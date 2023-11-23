Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили

На кадрах, снятых шокированными путешественниками, видно, как она сначала спокойно поглаживает свои волосы, а затем начинает бросаться на людей, толпящихся в аэропорту Нуэво Пудауэль недалеко от Сантьяго, Чили.

Затем голая женщина появляется на парковке аэропорта, где начинает дико визжать и подпрыгивать вверх. Вдруг она хватает за волосы ничего не подозревающую женщину, пытавшуюся пройти рядом с мужчиной, и с силой тянет ее на пол.

А потом сама бросается ничком на пол, прижимаясь голым животом к бетону, и лежит так. Сотрудники аэропорта в ярко-оранжевых жилетах спокойно наблюдают за происходящим, и на этом ролик заканчивается.