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Самая сексуальная учёная в мире плавает с акулами и охотится на питонов

Самая сексуальная учёная в мире плавает с акулами и охотится на питонов

Автор:
13 марта 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интересное   опасно   природа   рептилии   ученые   ученый   фото   
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Американка Рози Мур, которую называют "самой сексуальной учёной в мире", рассказала о своих самых опасных занятиях в дикой природе. Среди них плавание с акулами, укус огромного питона, плавание по узким затопленным пещерам.

Рози Мур — американская учёная, модель, исследовательница и писательница. Девушку называют "самой сексуальной учёной в мире", а ещё, Рози любит и опасные исследования. Недавно она поделилась, какие из её опытов в дикой природе были самыми опасными и запоминающимися. Первым она назвала "охоту на питонов": во время поиска питонов в лесу, один из них внезапно её укусил. По словам девушки, хотя это и не самое безопасное занятие, риск летального исхода невелик.

Также бесстрашная девушка плавала под водой совсем рядом с тигровыми акулами: она поставила этому опыту "6/10 за потенциальную опасность". У Рози также есть ещё одно хобби: она занимается пещерным фридайвингом, где пробирается через узкие подводные пещеры. Уровень опасности такого фридайвинга она оценила в 8 из 10. Следующее самое опасное занятие — работа с ядовитыми змеями. Ему Рози поставила оценку 9 из 10: если случайно ошибиться с видом змеи, это может привести к летальному исходу.

Учёная рассказала об ещё одном опасном опыте: плавании с аллигаторами, которое она тоже оценила в 9 из 10. В месте, где она занималась дайвингом, местные жители часто подкармливали аллигаторов — и это увеличивало риск.


"В районе, где мы погружались, много аллигаторов, которых подкармливают. Они очень привыкли к людям, а это значит, что они подплывут очень близко. Это классно для красивых фотографий, но никогда не знаешь, что ожидать от хищника," - говорит Рози.

26-летняя Рози живёт во Флориде, и обожает науку. Сейчас она работает в компании по управлению прибрежными водными ресурсами в Делрей-Бич, и изучает популяции инвазивных видов рептилий и крокодилов. Ей приходится каждый день находить и отлавливать экзотических животных, многие из которых считаются смертельно опасными. Она часто оправляется в научные экспедиции, следит за окружающей средой и ведёт активный образ жизни. В свободное время девушка путешествует, занимается дайвингом и ведёт блог.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интересное   опасно   природа   рептилии   ученые   ученый   фото   
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4  комментария
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3k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
Охотница на питонов , всё им только питонов подавай.. подлиней и потолще
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8k
Аргуша 4 минуты назад
а кто называет? ее бабушка?
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6k
jfk 11 минут назад
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98
Ли Харви Освальд 37 минут назад
Я бы ей дал подушить своего питона
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