надевая перчатки и маску лисицы. Они даже стараются не издавать звуков и не разговаривать, чтобы детёныш не привыкал к "человеческим" звукам, ведь когда он подрастёт и восстановится, его выпустят обратно в дикую природу. Кроме того, у малыша в кроватке всегда лежит маленькая плюшевая лисичка.
По словам сотрудников, все эти меры не только повысят шансы детёнышей на выживание в дикой природе, но и позволят им успешнее размножаться. Сотрудникам центра также удалось найти логово с тремя другими детёнышами, но местонахождение матери-лисицы неизвестно до сих пор.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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