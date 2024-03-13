Самая сексуальная учёная в мире плавает с акулами и охотится на питонов

Американка Рози Мур, которую называют "самой сексуальной учёной в мире", рассказала о своих самых опасных занятиях в дикой природе. Среди них плавание с акулами, укус огромного питона, плавание по узким затопленным пещерам.
Рози Мур — американская учёная, модель, исследовательница и писательница. Девушку называют "самой сексуальной учёной в мире", а ещё, Рози любит и опасные исследования. Недавно она поделилась, какие из её опытов в дикой природе были самыми опасными и запоминающимися. Первым она назвала "охоту на питонов": во время поиска питонов в лесу, один из них внезапно её укусил. По словам девушки, хотя это и не самое безопасное занятие, риск летального исхода невелик.
Также бесстрашная девушка плавала под водой совсем рядом с тигровыми акулами: она поставила этому опыту "6/10 за потенциальную опасность". У Рози также есть ещё одно хобби: она занимается пещерным фридайвингом, где пробирается через узкие подводные пещеры. Уровень опасности такого фридайвинга она оценила в 8 из 10. Следующее самое опасное занятие — работа с ядовитыми змеями. Ему Рози поставила оценку 9 из 10: если случайно ошибиться с видом змеи, это может привести к летальному исходу.
Учёная рассказала об ещё одном опасном опыте: плавании с аллигаторами, которое она тоже оценила в 9 из 10. В месте, где она занималась дайвингом, местные жители часто подкармливали аллигаторов — и это увеличивало риск.
"В районе, где мы погружались, много аллигаторов, которых подкармливают. Они очень привыкли к людям, а это значит, что они подплывут очень близко. Это классно для красивых фотографий, но никогда не знаешь, что ожидать от хищника," - говорит Рози.
26-летняя Рози живёт во Флориде, и обожает науку. Сейчас она работает в компании по управлению прибрежными водными ресурсами в Делрей-Бич, и изучает популяции инвазивных видов рептилий и крокодилов. Ей приходится каждый день находить и отлавливать экзотических животных, многие из которых считаются смертельно опасными. Она часто оправляется в научные экспедиции, следит за окружающей средой и ведёт активный образ жизни. В свободное время девушка путешествует, занимается дайвингом и ведёт блог.
Вот здесь Рози плавает с аллигаторами:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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