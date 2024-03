81-летняя женщина 56 лет прожила с «каменным ребёнком» в животе

В марте прошлого года женщина умерла в США от сильного недоедания после того, как литопедион на девять лет заблокировал ее кишечник. 50-летняя жительница Конго попала в США в качестве беженки и обратилась в больницу с жалобами на спазмы в животе, несварение желудка и бульканье после еды. Пациентка верила, что ее состояние связано с заклинанием, которое наложил на нее кто-то в Танзании. Она умерла после того, как отказалась от операции.

Невероятные фотографии, опубликованные в 2021 году, показали момент, когда врачи обнаружили «каменного ребенка» в утробе пожилой женщины в Алжире. 73-летняя женщина «вынашивала» плод весом 2 кг и возрастом семь месяцев в течение 35 лет. У нее было хорошее качество жизни, и нерожденный ребенок не причинил ей вреда.

Это редкое явление чаще всего происходит, когда плод погибает во время внематочной беременности и, будучи слишком большим для реабсорбции организмом, кальцинируется. Так материнский организм реагирует на инородное тело, защищая себя от мертвой ткани и предотвращая инфекцию.

В статье, опубликованной в 1996 году в Journal of the Royal Society of Medicine, говорится, что в медицинской литературе было зафиксировано всего 290 случаев литопедии. Самый ранний известный литопедион был найден при археологических раскопках в Беринговой яме на плато Эдвардс в округе Керр, штат Техас, и датируется 1100 годом до нашей эры.