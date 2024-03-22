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81-летняя женщина 56 лет прожила с «каменным ребёнком» в животе

81-летняя женщина 56 лет прожила с «каменным ребёнком» в животе

Автор:
22 марта 2024 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бразилия   и такое бывает   каменный ребенок   литопедион   медицина   медицинский случай   необычный случай   ну и ну   
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Пожилая дама из Бразилии пришла в больницу с жалобой на боли в животе. В результате сканирования врачи обнаружили в ее брюшной полости кальцифицированный плод — литопедион. Выяснилось, что окаменевший эмбрион находится там уже более пятидесяти лет.


81-летняя Даниэла Алмейда Вера скончалась спустя сутки после операции по удалению «каменного ребёнка» в больнице Понта-Пора в штате Мату-Гросу-ду-Сул.


Сканирование брюшной полости было проведено после того, как пациентку доставили в больницу Понта-Пора с генерализованной инфекцией. Привезли ее туда из другой больницы, расположенной неподалеку от ее дома, после того как обратилась за помощью по поводу мочевой инфекции.


До обнаружения литопедиона медики подозревали у женщины онкологию. После сканирования и разговора с пациенткой они пришли к выводу, что она носила в своём теле мёртвый плод с момента внематочной беременности, случившейся с ней в возрасте 25 лет.


Операция была проведена 14 марта, а на следующий день женщина скончалась, находясь в реанимации.


У Даниэлы, которая происходила из коренного племени и жила в поселении недалеко от границы Бразилии с Парагваем, осталось семеро детей и 40 внуков. Одна из ее дочерей рассказала местной прессе:


«Она была пожилой, а мы — коренные жители. Она не любила ходить к врачам и боялась оборудования, используемого для проведения анализов. Мы находимся в состоянии шока, у нас много печали. Она была нашей мамой и защитницей, а теперь ее нет, и мы чувствуем себя потерянными».


А сын Даниэлы добавил: «Она не хотела идти к врачам, потому что боялась, что у нее опухоль. Она просто принимала лекарства, чтобы боль ушла».


В марте прошлого года женщина умерла в США от сильного недоедания после того, как литопедион на девять лет заблокировал ее кишечник. 50-летняя жительница Конго попала в США в качестве беженки и обратилась в больницу с жалобами на спазмы в животе, несварение желудка и бульканье после еды. Пациентка верила, что ее состояние связано с заклинанием, которое наложил на нее кто-то в Танзании. Она умерла после того, как отказалась от операции.


Невероятные фотографии, опубликованные в 2021 году, показали момент, когда врачи обнаружили «каменного ребенка» в утробе пожилой женщины в Алжире. 73-летняя женщина «вынашивала» плод весом 2 кг и возрастом семь месяцев в течение 35 лет. У нее было хорошее качество жизни, и нерожденный ребенок не причинил ей вреда.


Это редкое явление чаще всего происходит, когда плод погибает во время внематочной беременности и, будучи слишком большим для реабсорбции организмом, кальцинируется. Так материнский организм реагирует на инородное тело, защищая себя от мертвой ткани и предотвращая инфекцию.


В статье, опубликованной в 1996 году в Journal of the Royal Society of Medicine, говорится, что в медицинской литературе было зафиксировано всего 290 случаев литопедии. Самый ранний известный литопедион был найден при археологических раскопках в Беринговой яме на плато Эдвардс в округе Керр, штат Техас, и датируется 1100 годом до нашей эры.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бразилия   и такое бывает   каменный ребенок   литопедион   медицина   медицинский случай   необычный случай   ну и ну   
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Мультголова
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