Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили

На видеозаписи, сделанной 16 ноября, какая-то голая женщина бегает по аэропорту, запрыгивает на мужчин, пытаясь их поцеловать, таскает за волосы женщин — в общем, ведёт себя как пациент психушки.
СМИ сообщают, что это безумное существо находилось под воздействием психоделических препаратов.
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На кадрах, снятых шокированными путешественниками, видно, как она сначала спокойно поглаживает свои волосы, а затем начинает бросаться на людей, толпящихся в аэропорту Нуэво Пудауэль недалеко от Сантьяго, Чили.
Затем голая женщина появляется на парковке аэропорта, где начинает дико визжать и подпрыгивать вверх. Вдруг она хватает за волосы ничего не подозревающую женщину, пытавшуюся пройти рядом с мужчиной, и с силой тянет ее на пол.
А потом сама бросается ничком на пол, прижимаясь голым животом к бетону, и лежит так. Сотрудники аэропорта в ярко-оранжевых жилетах спокойно наблюдают за происходящим, и на этом ролик заканчивается.
По данным информационного агентства Emol, женщина употребляла галлюциногенные грибы на вечеринке перед тем, как отправиться в аэропорт 16 ноября, где и произошел инцидент.
Она была арестована, и ей будут предъявлены обвинения за столь неподобающее поведение, сообщает Центральное европейское агентство новостей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А я подумал, что её мужик вырубил