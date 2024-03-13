Самая сексуальная учёная в мире плавает с акулами и охотится на питонов

Рози Мур — американская учёная, модель, исследовательница и писательница. Девушку называют "самой сексуальной учёной в мире", а ещё, Рози любит и опасные исследования. Недавно она поделилась, какие из её опытов в дикой природе были самыми опасными и запоминающимися. Первым она назвала "охоту на питонов": во время поиска питонов в лесу, один из них внезапно её укусил. По словам девушки, хотя это и не самое безопасное занятие, риск летального исхода невелик.