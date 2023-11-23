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Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили

Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили

Автор:
23 ноября 2023 14:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Чили   аэропорт   галлюциногенные грибы   голая женщина   и такое бывает   невменяемая   ну и ну   шокирующее видео   
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На видеозаписи, сделанной 16 ноября, какая-то голая женщина бегает по аэропорту, запрыгивает на мужчин, пытаясь их поцеловать, таскает за волосы женщин — в общем, ведёт себя как пациент психушки.

СМИ сообщают, что это безумное существо находилось под воздействием психоделических препаратов.


На кадрах, снятых шокированными путешественниками, видно, как она сначала спокойно поглаживает свои волосы, а затем начинает бросаться на людей, толпящихся в аэропорту Нуэво Пудауэль недалеко от Сантьяго, Чили.


Затем голая женщина появляется на парковке аэропорта, где начинает дико визжать и подпрыгивать вверх. Вдруг она хватает за волосы ничего не подозревающую женщину, пытавшуюся пройти рядом с мужчиной, и с силой тянет ее на пол.


А потом сама бросается ничком на пол, прижимаясь голым животом к бетону, и лежит так. Сотрудники аэропорта в ярко-оранжевых жилетах спокойно наблюдают за происходящим, и на этом ролик заканчивается.


По данным информационного агентства Emol, женщина употребляла галлюциногенные грибы на вечеринке перед тем, как отправиться в аэропорт 16 ноября, где и произошел инцидент.


Она была арестована, и ей будут предъявлены обвинения за столь неподобающее поведение, сообщает Центральное европейское агентство новостей.




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Чили   аэропорт   галлюциногенные грибы   голая женщина   и такое бывает   невменяемая   ну и ну   шокирующее видео   
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16  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
вооще красава, афтару резбект
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754
бдятел 4 минуты назад
Там портал из Питера по-ходу...
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12k
Karelian Полчаса назад
"А потом сама бросается ничком на пол, прижимаясь голым животом к бетону, и лежит так"

А я подумал, что её мужик вырубил
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8k
MPEG-8 38 минут назад
У них канабис разрешён для медицинского употребления, вот видно не рассчитала с дозой.
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25k
ЦСКА 48 минут назад
Опять кидалово!
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18k
Голос Вселенной Час назад
Друг говорит, зашел на сиськи посмотреть, а там квадратики... Засада...
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Тёлка на билет домой зарабатывает.
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729
Шурман 2 часа назад
Опять все самое интересное ни кто не увидел
а вот бегал бы с членом то показали
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−9
Patiot 2 часа назад
А есть такое же видео, но без блюрея? Друг спрашивает.
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10k
евгений 2 часа назад
Штирлиц напоил кошку бензином. Та прошла несколько шагов и упала. ``Наверное, бензин кончился``, -- подумал Штирлиц.
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36k
Опаньки 2 часа назад
в конце видимо хорошо отхватила - аж устала , прилегла отдохнуть )
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Ничего не разглядел
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5k
Maldini 2 часа назад
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